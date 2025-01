W tym roku polscy konsumenci będą masowo wymieniać na nowocześniejszy sprzęt RTV i AGD oraz kupować akcesoria elektroniczne

W ostatnim okresie Polacy są coraz ostrożniejsi przy zakupach elektroniki, ale rynek szykuje się na ożywienie i odrobienie strat popytowych w tym zakresie w 2025 roku. Konsumenci mają nie tylko śmielej wymieniać sprzęty domowe na nowocześniejsze, ale i sięgać po nowości elektroniki użytkowej – od smartwachy po hulajnogi elektryczne i drony.

Rok 2024 upłynął pod znakiem zachowawczych decyzji zakupowych Polaków w segmencie elektroniki. Jednak według najnowszego raportu PMR Market Experts, rok 2025 może przynieść znaczące ożywienie na rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego.

Eksperci wskazują na rosnący optymizm konsumentów i sprzyjające zmiany gospodarcze, które mają potencjał odwrócić dotychczasowy trend.

Zakupy telewizorów, pralek i komputerów: w ubiegłym roku wielkiego popytu nie było

Jak wynika z raportu PMR Market Experts Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce, wartość tego segmentu w 2024 roku przekroczyła 44 mld zł, co oznacza poprawę o zaledwie 0,3% r/r. Wzrost ten, choć niewielki, wskazuje na stabilizację po okresie niepewności wywołanej zawirowaniami gospodarczymi i zachowawczymi decyzjami zakupowymi konsumentów.

– W mijającym roku 84% Polaków zakupiło produkty RTV, AGD lub sprzęt elektroniczny, co świadczy o niezmiennym zainteresowaniu tym segmentem. Jednak prawdziwy przełom może nastąpić w 2025 roku dzięki poprawie nastrojów konsumenckich oraz ustabilizowaniu sytuacji na rynku mieszkaniowym – prognozuje Karolina Szałas, Senior Analyst w PMR Market Experts.

Smartfony, hulajnogi elektryczne i inny sprzęt elektroniki użytkowej ratują rynek

W 2024 roku jedną trzecią wartości rynku stanowiły produkty z kategorii elektroniki użytkowej, takie jak smartwatche, drony, hulajnogi elektryczne, drukarki, konsole czy akcesoria elektroniczne.

Eksperci przewidują, że rozwój tych segmentów utrzyma się w kolejnych latach, wspierany przez rosnące zainteresowanie konsumentów nowoczesnymi technologiami. Trend ten jest napędzany przez dynamiczne zmiany w stylu życia Polaków, coraz większą mobilność oraz rosnącą rolę rozwiązań IoT (Internet of Things).

Sieci specjalistyczne pozostają kluczowym kanałem sprzedaży elektroniki, w 2024 roku aż 47% sprzedaży detalicznej odbywało się właśnie za ich pośrednictwem. Sklepy te sukcesywnie rozszerzają swoją ofertę o dodatkowe kategorie, takie jak chemia gospodarcza czy zabawki, co pozwala konsumentom na bardziej kompleksowe zakupy.

Natomiast sklepy niespecjalistyczne, takie jak dyskonty spożywcze, coraz śmielej wkraczają na rynek małego AGD – aż 15% konsumentów w 2024 roku nabyło małe urządzenia AGD właśnie w tego typu placówkach.

– Warto podkreślić, że stacjonarne sklepy specjalistyczne pozostają najważniejszym kanałem dystrybucji, odpowiadając za 40% do 60% sprzedaży w zależności od kategorii produktowej – dodaje Karolina Szałas.

Marka sprzętu RTV i AGD jest ważna, ale i tak o wyborze decyduje cena

Podczas zakupów konsumenci przykładają największą wagę do szczegółowych opisów technicznych – aż 79% osób szukało dokładnych danych przed podjęciem decyzji. Cena była kluczowym kryterium dla 71% Polaków, co potwierdza, że atrakcyjna oferta cenowa pozostaje istotnym elementem konkurencyjności.

– Jednocześnie, zaufanie do marek własnych pozostaje ograniczone – 32% konsumentów unikało produktów RTV i AGD sygnowanych marką własną, wskazując na obawy dotyczące ich jakości. – Karolina podsumowuje Szałas.

Eksperci PMR Market Experts wskazują, że kluczowym motorem wzrostu w 2025 roku będą lepsze nastroje konsumenckie oraz stabilizacja na rynku mieszkaniowym, co przełoży się na większą skłonność Polaków do inwestowania w sprzęt RTV, AGD i elektronikę użytkową.

Prognozy wskazują, że odbicie może być dynamiczne, a innowacyjne produkty oraz różnorodność kanałów sprzedaży odegrają w tym procesie kluczową rolę.

