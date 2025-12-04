REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1702
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 28 listopada 2025 r.
w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, przeglądu i aktualizacji planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji oraz kryteriów oceny wykonalności tych planów
- Data ogłoszenia: 2025-12-04
