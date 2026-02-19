§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicz-nych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów prowadzących rejestr zastawów i do centralnej informacji o zastawach rejestrowych, a także orzeczeń, odpisów, zaświadczeń i informacji doręczanych wnioskodawcom przez sądy oraz centralną informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Dz. U. poz. 1345) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski i dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, składa się w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)), zwanego dalej „kontem”.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Aby złożyć wniosek lub dokument, o których mowa w § 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:

1) wypełnienie formularza przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania, jeśli w systemie teleinformatycznym udostępniono taki formularz;

2) dołączenie dokumentów, jeśli są one składane;

3) podpisanie wniosku lub dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) wysłanie wniosku do sądu prowadzącego rejestr zastawów.

2. Aby złożyć wnioski, o których mowa w § 1 pkt 2, po uwierzytelnieniu na koncie, wymagane jest:

1) wypełnienie udostępnionego w systemie teleinformatycznym formularza wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;

2) uiszczenie opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, jeśli wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

3) podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w przypadku gdy wniosek zawiera również wniosek o zwolnienie od opłaty;

4) wysłanie wniosku do centralnej informacji.

3. Niezwłocznie po złożeniu wniosku lub dokumentu na koncie, z którego zostały one złożone, system teleinformatyczny zamieszcza elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku lub dokumentu zawierające zestaw danych jednoznacznie je wskazujący oraz chwilę ich złożenia.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, ze wskazaniem daty ich zamieszczenia.”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Odbiór dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, następuje przez oznaczenie przez uprawnionego użytkownika odebrania dokumentu po jego uwierzytelnieniu na koncie.”.