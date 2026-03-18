Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 359
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 13 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, 1423 i 1661 oraz z 2026 r. poz. 25) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 13 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 359)
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
Tabela 1.
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2140-7970
|
II
|
3220-8000
|
III
|
3240-8030
|
IV
|
3270-8060
|
V
|
3320-8090
|
VI
|
3370-8170
|
VII
|
3430-8330
|
VIII
|
3480-8500
|
IX
|
3530-8670
|
X
|
3590-8850
|
XI
|
3640-9040
|
XII
|
3710-9260
|
XIII
|
3770-9490
|
XIV
|
3840-9730
|
XV
|
3900-9970
|
XVI
|
4010-10 340
|
XVII
|
4130-10 730
|
XVIII
|
4250-11 250
|
XIX
|
4470-12 010
|
XX
|
4700-12 950
|
XXI
|
4940-14 030
Tabela 2.
Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2140-7970
|
II
|
3220-8000
|
III
|
3240-8030
|
IV
|
3270-8060
|
V
|
3320-8090
|
VI
|
3370-8170
|
VII
|
3430-8330
|
VIII
|
3480-8500
|
IX
|
3530-8670
|
X
|
3590-8850
|
XI
|
3640-9040
|
XII
|
3710-9260
|
XIII
|
3770-9490
|
XIV
|
3840-9730
|
XV
|
3900-9970
|
XVI
|
4010-10 340
|
XVII
|
4130-10 730
|
XVIII
|
4250-11 250
|
XIX
|
4470-12 010
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-03-19
- Data obowiązywania: 2026-03-19
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.
