Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1230

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-08
  • Data wejścia w życie: 2025-09-08
  • Data obowiązywania: 2025-09-08
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Duszniki-Zdrój w województwie dolnośląskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1229

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1228

KOMUNIKAT MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 28 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów do centralnej ewidencji pojazdów danych o demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1227

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1226

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 września 2025 r. w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1225

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1224

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1223

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do Żandarmerii Wojskowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1221

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1220

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 września 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Opalenicy w województwie wielkopolskim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1219

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1218

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1217

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1216

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania &#8222;Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1215

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1214

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 29 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 sierpnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1212

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1211

