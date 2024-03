W końcu jest lek pozwalający szybko i skutecznie zredukować masę ciała, co to jest GLP-1

Osoby z nadmiarem wagi ciała czekają na cudowną pigułkę, która jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiąże ich problem bez potrzeby spalania kalorii w siłowni i dręczenia się surową dietą. Teraz wieść poszła, że jest – oto jest cudowny lek: GLP-1.

Szansą dla pacjentów są analogi GLP-1, które zatrzęsły światem medycznym, gdyż okazało się, że leki te, pierwotnie zaprojektowane do wyrównania stężenia glukozy we krwi, wspomagają utratę masy ciała i robią to wyjątkowo skutecznie.

Pigułka na otyłość nie działa jak aspiryna

Jednak cudu nadal nie ma – lek działa skutecznie gdy jest wsparty zmianą stylu życia.

Jak wyjaśnia prof. dr hab. Alina Kuryłowicz, członek rady medycznej kliniki Holi.

badania kliniczne wykazały, że analogi GLP-1 mogą skutecznie redukować masę ciała u pacjentów z chorobą otyłościową, jednocześnie poprawiając kontrolę glikemii i zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Jednakże ich skuteczność w leczeniu otyłości jest największa, gdy są one stosowane wraz z innymi elementami terapii, zwłaszcza zmianą stylu życia. Włączenie do terapii takich działań jak odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna oraz wsparcie psychologiczne pozwala maksymalizować efektywność leczenia i utrzymanie osiągniętych rezultatów – mówi prof. dr hab. Alina Kuryłowicz.

Stosowanie analogów GLP-1 bez modyfikacji stylu życia, będzie po pierwsze nieefektywne, a po drugie, spowoduje, że po odstawieniu leku dojdzie do nawrotu choroby otyłościowej, ostrzega ekspertka.

Epidemia otyłości: ratunku szukamy na własną rękę

Otyłość zyskała miano epidemii naszych czasów. Statystyki są alarmujące. Na otyłość cierpi już 38% populacji światowej i 25% obywateli Polski.

Prognozy na 2035 rok sugerują, że problem choroby otyłościowej dotknie co trzeciego Polaka. Mimo to, praktycznie nie istnieje ona w obszarze profesjonalnej diagnozy.

Dane NFZ pokazują, że w Polsce tylko około 19 tysięcy osób ma postawioną diagnozę choroby otyłościowej przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Stanowi to zaledwie 0,2% rzeczywistej grupy, która zmaga się z tym problemem. Oznacza to, że do holistycznego podejścia w leczeniu przed Polakami jeszcze długa droga.

Jak wynika z raportu kliniki Holi „Holistycznie o problemie otyłości w Polsce”, Polacy wiedzą, że otyłość jest chorobą, jednak 90% osób z otyłością nie wskazało potrzeby lekarza w zespole terapeutycznym, zajmującym się jej leczeniem.

Co więcej, chociaż badani w większości przyznają, że otyłość to choroba przewlekła, to niemalże co trzeci z nich wskazał, że jest ona wyborem, a dwie trzecie – efektem zaniedbań po stronie pacjenta. Respondenci jako przyczyny otyłości wskazywali głównie niewłaściwą dietę, brak ruchu i zaburzenia metaboliczne.

Otyłość to zła dieta i brak ruchu? To nie takie proste

Przyczyny otyłości są wielorakie i często złożone. Z jednej strony, nadmierne spożycie kalorii w stosunku do zapotrzebowania metabolicznego jest jednym z kluczowych czynników prowadzących do nadwagi i otyłości.

Z drugiej, Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje również na istnienie podgrup pacjentów, u których patogeneza otyłości może być znacznie bardziej skomplikowana.

– Czynniki takie jak stosowane leki, współistniejące choroby, sytuacje powodujące unieruchomienie, czy nawet specyficzne choroby genetyczne, a także czynniki psychologiczne, psychospołeczne i ekonomiczne mogą odgrywać istotną rolę w rozwoju otyłości – komentuje prof. dr hab. Artur Mamcarz, członek rady naukowej kliniki Holi.

Wygrać z nadwagą, ale nie tylko na krótką metę

– Coraz więcej specjalistów zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: tendencję do nawrotów. Wielu pacjentów w swoim życiu łącznie utraciło więcej kilogramów niż wynosi aktualnie ich masa ciała. To pokazuje, że otyłość to znacznie więcej niż tylko kwestia masy ciała - to skomplikowany stan, który wymaga zrozumienia i skutecznej interwencji medycznej – dodaje dr Zuzanna Przekop.

Konkluzja jest taka: analogi GLP-1 są bezprecedensową szansą dla osób do tej pory zmagających się bezskutecznie z otyłością. Jednak nie na własną rękę, jak czyni to większość Polaków. By ją skutecznie wykorzystać trzeba zastosować cały plan leczenia. Oczywiście jego fundamentem jest nowoczesne leczenie farmakologiczne, w tym zastosowanie analogów GLP-1, ale całe leczenie koncentruje się nie tylko na redukcji masy ciała, ale także na zmianie nawyków żywieniowych, poprawie ogólnego stanu zdrowia oraz na wsparciu psychicznym pacjenta, co jest niezbędne dla osiągnięcia długotrwałych rezultatów i poprawie stanu zdrowia metabolicznego.