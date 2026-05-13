Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 641

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 164c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412 i 414) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe (Dz. U. poz. 416, 506 i 572) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 15 maja 2026 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 maja 2026 r.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-13
  • Data wejścia w życie: 2026-05-13
  • Data obowiązywania: 2026-05-13
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

