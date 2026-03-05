REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 274
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 2 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 1:
a) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) którzy ukończyli szkolenie zawodowe oficerskie albo zdali egzamin końcowy z zakresu tego szkolenia w Akademii Policji w Szczytnie;”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) komendant szkoły policyjnej - w odniesieniu do policjantów:
a) pełniących służbę,
b) którzy ukończyli szkolenie zawodowe oficerskie albo zdali egzamin końcowy z zakresu tego szkolenia
- w szkole policyjnej.”;
2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c oraz pkt 9 lit. b, sporządza się według wzoru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
3. Komendant Główny Policji niezwłocznie składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosek o mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b i c oraz pkt 9 lit. b.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2026-03-05
- Data wejścia w życie: 2026-03-20
- Data obowiązywania: 2026-03-20
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne
REKLAMA