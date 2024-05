Czy 1.05.2024 są otwarte sklepy, jak pracuje handel w majówkę i czynne są galerie handlowe, Biedronka, Lidl, Żabka i inne sieci handlowe

No i mam w końcu majówkę, dla większości, która potrafiła zorganizować sobie wolne we wtorek 2 maja - weekend aż pięciodniowy. Długi weekend chcą mieć wszyscy, w tym handlowcy, robienie więc zakupów – dużych i bieżących, nie będzie łatwe. Na początek czy można zrobić zakupy dziś, w środę 1 maja.

Dobre zaopatrzenie to poza pogodą kluczowy warunek harmonijnego wypoczynku. Zwłaszcza jeśli weekend organizuje się na własną rękę, zamiast wyjeżdżać korzystając z usług hotelowych czy agroturystycznych, ewentualnie wizytując rodzinę lub krewnych. A wiadomo, że dobry plan to połowa sukcesu.

Dobrze więc poza kalendarzem dni wolnych i prognozą pogody poznać rozkład pracy handlu, od środy 1 maja do niedzieli 5 dnia tego miesiąca.

Jak pracuje handel od środy 1 maja do soboty 4.05.2024

Dla handlu to będzie też skrócony tydzień. Dni normalne pod względem handlu to tylko czwartek 2 maja oraz sobota 4 maja.

W środę 1 maja oraz w piątek 3 maja sklepy są nieczynne – podobnie jak w niedzielę z zakazem handlu albo nawet bardziej. W niedziele niehandlowe mogą otwierać swoje sklepy – i zazwyczaj to robią – właściciele małych sklepów osiedlowych i innych, w których nie zatrudniają pracowników, ale sami prowadzą handel lub dodatkowo wspierani są przez członków najbliższej rodziny.

Niektórzy jednak ponad biznes wyżej cenią świętowanie – 1 Maja lub 3 Maja, albo obu dni naraz. O ile więc normalnie w niedzielę ich sklepy byłyby otwarte, o tyle w te dwa dni świąteczne mogą być zamknięte.

To informacja szczególnie ważna dla osób, które wybierają się na majówkę w plener i chciałby w ten dni uzupełnić zapasy – choćby napoje – niezbędne do komfortowego grillowania, czego pogoda według zapowiedzi ma sprzyjać.

Co z handlem w niedzielę 5.05.2024: jakie sklepy czynne, co z galeriami handlowymi

Niestety, niedziela handlowa 28.04.2024 nie będzie miała powtórki w kolejną czyli 5.05.2024 r. Wracamy bowiem do kalendarza niedziel handlowych, których w całym roku 2024 jest siedem, a kolejna po 28.04.2024 roku jest dopiero 30 czerwca.

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Gdy więc w niedzielę 5 maja 2024 wrócimy z długiego lub bardzo długiego weekendu, by w lodówkach i spiżarniach zastać pustkę, nie udamy się na uzupełnienie zapasów do Biedronki, Lidla czy galerii handlowej, bo w nich handel w tę niedzielę będzie zakazany. Pozostaną małe sklepy – w tym na stacjach benzynowych, z których możemy skorzystać wracając samochodem z weekendu do domu – osiedlowe, a z sieciowych Żabki i Carrefour Express, które są prowadzone przez właścicieli korzystających jedynie na zasadzie franczyzy z szyldu sieci supermarketów.