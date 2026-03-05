§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. poz. 2807, z 2023 r. poz. 1071 i 1420 oraz z 2024 r. poz. 1821) w § 7:

1) w ust. 1:

a) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) którzy ukończyli szkolenie zawodowe oficerskie albo zdali egzamin końcowy z zakresu tego szkolenia w Akademii Policji w Szczytnie;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) komendant szkoły policyjnej - w odniesieniu do policjantów:

a) pełniących służbę,

b) którzy ukończyli szkolenie zawodowe oficerskie albo zdali egzamin końcowy z zakresu tego szkolenia

- w szkole policyjnej.”;

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c oraz pkt 9 lit. b, sporządza się według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3. Komendant Główny Policji niezwłocznie składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c oraz pkt 9 lit. b.”.