Zakupy on-line to codzienność w zdecydowanej większości polskich rodzin. Co kupują w internetowych sklepach

Polacy pokochali zakupy w sieci. Zainteresowanie kanałem e-commerce rośnie od kilku lat, a przedsiębiorcy widzą ogromny potencjał w prowadzeniu sklepu online. Z tego względu obecnie przez Internet można kupić niemalże każdy produkt. Jedynie żywność wciąż mocno opiera się temu trendowi.

To szybkie i wygodne rozwiązanie, które wybiera już 88 proc. Polaków korzystających z Internetu, wynika z najnowszego badania Satander Consumer Bank „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci”, przeprowadzonego w lutym 2024 roku.

Zakupy w e-sklepach: od butów po suplementy diety

Możliwość bezproblemowego zwrotu towaru sprawia, że większość chętnie kupuje ubrania i buty bez ich mierzenia – aż 59 proc. respondentów z grupy kupującej online stwierdziło, że to właśnie te artykuły zamawiają najczęściej przez Internet.

Dodatkowo ponad dwie trzecie Polaków kupujących w sieci (35 proc.) zamawia w ten sposób kosmetyki, a co trzeci (29 proc.) elektronikę. Mniej popularny jest zakup leków i suplementów diety (23 proc.) oraz sprzętu RTV i AGD (22 proc.). Najrzadziej w ten sposób zamawiana jest biżuteria (6 proc. ankietowanych kupujących w sieci).

– Rodzaj artykułów najchętniej kupowanych przez internet różni się w zależności od płci – komentuje Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Zakupy on-line: co kupują kobiety, a co mężczyźni

Najbardziej popularne wśród ankietowanych Polek kupujących online kategorie to moda oraz produkty beauty. Blisko trzy czwarte (73 proc.) z nich woli zamawiać online ubrania lub buty, a 53 proc. kosmetyki. Dla kontrastu w tych kategoriach odsetek panów wynosi odpowiednio 44 i 14 proc.

Mężczyźni kupujący online częściej od kobiet decydują się na zakup elektroniki w sieci. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do sprzętów RTV i AGD. Już jedna trzecia mężczyzn kupujących w sieci zamawia je online w porównaniu do 12 proc. kobiet.

Panowie także częściej kupują w Internecie sprzęt sportowy. Tę odpowiedź wybrało 23 proc. ankietowanych mężczyzn, którzy robią zakupy online w porównaniu z 6 proc. kobiet kupujących w sieci.

Tradycyjne sklepy: żywność skutecznie opiera się e-commerce

Zakupy online mają wiele zalet, lecz mimo wszystko niektóre artykuły Polacy preferują wybrać podczas wizyty w sklepie stacjonarnym.

W badaniu „Polaków Portfel Własny: Polacy w sieci” co dziewiąty respondent z grupy, która robi zakupy online odpowiedział, że artykuły spożywcze częściej kupują w tradycyjny sposób (91 proc.).

Nie jest to zaskoczenie głównie przez wzgląd na potencjalny lęk przed nieświeżą żywnością czy chęć wyboru produktu na własną rękę. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zakupu ubrań. W tym wypadku konsumenci chętniej kupią je online niż stacjonarnie (49 proc. w porównaniu do 41 proc.).

– Wygoda zakupów w sieci to coś, co zachwyciło miliony Polaków. Jest to ogromne ułatwienie dla wielu konsumentów. Warto pamiętać, że w przypadku gdy nie chcemy naruszać naszej poduszki finansowej, mogą pomóc nam w nich dopasowane produkty bankowe– mówi Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.