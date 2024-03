Czy dziś 10 marca jest niedziela handlowa, zakupy w galeriach i centrach handlowych, kiedy koniec zakazu handlu i zmiany w przepisach

Kolejna niedziela marca – 10 to dzień, w którym coraz więcej osób chciałoby zrobić zakupy już pod kątem świąt Wielkanocnych. Tym bardziej, że w galeriach i centrach handlowych, sieciach dyskontowych, a nawet mniejszych sklepach osiedlowych nie brakuje już promocji i specjalnych ofert handlowych przygotowywanych pod tym kontem.

Czy więc niedziela 10 marca jest niedzielą handlową czy też niedzielą z zakazem handlu. Gdzie dziś zrobimy duże zakupy ze specjalnymi promocjami i rabatami cenowymi, a gdzie tylko takie pilne gdy w lodówce lub domowej spiżarni zabrakło jakichś konkretnych produktów?

Niedziela handlowa 10 marca: nie dziś, ale jak będzie po zmianach w przepisach

Niestety, dziś w niedzielę 10 marca zakupów w tanich sklepach dyskontowych, supermarketach czy tym bardziej galeriach handlowych i centrach handlowych – nie zrobimy. Mimo zapowiedzi wyborczych podtrzymywanych wciąż także teraz przez polityków tworzących obecny rząd koalicyjny, zmian w przepisach wciąż nie ma i poza siedmioma ściśle wymienionymi niedzielami, w ten dzień tygodnia obowiązuje ścisły zakaz otwierania sklepów, które zatrudniają pracowników.

Z nielicznymi wyjątkami takimi jak na przykład sklepy na stacjach benzynowych. Jednak tam trudno robić duże zakupy, bo asortyment towarów jest dużo mniejszy niż chociażby w sklepach dyskontowych takich sieci jak Biedronka, Lidl, Dino czy nawet Stokrotka, a poza tym ceny też nie zachęcają do dużych zakupów.

Z sieci można w niedzielę 10 marca, jak w każdą inną – niezależnie od tego czy jest na objęta zakazem handlu czy też nie – liczyć na otwarte w bliższej i dalszej okolicy sklepy sieci Żabka. Jak to możliwe? Nie łamią one przepisów ustawy o zakazie handlu w niedzielę – nie zatrudniają pracowników a sprzedaż prowadzi właściciel lub właściciele, bo wiele z nich działa na zasadzie spółki cywilnej. Przepisy dla takich sklepów robią wyjątek w zakazie handlu w niedzielę – mogą one być czynne bez ograniczeń. Dodatkowo właścicieli w sprzedaży mogą w niedziele z zakazem handlu wspierać członkowie najbliższej rodziny.

Niedziela 10 marca: handlowa dla wybranych sklepów, jakich

W niedzielę 10 marca, która jest niedzielą z zakazem handlu a nie niedzielą handlową, możemy wybrać się do galerii handlowej czy centrum handlowego w miejscowościach, w których to ono pełni taką rolę jak galeria w metropolii – jednak zjemy tak posiłek, kupimy kwiaty, wypijemy kawę, zrobimy zakupy w cukierni, pozwolimy się bawić dzieciom w klubiku dziecięcym – a sami możemy w tym czasie skorzystać z fitness – jednak nie kupimy nic ani w butikach z ubraniami czy obuwiem, ani tym bardziej nie zrobimy zakupów w supermarketach. Carrefoury czy inne – mają bowiem 10 marca zakaz handlu.

Tymczasem gdy dwie dekady temu galerie handlowe zaczęły się pojawiać we wszystkich dużych Polskich miastach – od Warszawy po Białystok i Opole – możliwość połączenia dużych tygodniowych zakupów czy kupna np. elektroniki albo prezentów, z korzystaniem z takich dodatkowych usług, które teraz w niedziele z zakazem handlu są ich jedynym zakresem aktywności, budowała sens bywania w galeriach.

Gdy taka możliwość została ograniczona tylko do siedmiu niedziel w roku, rozwój galerii i centrów handlowych wyhamował i mimo powolnego odbudowywania biznesu po pandemii, nie są już one już w stanie powrócić do takiego poziomu odwiedzających je w niedziele klientów jak było to jeszcze dekadę temu.

Wszystkie niedziele handlowe, ale tylko dla galerii?

Właśnie otwarcia galerii i centrów handlowych we wszystkie niedziele w pełnym zakresie funkcjonujących tak placów, łącznie z typowo handlowymi teraz wyłącznymi ze względu na przepisy ustawy o zakazie handlu w niedzielę, oczekują od rządzących ci Polacy, którzy wciąż jeszcze chcą wszystkich niedziel handlowych.

Trzeba bowiem pamiętać, że o ile stanowili oni zdecydowaną większość jeszcze nawet dwa-trzy lata temu, to jednak obecnie grupy zwolenników zlikwidowania zakazu handlu w niedzielę oraz utrzymania przepisów o handlu w niedzielę z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami stają się niemal równe.

Jednak dalej za wszystkimi niedzielami opowiadają się mieszkańcu dużych miast – chociażby właśnie na możliwość korzystania z galerii handlowych w pełnym zakresie – oraz grupy najbardziej aktywne zawodowo, dla których wyłączenie jednego dnia tygodnia z grafiku planowanych pilnych zajęć i obowiązków domowych, komplikuje łączenie ich z pracą.

Jeśli więc politycy różnych ugrupowań tworzących obecnie koalicyjny rząd nie dogadają się w sprawie całkowitego przywrócenia zasada handlu w niedziele obowiązującego osiem lat temu, to może chociaż znowelizują przepisy o zakazie handlu w niedzielę w ten sposób, że do listy podmiotów nie objętych zakazem – na wzór sklepów działających na stacjach benzynowych – dopiszą właśnie galerie handlowe w dużych miastach i centra handlowe w mniejszych.

Niedziele handlowe 2024: wykaz wszystkich niedziel bez zakazu handlu

Niedziela handlowa 10 marca z zakazem handlu, a jakie będą niedziele handlowe

W konsekwencji obowiązujących wciąż przepisów o zakazie handlu w niedzielę, kolejny rok z rzędu mamy sytuację, że tylko co siódma-ósma niedziela jest handlowa. Konkretnie są to niedziele:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

W sumie siedem.

Na razie więc, mimo że to już połowa trzeciego miesiąca roku handel był dozwolony tylko raz – 28 stycznia.

Na kolejną niedzielę handlową musimy czekać jeszcze dwa tygodnie, aż do niedzieli 24 marca poprzedzającej Wielkanoc.

Jak widać rządzący samą treścią przepisów skłaniają wielu Polaków do tego, by pozostawali wciąż w tradycji robienia wszystkiego na ostatnią chwilę – także świątecznych zakupów przed każdymi kolejnymi świętami.