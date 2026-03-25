Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 400

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 marca 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2025 r. poz. 1332) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2016 i 2772, z 2024 r. poz. 714 i 1707 oraz z 2025 r. poz. 735 i 1116) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 400)

TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY

Stanowiska

Kwota w zł

Stanowiska samodzielne

5665-19 470

Stanowiska wspomagające

5665-12 980

Stażysta

5150-7060

Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej

5150-8140
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-03-25
  • Data wejścia w życie: 2026-03-26
  • Data obowiązywania: 2026-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

