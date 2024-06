Nowe podejście do nauki online. Coraz więcej Polaków uczy się dla własnej wiedzy a nie dla dyplomów naukowych

Nauka on-line to nowy styl życia Polaków. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński, 71% dorosłych Polek i Polaków kontynuuje naukę po zakończeniu etapów obowiązkowej edukacji w sposób nieformalny.

Nauka online to codzienność dla milionów osób – i to od wielu lat. Wystarczy tylko dostęp do Internetu, a ogromne zasoby wiedzy stoją otworem.

Nauka on-line: korzysta z niej coraz więcej osób

Platformy e-learningowe otworzyły drzwi do nowych możliwości rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego – szczególnie zyskując na popularności w okresie pandemii, kiedy tradycyjne modele edukacji zostały wystawione na próbę.

W 2021 roku aż 50% dorosłych Polaków uczyło się z wykorzystaniem internetowych materiałów – jest jasne, że z roku na rok ten odsetek będzie wzrastał. Jakie inne zmiany czekają edukację online?

Ponad połowa tej grupy korzysta przy tym z zasobów internetowych. To dominujący sposób uczenia się szczególnie wśród młodszych osób – w 2021 r. z e-learningu korzystało 65% osób w wieku 18–24 lat i 62% osób w wieku 25–34 lat.

Z każdym rokiem zwiększa się również odsetek osób starszych, które uczą się online – obecnie 21% osób w wieku powyżej 65 lat zdobywa edukację w Internecie. Dodatkowo, szkolenia stacjonarne czy zajęcia z nauczycielem/lektorem coraz częściej są zastępowane przez kursy online.

Nauka on-line: kto wybiera kursy związane z zainteresowaniami

Na popularności zyskuje nowe podejście do nauki online – co je charakteryzuje? Coraz częściej użytkownicy Internetu sięgają po kursy online, które są związane z ich osobistymi zainteresowaniami – spora grupa osób wybiera e-learning dla własnej satysfakcji i przyjemności czy w ramach nowego hobby.

Aż 24% badanych edukuje się w dziedzinach, które nie są związane z ich rozwojem zawodowym.

– Można przypuszczać, że te zachowania są odpowiedzią na szybkie tempo życia i presję na ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji – obecnie istotniejszy staje się samorozwój i poczucie spełnienia - komentuje Agata Kołodyńska, wiceprezeska Nowych Motywacji.

– Jako Nowe Motywacje, współtwórcy kursów online z dziedziny rozwoju osobistego, psychologii i komunikacji czy przywództwa na platformie New Heroes Academy, staramy się, by materiały do nauki online odpowiadały na nowe potrzeby użytkowników. Zależy nam na dopasowaniu oferty do intencji osób podejmujących naukę.

Nauka on-line: jak chęć do zdobywania wiedzy wykorzystują platformy

Jak na nowe e-learningowe trendy reagują platformy oferujące kursy online?

–. Nauka online nie opiera się już tylko na podnoszeniu kwalifikacji; uczymy się, by dalej się rozwijać. Motywacja do nauki to efekt potrzeby samodoskonalenia, a edukacja jest drogą do spełnienia – komentuje Ronald de Vries, SUAS, Grupa Schouten & Nelissen.

Prekursorem polskiego rynku edukacji zdalnej jest ESKK. Marka już ponad 30 lat temu pomagała Polkom i Polakom w pokonywaniu ograniczeń wynikających z braku czasu, dostępu do odpowiednich szkół czy pomocy naukowych. Jako pierwsza w Polsce oferowała m.in. kursy językowe w ramach kształcenia na odległość. Dzięki tym doświadczeniom New Heroes Academy będzie w stanie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby i bolączki polskiego użytkownika.

Na jej doświadczeniach bazuje New Heroes Academy.

– Nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu ESKK w połączeniu z nowatorskim, świeżym podejściem New Heroes Academy pozwoli nam sprostać nowym wyzwaniom edukacji online. To nowy rozdział, w którym będziemy kontynuować naszą misję edukacyjną, umożliwiając Polkom i Polakom znalezienie optymalnych rozwiązań na drodze samorozwoju. Nie przez przypadek hasłem New Heroes Academy jest Zostań bohaterem własnej drogi rozwoju – mówi Magdalena Szajbe, Dyrektor Zarządzająca ESKK.

– Zależy nam na tym, by New Heroes Academy udowodniło, że nauka może być pozbawiona presji, elastyczna i dopasowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Nowoczesność cechuje się zdrowym i zrównoważonym podejściem – chcemy pokazać, że to jest prawdziwa przyszłość edukacji.