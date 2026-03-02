§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141, z 2021 r. poz. 86 oraz z 2022 r. poz. 163 i 1778) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Jeżeli kontrolujący podczas kontroli:

1) kierującego pojazdem, posiadającego prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2) pasażera, o którym mowa w art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2025 r. poz. 1226, 1676 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180 i 187)

- stwierdzi, że niezbędna jest ocena stanu zdrowia osoby kontrolowanej, występuje do starosty z wnioskiem o tę ocenę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podpisuje kierownik jednostki lub upoważniona przez niego osoba.

3. Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.”;

2) w § 19 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kontrolę ruchu drogowego może wykonywać także nieumundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej. Przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień policjanta określone w § 2 ust. 2-4 i 6-9, § 3, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2-4, 6 i ust. 7 pkt 1-3 i 5-8 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.”.