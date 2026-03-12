REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 327

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 3 marca 2026 r.

o sprostowaniu błędów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127) obwieszcza się, że w tekście polskim Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Tokio dnia 20 lutego 1980 r. (Dz. U. z 1983 r. poz. 60) prostuje się następujące błędy:

1) w art. 5 w ust. 4 lit. a-c powinny mieć brzmienie:

„a) placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,

c) zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,”;

2) w art. 11 ust. 3 powinien mieć brzmienie:

„3. Bez względu na postanowienia ustępu 2 odsetki powstające w Umawiającym się Państwie i uzyskiwane przez Rząd drugiego Umawiającego się Państwa, włączając w to terenowe jednostki władzy, Bank Centralny tego drugiego Umawiającego się Państwa albo jakąkolwiek instytucję finansową stanowiącą w całości własność tego Rządu, albo przez jakąkolwiek osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie odnośnie do wierzytelności gwarantowanych lub pośrednio finansowanych przez Rząd tego drugiego Umawiającego się Państwa, włączając w to terenowe jednostki władzy, Bank Centralny tego drugiego Umawiającego się Państwa lub jakąkolwiek instytucję finansową stanowiącą w całości własność tego Rządu, będą zwolnione od opodatkowania w pierwszym z wymienionych Umawiających się Państw.”.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

  • Data ogłoszenia: 2026-03-12
  • Data wejścia w życie: 2026-03-12
  • Data obowiązywania: 2026-03-12
