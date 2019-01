§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290, 328 i 360) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) w sposób wykluczający kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi,",

- w pkt 8:

- - po wyrazach "do przewozu świń" dodaje się wyrazy " , paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego",",

- - kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie;

10) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.",

b) uchyla się ust. 1c,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku gdy świnie lub utrzymywane w warunkach fermowych dziki lub świniodziki są utrzymywane w gospodarstwie w systemie otwartym, wybieg dla tych zwierząt zabezpiecza się podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem, a każdy wjazd i wyjazd oraz wejście i wyjście z takiego wybiegu zabezpiecza się matą dezynfekcyjną, która powinna spełniać wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4.";

2) w § 1a:

a) w pkt 1 w lit. b po wyrazach "do przewozu świń" dodaje się wyrazy " , paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,",

b) w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy "w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego",";

3) w § 5 w ust. 1a uchyla się pkt 1;

4) w § 5b w ust. 2 uchyla się pkt 3;

5) w § 14:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zakazuje się wysyłania dzików z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub na terytorium państwa trzeciego.";

6) w § 14a uchyla się ust. 2 i 3.