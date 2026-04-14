Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 514

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71c § 13 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1001, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną (Dz. U. z 2014 r. poz. 221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oferentów, wobec których wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że oferent przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć oferenta, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że oferent przed upływem terminu do składania zgłoszeń o przystąpieniu do negocjacji dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2b. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a, można nie wykluczać oferenta, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest niewielka.”;

2) w § 10 w ust. 2 w pkt 8:

a) uchyla się lit. b,

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wystawionego niewcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,

- zaświadczenia, o którym mowa w tiret pierwszym, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji oferent dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat,

- zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

- zaświadczenia albo innego dokumentu, o których mowa w tiret trzecim, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania zgłoszenia o przystąpieniu do negocjacji oferent dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,”,

c) w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) oświadczenia oferenta będącego osobą fizyczną lub każdego pracownika oferenta dopuszczonego do realizacji zamówienia o przyjęciu zobowiązania do zachowania w tajemnicy treści zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi, o zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872) oraz o niepozostawaniu z żadną z osób zamierzających przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia, w stosunku przysposobienia, we wspólnym pożyciu lub w stosunku osobistym innego rodzaju, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 479, 1669 i 1793 oraz z 2026 r. poz. 26, 176 i 370.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-14
  • Data wejścia w życie: 2026-04-29
  • Data obowiązywania: 2026-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

