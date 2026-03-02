REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 247
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 26 lutego 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego
Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. 1. Jeżeli kontrolujący podczas kontroli:
1) kierującego pojazdem, posiadającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2) pasażera, o którym mowa w art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180 i 187)
- stwierdzi, że niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby kontrolowanej, występuje do starosty z wnioskiem o tę ocenę.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba.
3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.”;
2) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kontrolę ruchu drogowego może wykonywać także nieumundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 2-4 i 6-9, § 3, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2-4, 6 i ust. 7 pkt 1-3 i 5-8 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.”.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180.
- Data ogłoszenia: 2026-03-02
- Data wejścia w życie: 2026-03-03
- Data obowiązywania: 2026-03-03
