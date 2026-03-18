REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 360
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 13 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie
Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ochrony Przyrody;
2) Dział Monitoringu, Badań Naukowych, Edukacji i Udostępniania Parku;
3) Dział Gospodarki Przestrzennej, Wykupu Nieruchomości i Uzgodnień Środowiskowych;
4) Dział Ekonomiczny;
5) Dział Administracyjno-Techniczny;
6) Posterunek Straży Parku;
7) Sekcja do spraw Kadr i Płac;
8) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej i Zarządczej;
9) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;
10) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP;
11) Obręb Ochronny Kampinos podzielony na następujące obwody ochronne:
a) Wiersze,
b) Rózin,
c) Grabina,
d) Zamczysko,
e) Kampinos,
f) Przyćmień;
12) Obręb Ochronny Kromnów podzielony na następujące obwody ochronne:
a) Rybitew,
b) Wilków,
c) Polesie,
d) Krzywa Góra,
e) Kromnów,
f) Dąbrówka;
13) Obręb Ochronny Laski podzielony na następujące obwody ochronne:
a) Kaliszki,
b) Sieraków,
c) Janówek,
d) Lipków,
e) Zaborów,
f) Izabelin;
14) Gospodarstwo Szkółkarskie w Julinku;
15) Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Smardzewicach.”.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2026-03-18
- Data wejścia w życie: 2026-04-02
- Data obowiązywania: 2026-04-02
REKLAMA
REKLAMA