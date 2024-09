Tańsze loty w 2024 roku. Spadły ceny biletów lotniczych i opłaty za bagaż. Dwucyfrowe obniżki

Dobra i zaskakująca wiadomość jest taka, że w tym roku podróżowanie było tańsze – średnia cena biletu lotniczego wyniosła 756 zł*, w porównaniu do 933 zł w roku ubiegłym.



Z danych zebranych przez Fru.pl wynika, że spadki cen biletów w przypadku wielu tras są dwucyfrowe. Największe z nich względem ubiegłego roku dotyczą destynacji: Warszawa – Kopenhaga o 37 proc., Kraków – Paryż o 31 proc., Warszawa – Malaga o 29 proc., Warszawa – Barcelona o 28 proc., Warszawa – Rzym o 22 proc.



Są również trasy, na których ceny nieznacznie wzrosły, dotyczy to kierunków takich jak: Gdańsk – Londyn o 9 proc., Katowice – Dortmund o 7 proc., Kraków – Rzym o 5 proc.



Spadły też koszty przewozu bagażu: o 16 proc. rejestrowanego (409 zł w 2023 vs. 323 zł w 2024 roku), a o 23 proc. podręcznego (137 zł w 2023 vs. 105 zł w roku bieżącym).

Ankieta i raport dot. kosztów podróży

Już drugi rok z rzędu Fru.pl przygotowało raport oraz przeprowadziło ankietę podsumowującą letnie wyjazdy, związane z nimi wydatki i preferencje podróżnicze. Respondenci podzielili się swoimi urlopowymi wyborami i doświadczeniami. Ankieta została przeprowadzona w formie internetowej na próbie 714 respondentów, w terminie 14.08-3.09.2024 r.

Natomiast analiza została przeprowadzona na podstawie danych własnych za okres 1.01-31.08.2024 r., czas podróży między 1.06 - 31.06.



Na pytanie, czy tego lata przeznaczyli więcej pieniędzy na podróże, 53 proc. odpowiedziało twierdząco, a pozostali stwierdzili, że ich wydatki były takie same lub mniejsze niż w ubiegłym roku. Z kolei ponad 60 proc. osób zaprzeczyło, jakoby rosnące ceny znacząco wpłynęły na te plany. Na pytanie „ile średnio wyniósł Cię tegoroczny wakacyjny wyjazd w przeliczeniu na jedną osobę”, najczęściej padała odpowiedź z kwotą z przedziału 2001-3500 zł – wskazywało ją 31 proc.

Gdzie lecimy na wakacje i na jak długo- ulubione kierunki

Najczęściej wybieranymi kierunkami za pośrednictwem Fru.pl były: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Grecja, Niemcy, Węgry, Polska, Holandia, Norwegia.

Wśród topowych tras były połączenia z Warszawy do Rzymu, Alicante, Londynu, Paryża, Mediolanu i Brukseli.



Z kolei ankietowani, pytani o cel swojej podróży, najczęściej wskazywali popularne i uwielbiane kierunki turystyczne: Grecję, Chorwację, Hiszpanię, Francję, Włochy, Cypr. Jednak wśród odpowiedzi pojawiły się nowe i mniej oczywiste destynacje, takie jak Albania i Czechy.

Po raz kolejny, widać wyraźnie, że Polacy wybierają najpopularniejsze, sprawdzone, europejskie kraje.



Ankietowani pytani o powód preferowania wyjazdów zagranicznych, wskazywali:

- pogodę – w Polsce „trudno z nią trafić” - tak odpowiedziało 41 proc.;

- ceny – jest taniej niż w Polsce - 23 proc.;

- z kolei 35 proc. zaznaczyło, że podróż zagraniczna to lepszy stosunek jakości do ceny.

- jednak najwięcej, czyli ponad 71 proc. respondentów, odpowiedziało, że po prostu woli odwiedzać nowe miejsca.



Istnieje jednak grono fanów spędzania urlopu w naszej ojczyźnie. Powody, dla których wybierają oni kraj nad Wisłą, to najczęściej: fakt, że Polska ma wiele do zaoferowania (67 proc.) oraz Polska jest niedoceniana (34 proc.).

Na pytanie o długość wypoczynku, największa liczba ankietowanych (58 proc.) wskazała pobyt trwający 4-8 dni. Kolejną najczęściej wybieraną odpowiedzią było 9-14 dni (27 proc.). Na 15 dni lub dłużej wyjechało 11 proc. badanych. Z kolei średnia długość pobytu na podstawie danych własnych Fru.pl to 5 dni. Dane te pokazują, że wyjazdy typu city break cieszą się coraz większym powodzeniem, a Polacy wybierają kilka krótszy urlopów zamiast jednego długiego.

Fru.pl zapytało o to również w swojej ankiecie – ponad połowa respondentów była na więcej niż 1 wakacyjnym wyjeździe. Poszczególne odpowiedzi kształtowały się następująco: 46 proc. osób było na 1 wyjeździe między czerwcem, a sierpniem 2024 roku. Na 2 wybrało się 30 proc., 3 urlopy lub więcej ma na koncie 24 proc. ankietowanych.

Rezerwacje lotów

Czy oczekiwanie na wakacje jest nieco łatwiejsze, gdy mamy już sprecyzowane plany i zarezerwowane loty? To bardzo możliwe, ponieważ średni booking window (czas pomiędzy rezerwacją a faktycznym wylotem) wśród klientów Fru.pl to 41,3 dnia.



Rekord rezerwacji na letni wylot 2024 wyniósł prawie rok (dokładnie 351 dni). Widać więc, że rezerwowanie biletów z dużym wyprzedzeniem ma swoich miłośników, wiele osób lubi mieć wszystko wcześniej zarezerwowane, czy też z wyprzedzeniem polować na najlepsze oferty i hotele.

Ubezpieczenia

Spore grono ankietowanych (29 proc.) planując urlop myśli o ewentualnych zakłóceniach czy problemach związanych z opóźnieniami lub odwołanymi lotami i zabezpiecza się na tę ewentualność. 68 proc. stosowało ubezpieczenia, a 32 proc. korzystało z produktów ochrony podróży (np. FRU Trip Protect, Fast Refund itd.). Podczas rezerwacji, wśród najchętniej wybieranych usług Fru.pl była właśnie Fast Refund. Dzięki niej, klienci otrzymują zwrot środków za odwołany lot w ciągu 24 godzin.

Jak wybieramy wakacyjny cel

Ankietowani zostali także zapytani o to, w jaki sposób wybierali kierunek wakacyjnych podróży. 23 proc. korzystało z rekomendacji znajomych, 17 proc. inspirowało się blogami podróżniczymi, a 10 proc. mediami społecznościowymi. 15 proc. skusiło się na promocję, 5 proc. twierdzi, że zawsze wybiera ten sam kierunek, a 3 proc. podjęło decyzję po zobaczeniu reklamy. 27 proc. wskazało inne powody, a wśród nich znalazły się: realizacja marzenia, wydarzenie sportowe lub muzyczne bądź uroczystość rodzinna.

„Największym zaskoczeniem w naszym tegorocznym raporcie były spadki cen, i to nie tylko biletów lotniczych, ale również innych usług. Jest to szczególnie interesujące w kontekście rosnącej inflacji i podwyżek w różnych sektorach – komentuje Marta Gałuszka, Brand Manager Fru.pl – Obecnie podsumowujemy wakacje, ale równocześnie z zainteresowaniem przyglądamy się jesieni. Wrzesień i pozostałe miesiące już teraz odnotowują trzykrotnie większy popyt niż rok temu, co wskazuje na zmianę preferencji i rosnący trend podróżowania poza szczytem sezonu” – dodaje Marta Gałuszka.



Źródło: Letnie trendy: Jak Polacy podróżowali latem 2024 r. (raport)