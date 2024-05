Dzień Dziecka 2024: nie wiesz jaki prezent przygotować, zobacz co planują kupić inni

Ale najlepiej nie sugeruj się tym, co wybiera większość: słodycze, zabawki i… pieniądze. Nawet jeśli na tę okoliczność masz skromny budżet – 50-100 złotych, jak większość, pomyśl o czymś oryginalnym, nietuzinkowym, by dziecko poza wartością materialną miało radość z takiej wyjątkowej niespodzianki.

Kupowanie prezentów z okazji Dnia Dziecka ma w zwyczaju 58 procent Polaków, wynika z badania przeprowadzonego przez PayPo w pierwszych dniach maja.

Tak jak w ubiegłym roku, większość ankietowanych (63 proc.) podczas zakupu kieruje się preferencjami dziecka. Niemal osiem na dziesięć obdarowujących uważa, że dzieci uznają otrzymywane prezenty za trafione. Co najczęściej kupują Polacy na Dzień Dziecka?

Prezent na Dzień Dziecka

Ponad połowa Polaków (58 proc.) regularnie kupuje prezenty z okazji Dnia Dziecka, choć w 2023 roku takiej odpowiedzi udzieliło 61 proc. badanych.

Z kolei, jedynie 17 proc. respondentów twierdzi, że nie nabywa dla dzieci upominków z okazji ich święta, w ubiegłym roku takiego zdania było 15 proc. Polaków. Natomiast niemal co czwarty ankietowany uważa, że prezenty z okazji Dnia Dziecka kupuje sporadycznie.

Co Polacy najchętniej kupują na Dzień Dziecka?

Na pytanie wielokrotnego wyboru, dotyczącego rodzaju prezentu, jaki Polacy wręczają z tej okazji, większość badanych (60 proc.), tak jak w zeszłym roku, wskazała słodycze.

Prawie połowa obdarowujących wręcza dzieciom zabawki. Popularnym wyborem są również pieniądze (40 proc.), książki/gry (36 proc.) oraz ubrania (24 proc.).

Co w prezencie na Dzień Dziecka

Z kolei niemal trzech na dziesięciu ankietowanych stawia na niestandardowe prezenty, takie jak wyjście do kina czy wyjazd. Tak jak w 2023 roku, badani zadeklarowali, że z okazji Dnia Dziecka najrzadziej kupują niezbędne akcesoria codziennego użytku, takie jak fotelik samochodowy - upominki z tej kategorii wybiera jedynie 5 proc. respondentów. Ponad połowa obdarowujących po prezenty pójdzie do sklepów stacjonarnych, natomiast 42 proc. zrobi zakupy w sklepach online.

Kupując prezent z okazji Dnia Dziecka, ankietowani kierują się głównie preferencjami obdarowywanych (63 proc.), ich potrzebami (59 proc.) oraz budżetem, którym dysponują (41 proc.). Dla niewielu kupujących istotna jest aktualna moda (11 proc.) oraz ich własne upodobania (17 proc.).

Prezenty na Dzień Dziecka: za ile

PayPo postanowiło sprawdzić również, ile Polacy wydają na upominki z okazji Dnia Dziecka. Ankietowani najczęściej przeznaczają na ten cel od 51 do 100 złotych (35 proc.) oraz od 101 do 200 złotych (35 proc.). Jedynie 14 proc. badanych wyda na prezenty dla dzieci od 10 do 50 złotych. Niewiele mniej, bo 13 proc. zadeklarowało, że kupi upominki w przedziale cenowym od 201 do 500 złotych.

Ile na prezenty dla dziecka

34 proc. obdarowujących uważa, że w tym roku przeznaczy na prezenty z okazji Dnia Dziecka więcej niż w poprzednich latach - spośród tych osób 70 proc. uważa, że jest to spowodowane wzrostem cen produktów. Z kolei co czwarty badany, który przeznaczy w tym roku więcej środków na upominek dla dziecka, będzie motywowany chęcią zakupu lepszych prezentów.

Dzieci na ogół są zadowolone z wyboru kupujących prezenty

Zdecydowana większość ankietowanych (79 proc.) potwierdza, że obdarowywani są zadowoleni z prezentów, które otrzymują. Tak jak w 2023 roku zaledwie 1 proc. Polaków przyznaje, że dzieci nie są usatysfakcjonowane z upominków z okazji Dnia Dziecka. Co piąty badany nie jest w stanie zadeklarować, czy prezenty, które kupuje są trafione.

Więcej na prezent niż w 2023

Niezależnie od rodzaju prezentu i okazji, z jakiej jest on wręczany, warto pamiętać o tym, by kupić go rozsądnie, na przykład z wykorzystaniem płatności odroczonych.