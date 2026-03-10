REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 303

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31m ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26 i 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1400) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W relacjach międzynarodowych Agencja posługuje się oficjalnym tłumaczeniem nazwy na język angielski: „Agency for Health Technology Assessment and Tariff System”.”,

b) w ust. 3:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej;”,

- uchyla się pkt 9,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Prezes Agencji może udzielać pełnomocnictw pracownikom Agencji do dokonywania wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego czynności związanych z wykonywaniem zadań Prezesa Agencji.

6. Prezes Agencji może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub zespoły do spraw analiz, badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi. Zakres zadań zespołów nie może obejmować zadań przypisanych ustawowo działającym przy Prezesie Agencji Radzie Przejrzystości oraz Radzie do spraw Taryfikacji. Do składu zespołu mogą być powoływani pracownicy Agencji lub podmioty trzecie, w tym reprezentanci osób prawnych lub osoby fizyczne.”;

2) w § 2:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa Agencji w razie jego nieobecności lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań zastępuje Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji i Dyrektora Biura Prezesa lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez nich zadań Prezesa Agencji zastępuje osoba wyznaczona przez Prezesa Agencji na podstawie pełnomocnictwa.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku śmierci Prezesa Agencji albo odwołania go z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji albo wakatu na tym stanowisku zadania Prezesa Agencji do czasu powołania nowego Prezesa Agencji wykonuje Zastępca Prezesa Agencji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań albo jego odwołania z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji albo wakatu na tym stanowisku zadania Prezesa Agencji wykonuje Dyrektor Biura Prezesa.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3, ich bezpośrednia podległość Prezesowi Agencji albo Zastępcy Prezesa Agencji oraz ich wewnętrzna organizacja i tryb pracy są określone w regulaminie organizacyjnym nadanym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może tworzyć działy w ramach wydziałów i biur, o których mowa w § 1 ust. 3.”.

§ 2.

Do dnia wejścia w życie regulaminu organizacyjnego wydanego na podstawie § 4 statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwanej dalej „Agencją”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:

1) komórki organizacyjne, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, 2-4, 5a-8 i 10 tego statutu, podlegają Prezesowi Agencji i Zastępcy Prezesa Agencji na zasadach dotychczasowych;

2) Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1a tego statutu, podlega Prezesowi Agencji.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-10
  • Data wejścia w życie: 2026-03-25
  • Data obowiązywania: 2026-03-25
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, przy zwalczaniu których przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa, innych niż wymienione w wykazie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 298

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 295

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 296

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie potwierdzania kwalifikacji Osoby Wykwalifikowanej oraz Osoby Kompetentnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 297

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 299

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie &#8222;Zasad techniki prawodawczej&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt, płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 301

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariusza Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 294

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 9 marca 2026 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 304

USTAWA z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 305

UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 286

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 289

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób innych niż choroby umieszczone w wykazie, podlegających obowiązkowi powiadamiania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 288

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 287

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie określenia niektórych kategorii zakładów i niektórych zakładów akwakultury, które są zwolnione z obowiązku rejestracji, oraz zwolnienia z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną przez funkcjonariusza Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 291

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie wysokości i sposobu podziału ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 290

REKLAMA