REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 416
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 28 marca 2026 r.
w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 414
USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 415
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 28 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 417
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 402
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 404
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 403
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie pozwoleń radiowych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 406
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 405
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 397
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, na których terenie będą stosowane szczególne zasady związane z realizacją inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 396
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 401
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 400
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych wprowadzanych do systemu Krajowej Sieci Kardiologicznej przez ośrodki kardiologiczne oraz terminów ich wprowadzania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 398
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 391
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 390
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 18 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 395
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 394