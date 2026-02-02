REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 117
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 stycznia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
Na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2025 r. poz. 1431 i 1668) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) uchyla się § 19;
2) § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego może wznowić badanie wypadku lub incydentu lotniczego, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności lub dowody istotne dla sprawy.
2. Przewodniczący Komisji Lotnictwa Państwowego informuje o wznowieniu badania wypadku lub incydentu lotniczego Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku wypadków i incydentów lotniczych zaistniałych w lotnictwie służb porządku publicznego - ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego dotychczas obowiązujący raport końcowy stanowi integralną część dokumentacji niezbędnej do podjęcia przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały w sprawie wznowionego badania.
4. Po podjęciu przez Komisję Lotnictwa Państwowego uchwały o zakończeniu wznowionego badania wypadku lub incydentu lotniczego raport końcowy z tego badania staje się dokumentem wyłącznie obowiązującym w zakresie ustaleń i zaleceń dotyczących tego zdarzenia, a traci moc obowiązującą dotychczasowy raport końcowy.
5. W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego przepisy rozdziału 3 oraz przepisy § 7-27 rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.”.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
- Data ogłoszenia: 2026-02-02
- Data wejścia w życie: 2026-02-17
- Data obowiązywania: 2026-02-17
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych
REKLAMA