§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1400) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W relacjach międzynarodowych Agencja posługuje się oficjalnym tłumaczeniem nazwy na język angielski: „Agency for Health Technology Assessment and Tariff System”.”,

b) w ust. 3:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej;”,

- uchyla się pkt 9,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Prezes Agencji może udzielać pełnomocnictw pracownikom Agencji do dokonywania wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego czynności związanych z wykonywaniem zadań Prezesa Agencji.

6. Prezes Agencji może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze lub zespoły do spraw analiz, badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi. Zakres zadań zespołów nie może obejmować zadań przypisanych ustawowo działającym przy Prezesie Agencji Radzie Przejrzystości oraz Radzie do spraw Taryfikacji. Do składu zespołu mogą być powoływani pracownicy Agencji lub podmioty trzecie, w tym reprezentanci osób prawnych lub osoby fizyczne.”;

2) w § 2:

a) uchyla się ust. 1 i 2,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa Agencji w razie jego nieobecności lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań zastępuje Zastępca Prezesa Agencji. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań Prezesa Agencji zastępuje Dyrektor Biura Prezesa. W razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji i Dyrektora Biura Prezesa lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez nich zadań Prezesa Agencji zastępuje osoba wyznaczona przez Prezesa Agencji na podstawie pełnomocnictwa.”,



c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku śmierci Prezesa Agencji albo odwołania go z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji albo wakatu na tym stanowisku zadania Prezesa Agencji do czasu powołania nowego Prezesa Agencji wykonuje Zastępca Prezesa Agencji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, w razie nieobecności Zastępcy Prezesa Agencji lub w innym przypadku czasowej niemożności wykonywania przez niego zadań albo jego odwołania z zajmowanego stanowiska przed upływem kadencji albo wakatu na tym stanowisku zadania Prezesa Agencji wykonuje Dyrektor Biura Prezesa.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 3, ich bezpośrednia podległość Prezesowi Agencji albo Zastępcy Prezesa Agencji oraz ich wewnętrzna organizacja i tryb pracy są określone w regulaminie organizacyjnym nadanym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może tworzyć działy w ramach wydziałów i biur, o których mowa w § 1 ust. 3.”.