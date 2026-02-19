REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 193
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wnioski i dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)), zwanego dalej „kontem”.”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Aby złożyć wniosek lub dokument, o których mowa w § 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:
1) wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania, jeśli w systemie teleinformatycznym udostępniono taki formularz;
2) dołączenie dokumentów, jeśli są one składane;
3) podpisanie wniosku lub dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) wysłanie wniosku do sądu prowadzącego rejestr zastawów.
2. Aby złożyć wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:
1) wypełnienie udostępnionego w systemie teleinformatycznym formularza wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;
2) uiszczenie opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, jeśli wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;
3) podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w przypadku gdy wniosek zawiera również wniosek o zwolnienie od opłaty;
4) wysłanie wniosku do centralnej informacji.
3. Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub dokumentu na koncie, z którego zostały one złożone, system teleinformatyczny zamieszcza elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku lub dokumentu zawierające zestaw danych jednoznacznie je wskazujący oraz chwilę ich złożenia.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, ze wskazaniem daty ich zamieszczenia.”;
4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„§ 7a. Odbiór dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, następuje przez oznaczenie przez uprawnionego użytkownika odebrania dokumentu po jego uwierzytelnieniu na koncie.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.
- Data ogłoszenia: 2026-02-19
- Data wejścia w życie: 2026-02-25
- Data obowiązywania: 2026-02-25
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
