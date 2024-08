Najtańsza wyprawka szkolna 2024. Czy można kupić podstawowe przybory szkolne nie wydając więcej niż 50 złotych

Ostatnie dwa tygodnie wakacji to tradycyjnie większy ruch w sklepach z przyborami szkolnymi. Rodzice kompletują wyprawkę do szkoły – nie tylko dla pierwszoklasistów. Dla sklepów, w tym sieci handlowych typu supermarket czy dyskont to okazja do sezonowego zarobku. Nic więc dziwnego, że zaczęła się bitwa o klienta.

Zestaw szkolny można kupić wydając tylko 50 złotych?

Wyprawka szkolna dla dziecka: trudna sztuka kompletowania

Wyprawka szkolna za 50 złotych: z czego się składa W tym roku sklepy konkurują ceną wyprawki szkolnej. Wszystkich zdaje się przelicytować Pepco, które oferuje wyprawkę szkolną już za 50 złotych. Czy to w ogóle możliwe? REKLAMA Zestaw szkolny można kupić wydając tylko 50 złotych? REKLAMA Kalkulacja promocyjna jest taka. Niska cena wyprawki przyciągnie klientów, a ci kupią tanie zeszyty, kredki i mazaki, ale i plecak za np. 200 zł. W bilansie więc i tak wyjdzie spory zysk.

W Pepco nawet plecaki z najbardziej popularnymi wśród najmłodszych bohaterami kreskówek czy serii Lego aż tyle nie kosztują, sieć znana jest z bardzo konkurencyjnych cen wszystkiego – od odzieży po zabawki, ale oczywiście sprzedawcy Pepco też liczą na to, że rodzice nie ograniczą się do zakupu zeszytów. Pepco stworzyło więc podstawowy zestaw szkolny, który można skompletować za jedyne 50 zł!

W tej cenie rodzice wyposażą swoje pociechy w: zeszyt, blok, długopisy, ołówki, gumki i nożyczki, a także koszulkę i spodenki.

Oprócz podstawowych przyborów szkolnych, w sklepach na uczniów czeka już szeroki wybór plecaków, ubrań, obuwia i innych akcesoriów przydatnych w powrocie do szkoły, a to wszystko w konkurencyjnie niskich cenach. Wyprawka szkolna dla dziecka: trudna sztuka kompletowania Wakacyjny odpoczynek trwa w najlepsze, a dzieci cieszą się beztroskim czasem zabaw i wycieczek. Inaczej wygląda sytuacja rodziców, którzy pod koniec lipca już rozpoczynają przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.

Skompletowanie szkolnej wyprawki może być prawdziwym wyzwaniem, wymagającym nie tylko czasu i energii, ale także wydatków, zwłaszcza jeśli dziecko idzie do szkoły po raz pierwszy. Pepco doskonale zna potrzeby i oczekiwania – zarówno uczniów, jak i ich rodziców. Dlatego oferuje funkcjonalne, wysokiej jakości akcesoria szkolne w atrakcyjnych cenach i do kupienia w jednym miejscu. Wyprawka szkolna za 50 złotych: z czego się składa REKLAMA Podstawowa wyprawka szkolna w sklepach Pepco może kosztować tylko 50 złotych.

W jej skład wchodzą: zeszyt A5 (1,5 zł), zestaw 8 kolorowych długopisów (3 zł), opakowanie 6 ołówków z gumką HB (1,5 zł), temperówka z pojemnikiem (2 zł), zestaw dwóch gumek do mazania (1,5 zł), nożyczki dziecięce (3 zł), piórnik (5 zł), blok rysunkowy A4 (2 zł), t-shirt (10 zł) oraz spodnie z bajkowymi motywami ze 100% bawełny (20 zł). Dalszy ciąg materiału pod wideo – Pierwsze dni w szkole to dla dziecka ogromne przeżycie, powrót do codziennych obowiązków związanych ze zdobywaniem wiedzy, kształtowanie relacji z rówieśnikami, a także wiele nowych doświadczeń – komentuje Agnieszka Jaworska, Commercial Director Pepco Group.

– Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczęcie roku szkolnego może wiązać się z wieloma emocjami także u rodziców. Zwłaszcza wtedy, gdy przychodzi do skompletowania wyprawki szkolnej. Dlatego wychodzimy naprzeciw wyzwaniom opiekunów, tworząc szeroką i różnorodną ofertę wyposażenia ucznia. Chcemy, aby każdy rodzic mógł łatwo znaleźć coś, co spełni oczekiwania ich dziecka, a równocześnie będzie w niskiej cenie – dodaje Agnieszka Jaworska. Poza podstawowymi produktami potrzebnymi każdemu uczniowi, Pepco przygotowało także zróżnicowaną ofertę szkolną obejmującą m.in. plecaki, zestawy przyborów artystycznych, czy lunch boxy i bidony.

Fani popularnych bajek również znajdą coś dla siebie w szerokiej ofercie ubrań i akcesoriów, uwzględniającej także modne nadruki przygotowane we współpracy z Marvel, Disney, Barbie czy Hot Wheels.

Dzięki kolorowym i ciekawym motywom powrót do szkoły będzie dla dziecka jeszcze bardziej ekscytujący. Zobacz również: Ogrzewanie gazem mieszkań i domów będzie zakazane a piece do rozbiórki, kto może mieć problemy już teraz

Koniec zarobku z lokat, co oznacza powrót wysokiej inflacji dla trzymających oszczędności na kontach w banku

Teraz każdy weekend będzie zaczynał się w czwartek. Rząd decyduje o skróceniu czasu pracy, nie 35 godzin lecz cztery dni w tygodniu