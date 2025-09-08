REKLAMA
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-09-08
- Data wejścia w życie: 2025-09-08
- Data obowiązywania: 2025-09-08
Dziennik Ustaw
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 sierpnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nowosolska Dolina Odry (PLH080014)
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1230
