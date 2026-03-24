Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 391

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1569) w § 1 w pkt 36 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sądowi Rejonowemu w Świdnicy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Dzierżoniowie, Kłodzku, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich,”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26 i 370.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-24
  • Data wejścia w życie: 2026-04-01
  • Data obowiązywania: 2026-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

