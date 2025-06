Praca na wakacje - najlepsze oferty. Jakie branże, gdzie pracę sezonową najłatwiej kontynuować na podstawie stałej umowy o pracę

To efekt dynamicznego rozwoju tej branży. Wartość rynku e-commerce w Polsce może sięgnąć niemal 200 mld zł do 2028 roku – wynika z raportu opracowanego przez Strategy&.

Równolegle rośnie zapotrzebowanie o ponad połowę na pracowników tymczasowych w sektorach logistyki, e-commerce i transportu. Tylko w TSL 43% pracodawców spodziewało się wzrostu zatrudnienia w tym roku, wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Praca sezonowa to nie tylko wakacje: logistyka, e-commerce i transport notują szczyty jesienią

– Praca sezonowa coraz częściej przestaje być utożsamiana wyłącznie z wakacjami. Widzimy to szczególnie w branży e-commerce, gdzie główny peak zatrudnienia przypada na okres września, października i listopada, czyli moment intensywnych przygotowań do Black Friday i świąt. Pracodawcy potrzebują wtedy nie tylko większych zespołów, ale także szybkiego i elastycznego wsparcia kadrowego. To powoduje, że sezonowość staje się zjawiskiem bardziej rozproszonym w czasie, zależnym od rytmu poszczególnych sektorów, a nie tylko kalendarzowych wakacji – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service.

Zgodnie z raportem „E-commerce w Polsce: konkurencja i rosnące oczekiwania napędzają rozwój” Strategy&, wartość krajowego rynku e-commerce może wzrosnąć do 192 mld zł do 2028 roku. Co więcej, w latach 2020–2023 liczba zakupów online rosła średnio o 5% rocznie, a średnia wartość koszyka zwiększyła się z 233 zł do 304 zł.

Wraz z rosnącą liczbą zamówień, rośnie również zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia – według danych Personnel Service, liczba pracowników tymczasowych zatrudnianych w e-commerce wzrosła o 55% w ciągu ostatnich czterech lat (bez uwzględnienia sezonowych peaków).

Rozwój handlu internetowego bezpośrednio napędza sektor logistyczny, który w Polsce utrzymuje bardzo dynamiczne tempo. Według raportu CBRE z maja 2025 roku, na koniec I kwartału 2025 r. zasoby powierzchni magazynowej i logistycznej w Polsce sięgnęły 34,6 mln mkw., co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku.

Popyt w tym okresie wyniósł 1,11 mln mkw., co stanowi wzrost o 22% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Równolegle trwa budowa kolejnych 1,37 mln mkw. nowej powierzchni, a liczba nowych inwestycji potwierdza, że sektor nie traci tempa.

Wzrost powierzchni to jednak wyzwanie kadrowe – większe obiekty wymagają większych zespołów, co oznacza rosnące zapotrzebowanie na pracowników sezonowych i tymczasowych, szczególnie w szczytach operacyjnych.

Praca sezonowa w wakacje: transport i logistyka: trwały niedobór pracowników mimo spowolnienia

Sektor TSL, mimo osłabienia koniunktury w 2023 roku, pozostaje jednym z najbardziej dotkniętych przez niedobory kadrowe. Jak wynika z raportu „Transport drogowy w Polsce 2024/2025” przygotowanego przez SpotData i Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska, stopa wakatów w TSL w Polsce jest aż o 44% wyższa niż średnia dla całej gospodarki.

Dla porównania: w 2022 roku różnica ta wynosiła 25%, a w 2019 zaledwie 8%. Mimo spowolnienia w branży transportowej, niedobory pracowników nadal się pogłębiają, co potwierdza strukturalny charakter tego wyzwania.

W 2023 roku wskaźnik nieobsadzonych stanowisk w TSL w Unii Europejskiej wyniósł 2,6%, a w Polsce (w niektórych segmentach) sięgał nawet 7%, np. wśród kierowców samochodów ciężarowych.

Zaostrzenie problemów kadrowych wynika nie tylko z wyzwań gospodarczych, ale także z czynników demograficznych i kulturowych.

Z raportu SpotData i Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska wynika również, że 33% kierowców ciężarówek w Europie ma ponad 55 lat.

Dodatkowo maleje zainteresowanie zawodami wymagającymi długich wyjazdów – zmiany stylu życia sprawiają, że coraz mniej osób decyduje się na pracę w modelu „w trasie”. Utrudnieniem staje się także ograniczony napływ imigrantów.

Wszystko to sprawia, że nawet automatyzacja i robotyzacja nie rozwiązują problemu. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Servcie połowa firm z sektora TSL nie spodziewa się, że te procesy zmniejszą zatrudnienie. Co więcej, 43% przedsiębiorstw planuje wzrost zatrudnienia w 2025 roku, a 57% planuje inwestycje.

– Mamy dziś do czynienia z wyzwaniami strukturalnymi na rynku pracy – starzejącą się kadrą, mniejszą mobilnością pracowników i ograniczoną liczbą kandydatów. W takich realiach elastyczne formy zatrudnienia, jak praca tymczasowa czy sezonowa, zyskują na znaczeniu nie tylko w e-commerce, ale też w logistyce i transporcie – podkreśla Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.

- W Personnel Service obserwujemy te zmiany od lat. Tylko w sektorze e-commerce liczba pracowników tymczasowych, których zatrudniamy, wzrosła o 55% w ciągu czterech lat, nie licząc sezonowych peaków. To pokazuje, że pracodawcy coraz chętniej sięgają po sprawdzone rozwiązania kadrowe, które pozwalają im działać szybko i elastycznie – dodajenzałożyciel Personnel Service.