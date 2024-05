Jesteś fachowcem o poszukiwanych kompetencjach, twoje zarobki w tym roku wzrosną o prawie 12 procent. Na koniec roku powinieneś mieć prawie 6,5 tys. zł na rękę czyli brutto 9 tys. złotych!

To nie są prognozy wyssane z palca. Rząd ogłosił zweryfikowany Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Wynika z niego między innymi, że realny wzrost wynagrodzeń w 2024 roku wyniesie 6,4 proc.

Firmy musiały ponieść wynagrodzenia do nowej najniższej krajowej, ale podwyższają też inne płace

To efekt turbo wywołany podwyżką najniższej krajowej na nie notowaną do tej pory skalę – w rok o 700 zł, z wyjściowych 3 600.

Można by sądzić, że skorzystało z tego nieco ponad 3 mln osób, które najniższą krajową mają w umowach – czy to o pracę, czy cywilnych – zlecenia albo według stawki godzinowej. Tymczasem to okazał się dopalacz do całego systemu płac, co widać po wzroście wynagrodzeń w całej gospodarce w pierwszych trzech miesiącach roku. Od grudnia gdy średnia krajowa brutto wynosiła 8 032,96 zł brutto do marca urosła ona już do poziomu 8 408,97 zł i nic nie wskazuje by było to ostatnie słowo.

Dlaczego tak się dzieje, mimo że gospodarka wciąż przebiera nogami i nie odpala, jak powinna? Płaca minimalna to punkt odniesienia dla całej siatki płac w praktycznie wszystkich firmach. By tak ogromna podwyżka najniższej krajowej nie zburzyła doszczętnie budowanej nieraz latami siatki płac, z której nie bez powodu dumny jest miejscowy HR, trzeba podwyższyć wynagrodzenia adekwatnie do tych najniższych.

W konsekwencji każdy kolejny miesiąc 2024 w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego – GUS o średnim wynagrodzeniu w gospodarce narodowej przynosi kolejne rekordy. Bariera 8 tys. zł brutto została szybko przekroczona i do końca roku na pierwszym miejscu oficjalnej średniej krajowej powinna się pojawić 9.

Średnia krajowa na koniec 2024: ile brutto, ile na rękę

To nie są tylko optymistyczne prognozy, ale twarde dane. W przyjętym w ostatnim dniu kwietnia przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 – WPFP, zapisano, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wyniesie 6,4 proc. Dla porównania w 2023 r. ten realny wzrost wyniósł 0,3%. Dynamika rok do roku jest więc kosmiczna.

Jednak przede wszystkim rozszyfrujmy co to znaczy – realny wzrost. Ponieważ przynajmniej jeszcze w 2024 r. nie są planowane zmiany w podatku i obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych 9co innego w 2025 roku, ale to oddzielny temat), oznacza to, iż dla ustalenia nominalnego wzrostu wynagrodzeń trzeba uwzględnić tylko wskaźnik inflacji. Ten zaś w WPFP określono jako 5,2%. Teraz już łatwo wyliczyć, iż nominalnie płace w 2024 roku wzrosną aż o 11,6%.

Jakie to mogą być kwoty? W grudniu 2023 r. według GUS średnia krajowa brutto wyniosła 7 155,48 zł. Jeśli by więc zwaloryzować ją dokładnie o 11,6%, to oznaczałoby, że w grudniu 2024 r. wzrośnie do 7 985,52 zł.

Ile to na rękę? Prawie 6 450 zł.

Ta druga kwota, po odjęciu obowiązkowych składek ZUS i podatku dochodowego nie wygląda już tak imponująco, ale to wciąż 1,5 tys. euro – wynagrodzenie o jakim jeszcze dekadę temu zdecydowana większość z grona kilku milionów specjalistów i menedżerów niższego szczebla mogła tylko pomarzyć.

No właśnie, komentarze – średnia krajowa 9 tysięcy, kto tyle naprawdę zarabia – są nieuchronne, pojawiają się zawsze. Głównie ze strony osób, które ze względu na swoje kwalifikacje, kompetencje i skłonność do ich uzupełniania muszą patrzeć bardziej na to o ile rząd podniesie najniższą krajową niż na trendy panujące na rynku pracy, dla których głównym wskaźnikiem jest średnia krajowa.

Płaca minimalna 2025: jeśli tylko zwlaroyzowaa o inflację, powstrzyma dynamikę wzrostu średniej krajowej

Niestety, sądząc z planów rządu, rok 2024 pod względem wzrostu płac – nominalnych i realnych jest wyjątkowy.

W przyszłym, 2025 roku nie ma przesłanek ani do wzrostu płacy nominalnej, ani realnej – choć z zupełnie innych powodów.

Przede wszystkim spada inflacja. Ostrożna prognoza rządu zakłada, że średnia podwyżka cen towarów i usług dla konsumentów wyniesie w całym 2024 roku 5,2 proc., a w roku przyszłym spadnie do 4,1 proc.

Wdrażając działania oszczędnościowe by ograniczyć nadmierny deficyt finansów państwa rząd nie będzie więc podwyższał płący minimalnej, ale jedynie zwaloryzuje ją o inflację czyli o 200-300 złotych. Prawie na pewno do końca 2025 roku najniższa krajowa nie przekroczy brutto 5 000 zł.

Oczywiście wyhamowanie dynamiki wzrostu najniższej krajowej spowoduje też wyhamowanie wzrostu najniższej krajowej i na przekroczenie kolejnej granicy – 10 000 zł dla średniej krajowej brutto trzeba będzie poczekać trzy, a na pewno nie krócej niż dwa lata.

Średnie płace będą więc rosły nominalnie już dużo wolniej – bardziej w rytmie waloryzacji niż znaczących podwyżek – w konsekwencji wzrost płacy realnej będzie bardziej w stylu 2023 niż 2024 roku, czyli poniżej procenta a nie w procentach dwucyfrowych.

Na tym nie koniec – rząd nie pozostawia złudzeń, że tym razem pod presją znów odstąpi od oskładkowania wszystkich umów cywilnych. Taki proces zapoczątkowany w styczniu 2025 r. musi odbić się na płacach realnych ponieważ znaczna część wynagrodzeń teraz wolna od obowiązkowych składek ZUS zostanie nimi objęta więc przy zamianie brutto na netto w grę wejdzie nie tylko podatek, ale i ZUS. Oczywiście taki czynnik obiektywnie obniża wzrost płac realnych.