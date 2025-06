Szybka praca i dobry zarobek - na okres przejściowy lub na stałe

Szukanie pracy bywa nie tylko czasochłonne, ale dla wielu osób także niezwykle stresujące. Przygotowanie oryginalnego, przejrzystego i skutecznego CV, cierpliwe oczekiwanie na kontakt ze strony potencjalnego pracodawcy oraz ciągnące się procesy rekrutacyjne.

Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, ale możemy wybrać inną ścieżkę. Praktycznym pomysłem na satysfakcjonujące i finansowo opłacalne zajęcie jest podjęcie współpracy z najpopularniejszymi aplikacjami dla kierowców, dostawców jedzenia i kurierów.

Jak zacząć?

Praca na okres przejściowy: nim trafi się oferta dobrej pracy docelowej

Praca w charakterze kierowcy aplikacyjnego, dostawcy jedzenia lub kuriera to doskonała opcja dla osób szukających elastyczności i niezależności zawodowej.

W tej roli można cieszyć się wolnością wyboru godzin pracy, co pozwala na dopasowanie obowiązków do własnych potrzeb i stylu życia. Dodatkowo, praca ta nie wymaga skomplikowanego przygotowania czy specjalnych kwalifikacji, co sprawia, że jest dostępna dla szerokiego kręgu osób.

Korzyści to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie, ale także możliwość zdobycia doświadczenia w branży usług transportowych oraz kontakt z ludźmi.

Jeśli ceni się sobie swobodę, dynamiczne tempo pracy i chce samodzielnie decydować o swojej dostępności, to zajęcie może być idealnym rozwiązaniem.

Jak zarabiać jako kierowca aplikacyjny

By zostać kierowcą aplikacyjnym! Nie trzeba posiadać własnego samochodu. Wystarczy nawiązać współpracę z partnerem dysponującym własną flotą. Nie trzeba także zatrudniać księgowego – odpowiednie narzędzia informatyczne automatycznie rozliczają wszystkie zlecenia i zobowiązania.

– Elastyczna, różnorodna i w pełni samodzielna - praca w charakterze kierowcy aplikacyjnego jest idealnym rozwiązaniem dla studentów dopiero wkraczających na rynek pracy. Nie tylko sam decydujesz, ile godzin i o jakiej porze będziesz pracować, ale także z iloma platformami ostatecznie będziesz współpracować. Choć w każdej z nich obowiązują inne zasady dotyczące rozliczeń, dzięki współpracy z odpowiednim partnerem rozliczeniowym jesteś w stanie samodzielnie zarządzać wszystkimi procesami z poziomu jednej mobilnej aplikacji. Dodatkowo partner aplikacyjny może udostępnić Ci własną flotę pojazdów, załatwić wszelkie formalności oraz zaproponować atrakcyjne ubezpieczenie. Łatwiej się nie da – zachęca Wiktor Grejber, Co-founder Natviol, aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Rynek przejazdów aplikacyjnych rozwija się niezwykle dynamicznie. Platformy szturmem zdobywają kolejne polskie miasta i przekonują do siebie rzesze nowych pasażerów.

Składa się na to kilka przewag nad konwencjonalnymi rozwiązaniami.

Przejazdy aplikacyjne są tańsze od klasycznych taksówek, czeka się na nie znacznie krócej, można na bieżąco śledzić aktualną lokalizację zamawianego pojazdu i rozliczyć się z kierowcą całkowicie bezgotówkowo.

W tej sytuacji popyt na kurierów i kierowców nie maleje.

Co ważne, w ciągu ostatnich miesięcy w życie weszły nowe dyrektywy nakładające na kierowców aplikacyjnych kolejne obowiązki, m.in. konieczność przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia oraz posiadanie ważnego polskiego prawa jazdy.

Szybka praca na okres przejściowy: dostawca jedzenia

Mimo iż czasy zamkniętych restauracji mamy już za sobą, Polacy nadal bardzo chętnie zamawiają jedzenie bezpośrednio do domu lub miejsca pracy.

Dodatkowo wielu z nich jest w stanie dopłacić więcej do kosztów zamówienia lub dodatkowo zafundować kurierowi całkiem spory napiwek za wyjątkowo szybką realizację zlecenie.

– Praca w charakterze kuriera lub dostawcy jedzenia pozwala przełamać blokady, zarówno te związane z presją pierwszej pracy, jak i te społeczne. Tych, którzy obawiają się, że jej podjęcie wymaga inwestycji, uspokajamy – zapewniamy dostęp do nowoczesnej floty elektrycznych rowerów, hulajnóg i skuterów umożliwiających komfortowe realizowanie zleceń, zwłaszcza w centrach wielkich miast. Dodatkowo oferujemy atrakcyjne pakiety ubezpieczeń, dzięki którym zabezpieczamy nie tylko zdrowie i życie kurierów, ale także ochronę przewożonego towaru – podkreśla Wiktor Grejber z Natviol.

Dostawca jedzenia sam projektuje własny harmonogram dowozów i decyduje czy wolisz realizować zlecenia w tygodniu, w weekendy, w ciągu dnia, popołudniami, czy wieczorami.

Praca na okres przejściowy: kurier aplikacyjny

Właściciele wielu firm zaczęli zwracać baczną uwagę na ekologiczne aspekty prowadzonych przez siebie biznesów. Aktywnie poszukują przy tym nowych sposobów na zmniejszenie produkowanego śladu węglowego. Jednym z nich jest korzystanie w procesach logistycznych z pojazdów elektrycznych, w tym rowerów i skuterów.

Aby zmniejszyć koszty i nie generować dodatkowego ruchu na i tak bardzo zatłoczonych polskich drogach, wiele firm decyduje się na korzystanie z usług prywatnych kurierów, zamawianych za pośrednictwem aplikacji.

W odróżnieniu od dostawcy jedzenia, zadaniem kuriera może być zarówno dostarczenie przesyłek z punktu A do punktu B, jak i zrobienie zakupów z dowozem do siedziby firmy lub domu.

Pracując jako kurier aplikacyjny nie musisz wozić ze sobą terminala płatniczego ani gotówki. Wszystkie płatności rozliczane są całkowicie bezgotówkowo na zasadzie przedpłaty za usługę. Zarobki kuriera uzależnione są od obsługiwanego rejonu oraz ilości przejechanych kilometrów. Podobnie jak w przypadku dostaw jedzenia, częstą praktyką są dodatkowe premie – np. za szybką realizację zleceń lub świadczenie usług w niestandardowych terminach.