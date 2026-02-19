REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 193

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 lutego 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 43a ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017 oraz z 2025 r. poz. 1792) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicz-nych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski i dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)), zwanego dalej „kontem”.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Aby złożyć wniosek lub dokument, o których mowa w § 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:

1) wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania, jeśli w systemie teleinformatycznym udostępniono taki formularz;

2) dołączenie dokumentów, jeśli są one składane;

3) podpisanie wniosku lub dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) wysłanie wniosku do sądu prowadzącego rejestr zastawów.

2. Aby złożyć wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:

1) wypełnienie udostępnionego w systemie teleinformatycznym formularza wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;

2) uiszczenie opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, jeśli wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

3) podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w przypadku gdy wniosek zawiera również wniosek o zwolnienie od opłaty;

4) wysłanie wniosku do centralnej informacji.

3. Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub dokumentu na koncie, z którego zostały one złożone, system teleinformatyczny zamieszcza elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku lub dokumentu zawierające zestaw danych jednoznacznie je wskazujący oraz chwilę ich złożenia.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, ze wskazaniem daty ich zamieszczenia.”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Odbiór dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, następuje przez oznaczenie przez uprawnionego użytkownika odebrania dokumentu po jego uwierzytelnieniu na koncie.”.

§ 2.

Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-02-19
  • Data wejścia w życie: 2026-02-25
  • Data obowiązywania: 2026-02-25
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie przedłużenia terminów przesyłania ksiąg rachunkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 188

TRAKTAT o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisany w Nancy dnia 9 maja 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 189

REKLAMA

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 31 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, podpisanego w Nancy dnia 9 maja 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 190

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 191

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 192

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 193

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 194

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 195

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 181

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 187

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 186

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2026 r. w sprawie przekazywania wniosków z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 185

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem choroby niebieskiego języka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 182

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych oraz ustawy – Kodeks cywilny

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 184

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o ustanowieniu Dnia Inwalidy Wojennego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 179

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 176

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 175

USTAWA z dnia 9 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 174

USTAWA z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 178

REKLAMA