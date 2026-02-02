REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 117

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 stycznia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431 i 1668) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 19;

2) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego może wznowić badanie wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody istotne dla sprawy.

2. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego informuje o wznowieniu badania wypadku lub incydentu lotniczego Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku wypadków i incydentów lotniczych zaistniałych w lotnictwie służb porządku publicznego - ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego dotychczas obowiązujący raport końcowy stanowi integralną część dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały w sprawie wznowionego badania.

4. Po podjęciu przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały o zakończeniu wznowionego badania wypadku lub incydentu lotniczego raport końcowy z tego badania staje się dokumentem wyłącznie obowiązującym w zakresie ustaleń i zaleceń dotyczących tego zdarzenia, a traci moc obowiązującą dotychczasowy raport końcowy.

5. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego przepisy rozdziału 3 oraz przepisy § 7-27 rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-02
  • Data wejścia w życie: 2026-02-17
  • Data obowiązywania: 2026-02-17
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 117

