§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 19;

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego może wznowić badanie wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody istotne dla sprawy.

2. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego informuje o wznowieniu badania wypadku lub incydentu lotniczego Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku wypadków i incydentów lotniczych zaistniałych w lotnictwie służb porządku publicznego - ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego dotychczas obowiązujący raport końcowy stanowi integralną część dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały w sprawie wznowionego badania.

4. Po podjęciu przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały o zakończeniu wznowionego badania wypadku lub incydentu lotniczego raport końcowy z tego badania staje się dokumentem wyłącznie obowiązującym w zakresie ustaleń i zaleceń dotyczących tego zdarzenia, a traci moc obowiązującą dotychczasowy raport końcowy.

5. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego przepisy rozdziału 3 oraz przepisy § 7-27 rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.”.