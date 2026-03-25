Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 400
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 marca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2025 r. poz. 1332) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 marca 2026 r. (Dz. U. poz. 400)
TABELA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO URZĘDNIKOM I INNYM PRACOWNIKOM SĄDÓW I PROKURATURY
|
Stanowiska
|
Kwota w zł
|
Stanowiska samodzielne
|
5665-19 470
|
Stanowiska wspomagające
|
5665-12 980
|
Stażysta
|
5150-7060
|
Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej
|
5150-8140
- Data ogłoszenia: 2026-03-25
- Data wejścia w życie: 2026-03-26
- Data obowiązywania: 2026-03-26
