Grill bez alkoholu? Polacy sobie tego nie wyobrażają. W zeszłoroczną majówkę zatrzymano ponad 1840 pijanych kierowców

Majówka 2024 to pierwsza taka okazja do urządzenia grilla, w którym Polacy się lubują. Z najnowszego sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista wynika, że w tym czasie na stołach rodaków nie zabraknie alkoholu. I przewidziany jest na to całkiem spory budżet. Ile Polłacy wydadzą na alkohol w majówkę? I co będą pić?

Wielkie grillowanie na majówkę

REKLAMA

Długi weekend w tym roku może być wyjątkowo długi i oprócz wyjazdów, a nawet i na nich Polacy planują odpoczywać przy grillu. Uczestnicy sondażu UCE RESEARCH i Grupy Offerista wskazują, jaki udział w wydatkach na tę okoliczność będzie miał alkohol. Łącznie blisko połowa z nich, bo 49,4% osób, podaje 30-50% kosztów. W tej grupie 27,9% konsumentów deklaruje 30-40%, a 21,5% – wymienia nawet 40-50%.

REKLAMA

– W naszej kulturze alkohol jest nieodzowną częścią spotkań przy grillu. Jednak przyznam szczerze, że wyniki badania mocno mnie niepokoją. Polacy sporą część środków przeznaczanych na grillowanie wydadzą na napoje procentowe. Patrząc na ww. dane, wydaje się, że na tego typu spotkaniach w dużej części to alkohol będzie numerem jeden, a nie żywność. Oprócz niej trzeba przecież jeszcze kupić sztućce, tacki, węgiel itd. A tego typu akcesoria w tym roku mocno zdrożały, bo średnio o ponad 24% rdr. – komentuje Robert Biegaj, współautor badania i wieloletni ekspert rynku retailowego z Grupy Offerista.

Nie ma grilla bez alkoholu?

20-30% budżetu na majówkę na sam alkohol planuje wydać 10,9% respondentów. Niewiele mniej, bo 10,1% badanych twierdzi, że 50-60% wszystkich wydatków pójdzie na ten cel. 7,6% konsumentów zapowiada więcej niż 20%. 5,9% ankietowanych wskazuje najwyższą w badaniu część środków, bo ponad 70%. Natomiast 4,8% respondentów zakłada, że aż 60-70% kosztów całego grillowania będą stanowiły napoje procentowe.

REKLAMA

– To kolejne informacje, które mogą niepokoić. Wychodzi na to, że 20,8% badanych przeznacza zdecydowanie więcej pieniędzy na napoje procentowe niż na samą żywność, nie mówiąc już o akcesoriach. Wygląda zatem na to, że spotkanie przy grillu będzie dla tych osób tylko pretekstem do napicia się alkoholu – zaznacza ekspert.

Z sondażu wynika także, że blisko 73% konsumentów planujących zakup alkoholu postawi na piwo, a ponad 21% nabędzie wódkę. Marginalna część, bo tylko niecałe 6%, sięgnie po wino lub cydr. – Mówiąc wprost, piwo będzie królować podczas majówkowego biesiadowania przy grillu – dodaje Robert Biegaj.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po grillu samochodem do domu

Aż 88,7% konsumentów wyda jakąś część pieniędzy na alkohol w związku z planowym grillowaniem. Tylko 4,2% respondentów umawia się na grilla i nie kupuje napojów procentowych na tę okoliczność. Natomiast 7,1% ankietowanych jest jeszcze niezdecydowanych lub nie potrafi się w tej kwestii określić.

– Dane te są zatrważające, ale chyba mało kto spodziewałby się, że będą inne. Polacy zwyczajnie traktują grilla jako pretekst do picia alkoholu. I to wyraźnie widać po tym badaniu. Swoją cegiełkę dołożą do tego też sklepy, które ostro ruszą z promocjami na napoje procentowe, szczególnie na piwo. Będzie to mocno sprzężone z ofertą na grilla, bo jak widać po tym badaniu, alkohol wydaje się rodakom wręcz niezbędny do tego typu spotkań. I tak to koło co roku się kręci – podkreśla Robert Biegaj.

Ekspert dodaje również, że jest jeszcze jeden problem. Wielu Polaków, po mocno zakrapianym alkoholem biesiadowaniu, wsiada za kierownicę. I to jest prawdziwa plaga. Dane policji to potwierdzają. W zeszłoroczną majówkę zatrzymano ponad 1840 pijanych kierowców. W ponad 300 wypadkach zginęło 26 osób, a przeszło 350 zostało rannych. Tegoroczne deklaracje konsumentów budzą obawy przed powtórką ww. scenariusza. Dlatego autorzy badania apelują w tym roku do rodaków o rozsądek i rozwagę.

Opis metody badawczej

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-17 kwietnia 2024 roku metodą CAWI przez UCE RESEARCH i Grupę Offerista na próbie ponad tysiąca konsumentów, którzy zadeklarowali, że w tym roku podczas majówki zamierzają zorganizować grilla.

Zobacz takze: Benzyna 95 już po 7 zł/l przed majówką. Co się dzieje z cenami paliw?

Bezpłatny wstęp do parków narodowych w Polce w majówkę? Wystarczy posiadać jeden ważny dokument

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl