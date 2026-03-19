Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 371

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności2),3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2023 r. poz. 1448 oraz z 2025 r. poz. 1424) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności (Dz. U. poz. 420) w załączniku do rozporządzenia w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) ziele glistnika, złotnik, jaskółcze ziele, glistnik pospolity (Chelidonium majus L.).”.

§ 2.

Środki spożywcze zawierające ziele glistnika, złotnik, jaskółcze ziele, glistnik pospolity (Chelidonium majus L.) wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 listopada 2025 r. pod numerem 2025/0692/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 26, Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, str. 11, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 296 z 15.11.2011, str. 29, Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, Dz. Urz. UE L 39 z 08.02.2014, str. 44, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 173 z 06.07.2017, str. 9, Dz. Urz. UE L 110 z 25.04.2019, str. 17, Dz. Urz. UE L 110 z 25.04.2019, str. 21, Dz. Urz. UE L 96 z 19.03.2021, str. 6, Dz. Urz. UE L 151 z 02.06.2022, str. 37, Dz. Urz. UE L 310 z 01.12.2022, str. 7, Dz. Urz. UE L 143 z 02.06.2023, str. 6, Dz. Urz. UE L 2024/1821 z 27.06.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/2224 z 06.11.2025).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-19
  • Data wejścia w życie: 2026-04-03
  • Data obowiązywania: 2026-04-03
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 368

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 369

USTAWA z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 371

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 372

USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 373

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 374

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2020 r. w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 375

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r., obowiązujący od dnia 1 stycznia 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 365

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki „Za zasługi dla więziennictwa"

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej wykonywanej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 361

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 367

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 363

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 13 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 354

