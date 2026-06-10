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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 755
USTAWA
z dnia 15 maja 2026 r.
o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów1)
Art. 1.
Art. 2.
2. W KROPiK gromadzi się i przetwarza następujące dane:
1) niepowtarzalny numer psa albo kota generowany przez KROPiK podczas rejestracji;
2) numer transpondera wszczepionego psu albo kotu;
3) imię, rasę, umaszczenie, płeć psa albo kota i datę urodzenia psa albo kota, jeżeli jest znana;
4) dotyczące właściciela psa lub kota:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres zamieszkania albo siedziby i - jeżeli właściciel posiada - numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej,
c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), jeżeli właściciel jest osobą fizyczną, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli właściciel taki numer posiada, i numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany;
5) dotyczące podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt, zwane dalej „schroniskiem”, w którym pies albo kot jest utrzymywany, i organizacji, o której mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, z 2025 r. poz. 1696 i 1795 oraz z 2026 r. poz. 737 i 755), zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym, zwanej dalej „organizacją zapewniającą opiekę w domu tymczasowym”:
a) imię i nazwisko albo nazwę,
b) miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
c) numer PESEL, jeżeli podmiot prowadzący schronisko jest osobą fizyczną, a w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL - kod kraju i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tej osoby,
d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli te podmioty taki numer posiadają, i NIP, jeżeli został nadany,
e) numer telefonu kontaktowego schroniska albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, a w przypadku schroniska także weterynaryjny numer identyfikacyjny, nazwę i adres, pod którym jest prowadzone,
f) datę przyjęcia psa albo kota do schroniska lub umieszczenia psa albo kota w domu tymczasowym,
g) datę wydania psa albo kota ze schroniska lub z domu tymczasowego i imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres siedziby oraz numer telefonu kontaktowego podmiotu, któremu wydano tego psa albo kota, jeżeli podmiot taki numer posiada;
6) o umiejscowieniu transpondera wszczepionego psu lub kotu;
7) datę wszczepienia psu lub kotu transpondera, jeżeli jest znana;
8) datę rejestracji psa albo kota oraz imię i nazwisko lekarza weterynarii, który dokonał rejestracji, oraz numer, którym w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 2d ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 125), zostało oznaczone prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii tego lekarza weterynarii;
9) daty przeprowadzenia obowiązkowych ochronnych szczepień psa przeciwko wściekliźnie, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U. poz. 1795), zwanych dalej „szczepieniami przeciwko wściekliźnie”;
10) niepowtarzalny numer druku paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 oraz z 2025 r. poz. 1795), jeżeli psu albo kotu został wydany paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 tej ustawy;
11) o trwałym pozbawieniu psa albo kota zdolności rozrodczych, zwanym dalej „ubezpłodnieniem”, jeżeli zostało przeprowadzone, w tym o dacie jego przeprowadzenia, jeżeli jest znana;
12) o śmierci psa albo kota, w tym o jej dacie i przyczynie, jeżeli są znane;
13) o oznaczeniu psa albo kota jako psa albo kota, który uciekł albo zabłąkał się.
3. W KROPiK gromadzi się i przetwarza także dane o:
1) numerach transponderów wszczepionych psom i kotom - w formie rejestru wszczepionych transponderów;
2) lekarzach weterynarii dokonujących znakowania i rejestracji psów i kotów - w formie ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1;
3) osobach upoważnionych przez podmioty prowadzące schroniska albo organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym do wprowadzania w ich imieniu zmian lub uzupełniania danych w KROPiK oraz do dostępu do danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu - w formie ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2.
4. KROPiK jest rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 1703 oraz z 2026 r. poz. 160).
5. Dane w KROPiK, w tym dane osobowe, są przetwarzane w celu:
1) ograniczenia zjawiska bezdomności psów i kotów przez ustalenie:
a) właściciela zarejestrowanego psa lub kota,
b) schroniska, w którym zarejestrowany pies lub kot są utrzymywane,
c) danych ułatwiających kontakt z właścicielem zarejestrowanego psa lub kota lub z podmiotem prowadzącym schronisko, w którym ten pies lub kot są utrzymywane, a także z organizacją zapewniającą opiekę w domu tymczasowym,
d) zarejestrowanych psów i kotów należących do danego właściciela lub przyjętych do danego schroniska, w nim utrzymywanych lub z niego wydanych, a także zarejestrowanych psów i kotów umieszczonych w domach tymczasowych lub z nich wydanych przez organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym,
e) liczby zarejestrowanych psów i kotów,
f) kolejnych właścicieli zarejestrowanych psów i kotów, schronisk, w których były utrzymywane, oraz organizacji zapewniających opiekę w domu tymczasowym, które zapewniały tym psom i kotom opiekę;
2) realizacji programu, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
3) poboru opłaty od posiadania psów, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707);
4) kontroli realizacji szczepień przeciwko wściekliźnie;
5) realizacji ustawowych zadań przez podmioty, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2.
6. Agencja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w KROPiK.
7. Dane gromadzone w KROPiK, w tym dane osobowe, usuwa się po upływie:
1) 5 lat od zarejestrowanej daty śmierci psa albo kota albo
2) 30 lat od zarejestrowanej daty urodzenia psa albo kota, jeżeli data śmierci nie została zarejestrowana, albo
3) 30 lat od daty zarejestrowania psa albo kota, jeżeli data urodzenia i śmierci tego psa albo kota nie została zarejestrowana.
Art. 3.
1) psy - w terminie do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności psa, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia psa do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym;
2) koty - w terminie do dnia ukończenia przez kota 3. miesiąca życia albo do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia własności kota, jeżeli to zdarzenie nastąpi wcześniej, albo do dnia następującego po dniu przyjęcia kota do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym.
2. Psy i koty przywożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa końcowego przeznaczenia podlegają:
1) oznakowaniu i rejestracji, jeżeli nie są oznakowane,
2) rejestracji, jeżeli są oznakowane
- transponderem, którego numer jest możliwy do odczytania przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt - Koncepcja techniczna”, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakończenia kwarantanny w rozumieniu art. 4 pkt 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
3. Psy i koty będące zwierzętami laboratoryjnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 465 oraz z 2025 r. poz. 1795) podlegają obowiązkowej rejestracji w terminie 7 dni od dnia ich oznakowania zgodnie z art. 31 ust. 1 albo ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Psy i koty, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie podlegają obowiązkowi oznakowania, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1.
4. Obowiązek zapewnienia oznakowania i rejestracji psa i kota zgodnie z ust. 1 albo 2 ma właściciel tego psa lub kota, w przypadku psa i kota utrzymywanych w schronisku - podmiot prowadzący to schronisko, a w przypadku psa i kota umieszczonych w domu tymczasowym - organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym. Obowiązek zapewnienia rejestracji psa i kota zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze ma hodowca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownik w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy.
5. Psy i koty oznakowane zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym transponderem, którego numer jest możliwy do odczytania przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt - Koncepcja techniczna”, uznaje się za oznakowane zgodnie z przepisami ustawy.
Art. 4.
2. Dokonując rejestracji wolno żyjących kotów, o których mowa w art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w miejsce:
1) imienia kota, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wprowadza się do KROPiK określenie „wolno żyjący”;
2) danych dotyczących właściciela, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, wprowadza się do KROPiK dane gminy sprawującej opiekę nad wolno żyjącym kotem.
Art. 5.
2. Oznakowania psa albo kota dokonuje lekarz weterynarii wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, albo technik weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym dokonuje się rejestracji psów i kotów.
3. Po oznakowaniu psa albo kota technik weterynarii, o którym mowa w ust. 2, wydaje właścicielowi zwierzęcia, podmiotowi prowadzącemu schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym dokument w postaci papierowej lub elektronicznej potwierdzający to oznakowanie i zawierający dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7 oraz:
1) pkt 4 - w przypadku właściciela psa lub kota;
2) pkt 5 lit. a-f - w przypadku podmiotu prowadzącego schronisko;
3) pkt 5 lit. a, b oraz d-f - w przypadku organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.
4. Dokumentu, o którym mowa w ust. 3, nie wydaje się, jeżeli rejestracja psa albo kota zostanie dokonana w tym samym zakładzie leczniczym dla zwierząt bezpośrednio po oznakowaniu tego psa albo kota.
5. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za równoważne z oznakowaniem, o którym mowa w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym.
Art. 6.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, wykaz transponderów znajdujących się w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, przeznaczonych dla psów lub kotów, a także producentów tych transponderów.
3. W przypadku skreślenia danego transpondera z rejestru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, zaktualizowany wykaz, o którym mowa w ust. 2.
Art. 7.
1) pkt 4 - w przypadku właściciela psa lub kota;
2) pkt 5 lit. a-f - w przypadku podmiotu prowadzącego schronisko;
3) pkt 5 lit. a, b oraz d-f - w przypadku organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.
2. Rejestracji psa albo kota dokonuje lekarz weterynarii wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, po uwierzytelnieniu w KROPiK, przy czym lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b, dokonuje rejestracji wyłącznie psów i kotów będących zwierzętami laboratoryjnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
3. Lekarz weterynarii wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, dokonuje rejestracji psa albo kota jednocześnie z oznakowaniem tego psa albo kota, a w przypadku gdy oznakowania tego psa albo kota dokonał technik weterynarii w ramach działalności tego samego zakładu leczniczego dla zwierząt - niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie do 2 dni od dnia oznakowania tego psa albo kota. W przypadku gdy po oznakowaniu psa albo kota nie jest możliwe wprowadzenie danych do KROPiK zgodnie z ust. 1 z przyczyn niezależnych od lekarza weterynarii, wprowadzenia tych danych dokonuje się w terminie do dnia następującego po dniu, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca wprowadzenie danych do KROPiK.
4. Po dokonaniu rejestracji psa albo kota lekarz weterynarii, na żądanie właściciela zwierzęcia, podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym albo hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownikowi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, wydaje dokument w postaci papierowej lub elektronicznej potwierdzający tę rejestrację i zawierający dane wprowadzone do KROPiK podczas rejestracji, wygenerowany z KROPiK.
5. Agencja zapewnia nieodpłatnie:
1) właścicielowi psa lub kota, po uwierzytelnieniu w KROPiK,
2) osobom zgłoszonym Agencji przez podmiot prowadzący schronisko i osobom zgłoszonym Agencji przez organizację zapewniającą opiekę w domu tymczasowym, wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, po uwierzytelnieniu w KROPiK tej osoby,
3) hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy oraz użytkownikowi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy
- możliwość pobrania z KROPiK dokumentu potwierdzającego rejestrację psa lub kota i zawierającego dane wprowadzone do KROPiK podczas tej rejestracji.
Art. 8.
1) z urzędu - w zakresie danych, o których mowa w art. 2 ust. 2:
a) pkt 9 - w dniu przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie albo w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego szczepienia, jeżeli zostało przeprowadzone poza stałą siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24 oraz z 2025 r. poz. 1795),
b) pkt 10 - wydając paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agoni-stycznym,
c) pkt 11 - w terminie do dnia następującego po dniu przeprowadzenia ubezpłodnienia,
d) pkt 12 - w terminie do dnia następującego po dniu śmierci zwierzęcia innego niż utrzymywane w schronisku, jeżeli do śmierci doszło w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy,
2) na wniosek właściciela psa albo kota złożony w postaci papierowej na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję w związku:
a) ze zmianą lub w celu uzupełnienia danych o:
- imieniu psa albo kota,
- miejscu zamieszkania albo siedzibie, adresie zamieszkania albo siedziby, numerze telefonu kontaktowego lub adresie poczty elektronicznej - zawierający oświadczenie o prawdziwości tych danych,
- datach przeprowadzenia szczepień przeciwko wściekliźnie, w przypadku gdy były przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa dokumentu potwierdzającego ich przeprowadzenie,
- niepowtarzalnym numerze druku paszportu, o którym mowa w 24e ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, w przypadku gdy paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 tej ustawy, wydał lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa albo kota tego paszportu,
- ubezpłodnieniu psa albo kota, w przypadku gdy zostało przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa albo kota dokumentu potwierdzającego ubezpłodnienie, a w przypadku braku takiego dokumentu po przeprowadzeniu badania potwierdzającego ubezpłodnienie,
- śmierci psa albo kota, w tym o jej dacie i przyczynie, jeżeli są znane, w przypadku gdy do śmierci doszło poza zakładem leczniczym dla zwierząt lub nie w ramach jego działalności albo w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności, jeżeli usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu leczniczego dla zwierząt świadczy lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, jeżeli lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, nie jest wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - zawierający oświadczenie o prawdziwości tych danych,
- oznaczeniu psa albo kota jako psa albo kota, który uciekł albo zabłąkał się - zawierający oświadczenie o prawdziwości tej informacji,
b) z nabyciem tego psa albo kota, w tym nabyciem go od podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, w celu zmiany danych dotyczących właściciela psa albo kota, po okazaniu przez właściciela psa albo kota dokumentu potwierdzającego nabycie tego psa albo kota
- przy czym lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b, zmienia lub uzupełnia dane w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK, wyłącznie w odniesieniu do psów i kotów będących zwierzętami laboratoryjnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
1) lit. a:
a) tiret drugie - składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu zamieszkania albo siedziby, numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej,
b) tiret trzecie - składa się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,
c) tiret czwarte - składa się w terminie 14 dni od dnia wydania psu albo kotu paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,
d) tiret piąte - składa się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia ubezpłodnienia psa albo kota przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,
e) tiret szóste - składa się w terminie 14 dni od dnia śmierci psa albo kota albo od dnia powzięcia informacji o śmierci psa albo kota, jeżeli do śmierci doszło poza zakładem leczniczym dla zwierząt lub nie w ramach jego działalności albo w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności, jeżeli usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu leczniczego dla zwierząt świadczy lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, jeżeli lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, nie jest wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1;
2) lit. b - składa się w terminie 14 dni od dnia nabycia psa albo kota, w tym nabycia go od podmiotu prowadzącego schronisko lub od organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.
3. Właściciel psa lub kota może samodzielnie zmienić lub uzupełnić w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK, dane dotyczące:
1) imienia psa albo kota,
2) miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu zamieszkania albo siedziby, numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej,
3) śmierci psa albo kota, do której doszło w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret szóste, w tym o jej dacie i przyczynie, jeżeli są znane,
4) oznaczenia psa albo kota jako psa albo kota, który uciekł albo zabłąkał się
- składając jednocześnie przy pomocy KROPiK, w przypadku zmiany lub uzupełnienia danych wskazanych w pkt 2-4, oświadczenie o ich prawdziwości.
4. W przypadku zmiany lub uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, w sposób określony w ust. 3 właściciel psa lub kota nie ma obowiązku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie i tiret szóste. Zmiany lub uzupełnienia tych danych w sposób określony w ust. 3 dokonuje się w terminie określonym odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lit. a albo e.
5. Podmiot prowadzący schronisko i organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym zmieniają lub uzupełniają w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK osoby wpisanej do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, dane, o których mowa w art. 2 ust. 2:
1) pkt 5:
a) lit. a-e - w terminie do dnia następującego po dniu zmiany tych danych,
b) lit. f - w dniu przyjęcia psa albo kota do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym,
c) lit. g - w dniu wydania psa albo kota ze schroniska albo z domu tymczasowego,
2) pkt 9 i 11 - w terminie do dnia następującego po dniu przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie lub ubezpłodnienia, jeżeli zostały przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,
3) pkt 10 - w dniu wydania psu albo kotu paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, jeżeli został wydany przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,
4) pkt 12 - w dniu powzięcia informacji o śmierci psa albo kota
- składając jednocześnie przy pomocy KROPiK oświadczenie o prawdziwości tych danych.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, szóste i siódme i ust. 5, a także oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczące prawdziwości danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Agencji o odpowiedzialności karnej osoby składającej to oświadczenie za składanie fałszywych oświadczeń.
7. W przypadku gdy nie jest możliwe wprowadzenie danych do KROPiK z przyczyn niezależnych od lekarza weterynarii wpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, właściciela psa lub kota, podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, wprowadzenia tych danych dokonuje się w terminie do dnia następującego po dniu, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca wprowadzenie danych do KROPiK, przy czym właściciel psa lub kota, który wprowadził dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, do KROPiK do tego dnia, nie ma obowiązku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie i tiret szóste.
Art. 9.
Art. 10.
1) oznakowanie psa albo kota, która obejmuje także koszt wszczepianego transpondera, albo
2) rejestrację psa albo kota, albo
3) zmianę lub uzupełnienie danych w KROPiK na wniosek, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
- wynosi 0,56 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1749 oraz z 2026 r. poz. 26 i 425) w roku, w którym są wykonywane te czynności, albo w roku poprzednim - w przypadku wykonywania tych czynności przed ogłoszeniem w danym roku kwoty tego wynagrodzenia.
Art. 11.
1) dostęp do danych w KROPiK dotyczących tego właściciela psa lub kota oraz danych tego psa lub kota, z możliwością zmiany lub uzupełnienia danych w zakresie określonym w art. 8 ust. 3;
2) uzyskanie przypomnienia o zbliżającym się terminie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Art. 12.
1) lekarzy weterynarii dokonujących znakowania i rejestracji psów i kotów;
2) osób upoważnionych przez podmioty prowadzące schroniska i osób upoważnionych przez organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym do wprowadzania w ich imieniu zmian lub uzupełniania danych w KROPiK oraz do dostępu do danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu w celu skontaktowania się z jego właścicielem.
2. Do ewidencji, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, wpisuje się lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach:
a) działalności zakładu leczniczego dla zwierząt,
b) umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
- wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, którzy zgłosili Agencji zamiar znakowania i rejestracji psów i kotów;
2) pkt 2, wpisuje się osoby zgłoszone Agencji przez podmioty prowadzące schronisko i organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, zawiera:
a) imię i nazwisko lekarza weterynarii oraz jego numer PESEL,
b) numer, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8, lekarza weterynarii,
c) informację o świadczeniu usług weterynaryjnych w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt albo w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, i o wpisaniu do rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych;
2) pkt 2, zawiera:
a) imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz jej numer PESEL,
b) dane dotyczące podmiotu prowadzącego schronisko, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 lit. a-e, i dane dotyczące organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 lit. a, b, d oraz e.
4. Wpisu do ewidencji, o których mowa w ust. 1, dokonuje Prezes Agencji w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.
5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, są składane za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2:
1) pkt 1, zawiera:
a) imię i nazwisko oraz numer PESEL,
b) numer, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8,
c) oświadczenie o świadczeniu usług weterynaryjnych w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt albo w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, i o wpisaniu do rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
d) oświadczenie, że dane uzyskane z KROPiK będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w art. 13 ust. 1 pkt 3;
2) pkt 2, zawiera:
a) imię i nazwisko osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oraz jej numer PESEL,
b) dane dotyczące podmiotu prowadzącego schronisko, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 lit. a-e, albo dane dotyczące organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 5 lit. a, b, d oraz e,
c) oświadczenie o prowadzeniu schroniska albo o zapewnianiu bezdomnym zwierzętom opieki w domu tymczasowym,
d) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, że dane uzyskane z KROPiK będą przez nią wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w art. 13 ust. 1 pkt 4,
e) zaświadczenie o niekaralności osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wystawione niewcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia zgłoszenia.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c oraz pkt 2 lit. c, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Agencji o odpowiedzialności karnej osoby składającej oświadczenie za składanie fałszywych oświadczeń.
8. Jeżeli zgłoszenia, o których mowa w ust. 2, nie zawierają elementów określonych w ust. 6, Prezes Agencji wzywa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że zgłoszenie, którego treść nie zostanie uzupełniona, nie będzie rozpatrzone.
9. O zmianie danych zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1, lekarz weterynarii,
2) pkt 2, podmiot prowadzący schronisko i organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym
- niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany, informuje Agencję, która aktualizuje dane zawarte w tych ewidencjach.
10. Prezes Agencji skreśla:
1) lekarza weterynarii z ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli:
a) zaprzestał świadczenia usług weterynaryjnych w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt albo w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
b) został skreślony z rejestru, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, z przyczyn innych niż przyczyna określona w art. 18 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, lub
c) złożył wniosek o skreślenie z tej ewidencji;
2) osobę zgłoszoną Agencji przez podmiot prowadzący schronisko albo przez organizację zapewniającą opiekę w domu tymczasowym z ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 2:
a) jeżeli podmiot prowadzący schronisko albo organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym złożyły wniosek o skreślenie tej osoby z tej ewidencji albo
b) w przypadku wykreślenia podmiotu prowadzącego schronisko z rejestru, o którym mowa w art. 55 pkt 2 lit. a albo b ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt.
11. Dane zawarte w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, przetwarza się w celu identyfikacji:
1) lekarzy weterynarii uprawnionych do znakowania i rejestracji psów i kotów, zmiany i uzupełniania danych w KROPiK oraz dostępu do danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu;
2) osób zgłoszonych Agencji przez podmioty prowadzące schroniska i organizacje zapewniające opiekę w domu tymczasowym, upoważnionych do wprowadzania w ich imieniu zmian lub uzupełniania danych w KROPiK oraz dostępu do danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu.
12. Dane zawarte w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, dotyczące odpowiednio lekarza weterynarii dokonującego znakowania i rejestracji psów i kotów, osoby zgłoszonej Agencji przez podmiot prowadzący schronisko albo osoby zgłoszonej Agencji przez organizację zapewniającą opiekę w domu tymczasowym usuwa się z dniem skreślenia tego lekarza weterynarii albo tej osoby z tych ewidencji.
13. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna na wniosek Agencji potwierdza niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, że lekarz weterynarii, o którym mowa w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
14. Szczegółowe warunki i sposób współpracy Agencji z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w zakresie potwierdzania, że lekarz weterynarii, o którym mowa w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych określa porozumienie zawarte między Prezesem Agencji i Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną.
Art. 13.
1) gminie, Policji, Straży Granicznej, straży gminnej (miejskiej), Inspekcji Weterynaryjnej, prokuraturze i sądom dostęp do danych w KROPiK, z możliwością przeszukiwania tych danych i wglądu do nich w celu realizacji ich ustawowych zadań w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawy, a także w celu skontaktowania się z właścicielem psa lub kota, podmiotem prowadzącym schronisko lub z organizacją zapewniającą opiekę w domu tymczasowym;
2) Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej:
a) możliwość potwierdzania w KROPiK, na wniosek Agencji, że lekarz weterynarii, o którym mowa w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1, uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
b) dostęp do danych w KROPiK w celu wprowadzania do centralnego rejestru wydanych paszportów, o którym mowa w art. 24ea ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, danych powiązanych z niepowtarzalnym numerem druku paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 1 zdanie drugie tej ustawy, w przypadku uzupełnienia danych w KROPiK o ten numer zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej ustawy;
3) lekarzom weterynarii wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, możliwość wprowadzania danych do KROPiK po uwierzytelnieniu w KROPiK w celu rejestracji psów i kotów, zmiany i uzupełniania danych w KROPiK oraz wglądu do danych w KROPiK powiązanych z numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu odczytanego w ramach świadczenia usługi weterynaryjnej lub w celu skontaktowania się z właścicielem psa lub kota;
4) osobom zgłoszonym Agencji Przez podmiot prowadzący schronisko i osobom zgłoszonym Agencji przez organizację zapewniającą opiekę w domu tymczasowym, wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, po uwierzytelnieniu w KROPiK tej osoby, możliwość zmiany lub uzupełniania danych w KROPiK zgodnie z art. 8 ust. 5 oraz wglądu do danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu w celu skontaktowania się z właścicielem tego psa lub kota.
2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dane w KROPiK udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu przez te podmioty wniosku o takie udostępnienie.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę i adres podmiotu składającego wniosek;
2) wskazanie danych podlegających udostępnieniu;
3) uzasadnienie wniosku;
4) wskazanie, czy dostęp będzie następować przy użyciu usług sieciowych.
4. Prezes Agencji wyraża zgodę na udostępnienie danych w KROPiK za pomocą urządzeń teletransmisji danych przy użyciu usług sieciowych, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, spełnią łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z KROPiK umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z KROPiK, zakres uzyskiwanych danych oraz datę ich uzyskania;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie tych danych niezgodnie z celem ich uzyskania.
5. Prezes Agencji wyraża zgodę albo odmawia wyrażenia zgody na udostępnienie danych w KROPiK w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
6. Dostęp sądów do KROPiK z wykorzystaniem usług sieciowych następuje za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości.
7. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1, Agencja może udostępnić również dane jednostkowe do prowadzonych przez nie postępowań, na ich wniosek złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dane te są przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Art. 14.
Art. 15.
2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, jako organ prowadzący rejestr PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2026 r. poz. 384), przekazuje na wniosek Prezesa Agencji do KROPiK dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 lit. a i c oraz pkt 5 lit. a i c oraz art. 12 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, dotyczące osoby fizycznej, jeżeli dane te zostały zmienione w rejestrze PESEL.
Art. 16.
1) Ministra Obrony Narodowej - dotyczący psów używanych w:
a) resorcie obrony narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 30 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080 oraz z 2026 r. poz. 26, 426 i 635),
b) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
2) Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - dotyczący psów, o których mowa w art. 18a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823),
3) kierownika jednostki organizacyjnej Policji - dotyczący psów służbowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421 i 646), będących na stanie tej jednostki,
4) kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej - dotyczący psów służbowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1312 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 252 i 646), będących na stanie tej jednostki,
5) kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej - dotyczący psów służbowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 367 i 646), będących na stanie tej jednostki,
6) Komendanta Służby Ochrony Państwa - dotyczący psów służbowych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z późn. zm.2)),
7) Komendanta Straży Marszałkowskiej - dotyczący psów, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2025 r. poz. 607 i 718),
8) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - dotyczący psów używanych podczas kontroli celno-skarbowej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1131, 1423, 1820 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 415 i 483)
- usuwa z KROPiK dane powiązane ze wskazanym numerem transpondera wszczepionego psu albo ogranicza dostęp do tych danych lub cofa to ograniczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. We wniosku o ograniczenie dostępu do danych w KROPiK można wskazać, które spośród danych, o których mowa w art. 2 ust. 2, nie są objęte tym wnioskiem.
Art. 17.
2. W gminach, w których nie utworzono straży gminnej, do kontroli, o której mowa w ust. 1, jest uprawniony także wójt (burmistrz, prezydent miasta).
3. W ramach przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby wykonujące czynności kontrolne w zakresie oznakowania i rejestracji psów i kotów są uprawnione do:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;
2) odczytania numeru transpondera wszczepionego psu lub kotu za pomocą czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt - Koncepcja techniczna”;
3) weryfikacji danych w KROPiK powiązanych z odczytanym numerem transpondera wszczepionego psu lub kotu.
4. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, przeprowadzanej w przypadku, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.3)).
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może pouczyć mieszkańca gminy (miasta) o obowiązku zapewnienia oznakowania i rejestracji psów i kotów i wezwać go do złożenia w wyznaczonym terminie deklaracji o liczbie psów lub kotów będących jego własnością, które podlegają oznakowaniu i rejestracji zgodnie z przepisami ustawy.
6. Jeżeli liczba psów lub kotów podana w deklaracji, o której mowa w ust. 5, nie odpowiada danym w KROPiK o liczbie psów lub kotów będących własnością tego mieszkańca gminy (miasta) lub jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec gminy (miasta) jest właścicielem większej liczby psów lub kotów niż podana w deklaracji lub jest zarejestrowanych, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia o tej niezgodności lub o tym przypuszczeniu Policję lub straż gminną (miejską).
7. Deklarację, o której mowa w ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
8. Lekarz weterynarii lub technik weterynarii, który, świadcząc usługę weterynaryjną w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, stwierdził, że pies lub kot nie został oznakowany lub zarejestrowany zgodnie z przepisami ustawy, poucza właściciela psa lub kota o obowiązku zapewnienia ich oznakowania lub rejestracji.
9. Lekarz weterynarii, wydając paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, poucza właściciela psa lub kota niezarejestrowanych w KROPiK o obowiązku zapewnienia ich oznakowania i rejestracji zgodnie z art. 3 ust. 1 albo 2.
Art. 18.
1) przenoszenia własności,
2) nabywania, z wyłączeniem nabywania od podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym,
3) wydawania ze schroniska albo z domu tymczasowego
- psa lub kota nieoznakowanego lub niezarejestrowanego zgodnie z art. 3 ust. 1 albo 2, albo ust. 3 zdanie pierwsze.
Art. 19.
1) będącą obowiązaną do zapewnienia oznakowania lub rejestracji psa lub kota, nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie określonym w art. 3 ust. 1, 2 lub ust. 3 zdanie pierwsze,
2) wbrew zakazowi określonemu w art. 18 przenosi własność psa lub kota, nabywa psa lub kota lub wydaje ze schroniska albo z domu tymczasowego psa lub kota,
3) będącą obowiązaną do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie-szóste lub lit. b nie składa tego wniosku w terminach określonych w art. 8 ust. 2,
4) będącą obowiązaną do zmiany lub uzupełnienia danych w KROPiK zgodnie z art. 8 ust. 5, nie dokonuje tej zmiany lub tego uzupełnienia zgodnie z art. 8 ust. 5, a w przypadku określonym w art. 8 ust. 7 - zgodnie z tym przepisem,
5) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli oznakowania i rejestracji psa lub kota
- podlega karze administracyjnej w wysokości od 0,56 % do 200 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku, w którym są wykonywane te czynności, albo w roku poprzednim - w przypadku nałożenia kary przed ogłoszeniem w danym roku kwoty tego wynagrodzenia.
2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, nakłada, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii.
3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są uiszczane na rachunek bankowy właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie dotyczącym psów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Art. 20.
1) będąc obowiązanym do zapewnienia oznakowania lub rejestracji psa lub kota, nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie określonym w art. 3 ust. 1, 2 lub ust. 3 zdanie pierwsze,
2) wbrew zakazowi określonemu w art. 18 przenosi własność psa lub kota, nabywa psa lub kota lub wydaje ze schroniska albo z domu tymczasowego psa lub kota,
3) będąc obowiązanym do zmiany lub uzupełnienia danych w KROPiK zgodnie z art. 8 ust. 1, nie dokonuje tej zmiany lub tego uzupełnienia zgodnie z art. 8 ust. 1, a w przypadku określonym w art. 8 ust. 7 - zgodnie z tym przepisem,
4) będąc obowiązanym do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie-szóste lub lit. b, nie składa tego wniosku w terminach określonych w art. 8 ust. 2,
5) będąc obowiązanym do zmiany lub uzupełnienia danych w KROPiK zgodnie z art. 8 ust. 5, nie dokonuje tej zmiany lub tego uzupełnienia zgodnie z art. 8 ust. 5, a w przypadku określonym w art. 8 ust. 7 - zgodnie z tym przepisem,
6) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli oznakowania i rejestracji psa lub kota,
7) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 17 ust. 5, nie dokonuje tej czynności w wyznaczonym terminie
- podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2025 r. poz. 860, z późn. zm.4)).
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie dotyczącym psów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Art. 21.
1) w art. 4:
a) w pkt 25 wyrazy „zwierzęta gospodarskie.” zastępuje się wyrazami „zwierzęta gospodarskie, z wyłączeniem domu tymczasowego;”,
b) dodaje się pkt 26 w brzmieniu:
„26) „domu tymczasowym” - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, w którym zwierzę bezdomne zostało umieszczone przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt albo przez organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w celu zapewnienia temu zwierzęciu opieki.”;
2) w art. 9a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Jeżeli pies lub kot, o którym mowa w ust. 1, pies lub kot odłowiony na podstawie uchwały rady gminy, o której mowa w art. 11a, lub pies dostarczony do schroniska dla zwierząt zgodnie z art. 33a ust. 3 pkt 2, został zarejestrowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (Dz. U. poz. 755), podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt albo organizacja, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniająca opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym wzywa właściciela tego psa lub kota do jego odebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie doręcza się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo elektronicznej. W przypadku odmowy odebrania psa lub kota lub bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zadaniu pierwszym, podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt albo organizacja, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniająca opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym zawiadamia Policję o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 35 ust. 1a.”;
3) w art. 11:
a) w ust. 3 po wyrazach „w schronisku dla zwierząt” dodaje się wyrazy „lub w domu tymczasowym”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu:
1) prowadzić schroniska dla zwierząt;
2) umieszczać te zwierzęta w domach tymczasowych.”,
c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Gmina może refundować część albo całość kosztów oznakowania i rejestracji psów i kotów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów, poniesionych przez ich właścicieli, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt lub organizacje, o których mowa w ust. 4, zapewniające opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym, stosownie do posiadanych środków finansowych.”;
4) w art. 11a:
a) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „w schronisku dla zwierząt” dodaje się wyrazy „lub w domu tymczasowym”,
b) w ust. 3 wyrazy „obejmować plan znakowania zwierząt w gminie” zastępuje się wyrazami „przewidywać refundację kosztów oznakowania i rejestracji psów lub kotów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów i określać jej tryb i warunki”,
c) w ust. 4 po wyrazach „schronisko dla zwierząt” dodaje się wyrazy „lub organizacji, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym”;
5) w art. 11b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt i organizacja, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniająca opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym są obowiązane do zapewnienia zwierzętom utrzymywanym odpowiednio w schronisku dla zwierząt albo w domu tymczasowym, opieki, w tym opieki weterynaryjnej, i właściwych warunków bytowania.”,
b) w ust. 2 po wyrazach „utrzymywanym w schronisku dla zwierząt” dodaje się wyrazy „i w domu tymczasowym”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt może zapewnić opiekę, o której mowa w ust. 1, także przez umieszczenie zwierzęcia wprowadzonego do tego schroniska w domu tymczasowym.”,
d) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt i organizacja, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniająca opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym są obowiązane do:”,
- uchyla się pkt 1,
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej zwierząt utrzymywanych odpowiednio w schronisku dla zwierząt lub w domu tymczasowym zawierającej:
a) adres domu tymczasowego, w którym umieszczono określone zwierzęta, oraz imię i nazwisko osoby, która prowadzi ten dom tymczasowy,
b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby, która nabyła zwierzę od podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt albo od organizacji, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który nabył zwierzę od podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt albo od organizacji, o której mowa w art. 11 ust. 4, zapewniającej opiekę bezdomnym zwierzętom w domu tymczasowym,
c) inne informacje związane z utrzymywaniem zwierzęcia w schronisku dla zwierząt lub w domu tymczasowym niebędące danymi osobowymi.”,
e) w ust. 4:
- po użytych w pkt 1 i po raz pierwszy w pkt 2 oraz w pkt 4 wyrazach „schronisku dla zwierząt” dodaje się wyrazy „i w domu tymczasowym”,
- uchyla się pkt 3,
- część wspólna otrzymuje brzmienie:
„- mając na względzie liczbę zwierząt utrzymywanych w schronisku dla zwierząt i w domu tymczasowym, zapewnienie tym zwierzętom opieki i właściwych warunków bytowania, w tym potrzebę ograniczenia negatywnego wpływu lokalizacji schroniska dla zwierząt na stan fizyczny i psychiczny utrzymywanych zwierząt, w którym najlepiej znoszą warunki bytowania narzucone przez człowieka, zapewnienie kontroli stanu zdrowia tych zwierząt i profilaktyki chorób, możliwości identyfikacji tych zwierząt i ograniczenia ich rozmnażania się, a także potrzebę uwzględnienia specyfiki zapewniania opieki zwierzętom w domach tymczasowych oraz umożliwienie organom Inspekcji Weterynaryjnej sprawowania nadzoru nad schroniskami dla zwierząt i kontroli warunków utrzymywania zwierząt w domach tymczasowych.”.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
2. Z dniem wejścia w życie ustawy wpisy w ewidencjach, o których mowa w art. 12 ust. 1, prowadzonych zgodnie z ust. 1 stają się wpisami w ewidencjach, o których mowa w art. 12 ust. 1, prowadzonych w KROPiK.
Art. 25.
2. Rejestracji psa lub kota dokonuje kierownik biura powiatowego Agencji, jeżeli właściciel psa lub kota, podmiot prowadzący schronisko albo organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym:
1) złoży na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję wniosek o rejestrację psa lub kota zawierający dane, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2, 3, 6, 7, 9-11 oraz:
a) pkt 4 - w przypadku właściciela psa lub kota,
b) pkt 5 lit. a-f - w przypadku podmiotu prowadzącego schronisko,
c) pkt 5 lit. a, b oraz d-f - w przypadku organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym
- a także oświadczenie o prawdziwości tych danych, oraz
2) w przypadku psa - okaże zaświadczenie wydane po przeprowadzeniu szczepienia tego psa przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o zdrowiu zwierząt, albo paszport zawierający wpis, o którym mowa w tym przepisie;
3) w przypadku kota - okaże orzeczenie lekarza weterynarii stwierdzające, że ten kot jest oznakowany transponderem o danym numerze, odczytanym przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt - Koncepcja techniczna”, albo paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, wydany temu kotu, zawierający informację o numerze transpondera wszczepionego temu kotu.
3. W przypadku rejestracji psa albo kota przez kierownika biura powiatowego Agencji w miejsce danych dotyczących lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8, wprowadza się informację, że tej rejestracji dokonał kierownik biura powiatowego Agencji.
4. W przypadku rejestracji psa lub kota przez kierownika biura powiatowego Agencji właściciel psa lub kota ma obowiązek okazać temu kierownikowi, na jego żądanie, dokument potwierdzający tożsamość.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Agencji o odpowiedzialności karnej osoby składającej to oświadczenie za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 26.
2. Psy i koty przyjęte do schroniska albo umieszczone w domu tymczasowym przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają oznakowaniu i rejestracji przed ich wydaniem z tego schroniska albo z tego domu tymczasowego, niepóźniej jednak niż w terminie 12 miesięcy od tego dnia.
3. Psy i koty będące zwierzętami laboratoryjnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych oznakowane zgodnie z art. 31 ust. 1 albo ust. 2 pkt 2 tej ustawy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy poddaje się rejestracji w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Obowiązek zapewnienia oznakowania i rejestracji psa lub kota, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym w tym przepisie, ma właściciel tego psa lub kota.
5. Obowiązek zapewnienia oznakowania i rejestracji psa lub kota, o których mowa w ust. 2, w terminie określonym w tym przepisie, ma w przypadku psa i kota utrzymywanych w schronisku - podmiot prowadzący to schronisko, a w przypadku psa i kota umieszczonych w domu tymczasowym - organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym.
6. Obowiązek zapewnienia rejestracji psa lub kota, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w tym przepisie, ma hodowca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownik w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy.
7. Psów i kotów, którym wszczepiono transponder przed dniem wejścia w życie ustawy, którego numer jest możliwy do odczytania przy użyciu czytnika zgodnego z normą ISO 11785 „Radiowa identyfikacja zwierząt - Koncepcja techniczna”, nie poddaje się oznakowaniu.
8. Zabrania się:
1) przenoszenia własności,
2) nabywania, z wyłączeniem nabywania od podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym,
3) wydawania ze schroniska albo z domu tymczasowego
- psa lub kota nieoznakowanego lub niezarejestrowanego zgodnie z ust. 1 albo 2, albo 3.
9. Kto będąc osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
1) będącą obowiązaną do zapewnienia oznakowania lub rejestracji psa lub kota, nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie określonym w ust. 1 albo 2, albo 3,
2) wbrew zakazowi określonemu w ust. 8 przenosi własność psa lub kota, nabywa psa lub kota lub wydaje ze schroniska albo z domu tymczasowego psa lub kota
- podlega karze administracyjnej w wysokości od 0,56 % do 200 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w roku, w którym są wykonywane te czynności, albo w roku poprzednim - w przypadku nałożenia kary przed ogłoszeniem w danym roku kwoty tego wynagrodzenia.
10. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 9, nakłada, w drodze decyzji, powiatowy lekarz weterynarii.
11. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 9, są uiszczane na rachunek bankowy właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.
12. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w zakresie dotyczącym psów wymienionych w art. 16 ust. 1.
13. Kto:
1) będąc obowiązanym do zapewnienia oznakowania lub rejestracji psa lub kota, nie zapewnia dokonania tych czynności w terminie określonym w ust. 1 albo 2, albo 3,
2) wbrew zakazowi określonemu w ust. 8 przenosi własność psa lub kota, nabywa psa lub kota lub wydaje ze schroniska albo z domu tymczasowego psa lub kota
- podlega karze grzywny.
14. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 13, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
15. Przepisu ust. 13 nie stosuje się w zakresie dotyczącym psów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Art. 27.
1) 2026 r. - 5 073 700 zł;
2) 2027 r. - 24 646 300 zł;
3) 2028 r. - 10 870 000 zł;
4) 2029 r. - 11 180 000 zł;
5) 2030 r. - 10 620 000 zł;
6) 2031 r. - 10 880 000 zł;
7) 2032 r. - 11 090 000 zł;
8) 2033 r. - 11 290 000 zł;
9) 2034 r. - 11 550 000 zł;
10) 2035 r. - 11 920 000 zł.
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków Agencji na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony KROPiK.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
Art. 28.
1) art. 22 i art. 27, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 21 pkt 1, pkt 3 lit. a i b, pkt 4 lit. a i c i pkt 5 lit. a-c, lit. d tiret pierwsze i trzecie oraz lit. e tiret pierwsze i trzecie, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 12, art. 23 i art. 24 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605, 607 i 635.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1178, 1661, 1814, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 473.
- Data ogłoszenia: 2026-06-10
- Data wejścia w życie: 2028-06-11
- Data obowiązywania: 2028-06-11
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
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