§ 2.

Do następujących środków spożywczych są dodawane witaminy i składniki mineralne:

1) tłuszcze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.4)), z wyjątkiem tłuszczów mlecznych, o których mowa w lit. A dodatku II „Tłuszcze do smarowania” do załącznika VII do tego rozporządzenia:

a) witamina A - tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 900 µg (3000 j.m.), przy czym 1 µg retinolu = 3,33 j.m. witaminy A,

b) witamina D - tak, aby maksymalna ilość w 100 g produktu końcowego była nie wyższa niż 7,5 µg (300 j.m.), przy czym 1 µg cholekalcyferolu = 40 j.m. witaminy D,

2) sól przeznaczona do bezpośredniego spożycia przez ludzi - jodek potasu lub jodan potasu, tak aby 100 g soli kuchennej zawierało 2,3 (±0,77) mg jodu, co odpowiada 30 (±10) mg jodku potasu lub 39 (±13) mg jodanu potasu w 1 kg soli kuchennej

- w celu zapobiegania i wyrównywania stwierdzonego niedoboru jednego lub więcej składników odżywczych w całych populacjach lub określonych grupach ludności.