Art. 8.

1. Lekarz weterynarii wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, zmienia lub uzupełnia dane w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK:

1) z urzędu - w zakresie danych, o których mowa w art. 2 ust. 2:

a) pkt 9 - w dniu przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie albo w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego szczepienia, jeżeli zostało przeprowadzone poza stałą siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 24 oraz z 2025 r. poz. 1795),

b) pkt 10 - wydając paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agoni-stycznym,

c) pkt 11 - w terminie do dnia następującego po dniu przeprowadzenia ubezpłodnienia,

d) pkt 12 - w terminie do dnia następującego po dniu śmierci zwierzęcia innego niż utrzymywane w schronisku, jeżeli do śmierci doszło w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy,

2) na wniosek właściciela psa albo kota złożony w postaci papierowej na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję w związku:

a) ze zmianą lub w celu uzupełnienia danych o:

- imieniu psa albo kota,

- miejscu zamieszkania albo siedzibie, adresie zamieszkania albo siedziby, numerze telefonu kontaktowego lub adresie poczty elektronicznej - zawierający oświadczenie o prawdziwości tych danych,

- datach przeprowadzenia szczepień przeciwko wściekliźnie, w przypadku gdy były przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa dokumentu potwierdzającego ich przeprowadzenie,

- niepowtarzalnym numerze druku paszportu, o którym mowa w 24e ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, w przypadku gdy paszport, o którym mowa w art. 24e ust. 2 tej ustawy, wydał lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa albo kota tego paszportu,

- ubezpłodnieniu psa albo kota, w przypadku gdy zostało przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - po okazaniu przez właściciela psa albo kota dokumentu potwierdzającego ubezpłodnienie, a w przypadku braku takiego dokumentu po przeprowadzeniu badania potwierdzającego ubezpłodnienie,

- śmierci psa albo kota, w tym o jej dacie i przyczynie, jeżeli są znane, w przypadku gdy do śmierci doszło poza zakładem leczniczym dla zwierząt lub nie w ramach jego działalności albo w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności, jeżeli usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu leczniczego dla zwierząt świadczy lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, jeżeli lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, nie jest wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 - zawierający oświadczenie o prawdziwości tych danych,

- oznaczeniu psa albo kota jako psa albo kota, który uciekł albo zabłąkał się - zawierający oświadczenie o prawdziwości tej informacji,

b) z nabyciem tego psa albo kota, w tym nabyciem go od podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, w celu zmiany danych dotyczących właściciela psa albo kota, po okazaniu przez właściciela psa albo kota dokumentu potwierdzającego nabycie tego psa albo kota

- przy czym lekarz weterynarii, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. b, zmienia lub uzupełnia dane w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK, wyłącznie w odniesieniu do psów i kotów będących zwierzętami laboratoryjnymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1) lit. a:

a) tiret drugie - składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu zamieszkania albo siedziby, numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej,

b) tiret trzecie - składa się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,

c) tiret czwarte - składa się w terminie 14 dni od dnia wydania psu albo kotu paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,

d) tiret piąte - składa się w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia ubezpłodnienia psa albo kota przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,

e) tiret szóste - składa się w terminie 14 dni od dnia śmierci psa albo kota albo od dnia powzięcia informacji o śmierci psa albo kota, jeżeli do śmierci doszło poza zakładem leczniczym dla zwierząt lub nie w ramach jego działalności albo w zakładzie leczniczym dla zwierząt lub w ramach jego działalności, jeżeli usługi weterynaryjne w ramach tego zakładu leczniczego dla zwierząt świadczy lekarz weterynarii niewpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, albo w ramach działalności hodowcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, dostawcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 tej ustawy albo użytkownika w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 tej ustawy, jeżeli lekarz weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach umowy o świadczenie usług weterynaryjnych, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, nie jest wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1;

2) lit. b - składa się w terminie 14 dni od dnia nabycia psa albo kota, w tym nabycia go od podmiotu prowadzącego schronisko lub od organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.

3. Właściciel psa lub kota może samodzielnie zmienić lub uzupełnić w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK, dane dotyczące:

1) imienia psa albo kota,

2) miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu zamieszkania albo siedziby, numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej,

3) śmierci psa albo kota, do której doszło w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret szóste, w tym o jej dacie i przyczynie, jeżeli są znane,

4) oznaczenia psa albo kota jako psa albo kota, który uciekł albo zabłąkał się

- składając jednocześnie przy pomocy KROPiK, w przypadku zmiany lub uzupełnienia danych wskazanych w pkt 2-4, oświadczenie o ich prawdziwości.

4. W przypadku zmiany lub uzupełnienia danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, w sposób określony w ust. 3 właściciel psa lub kota nie ma obowiązku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie i tiret szóste. Zmiany lub uzupełnienia tych danych w sposób określony w ust. 3 dokonuje się w terminie określonym odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lit. a albo e.

5. Podmiot prowadzący schronisko i organizacja zapewniająca opiekę w domu tymczasowym zmieniają lub uzupełniają w KROPiK, po uwierzytelnieniu w KROPiK osoby wpisanej do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, dane, o których mowa w art. 2 ust. 2:

1) pkt 5:

a) lit. a-e - w terminie do dnia następującego po dniu zmiany tych danych,

b) lit. f - w dniu przyjęcia psa albo kota do schroniska albo umieszczenia w domu tymczasowym,

c) lit. g - w dniu wydania psa albo kota ze schroniska albo z domu tymczasowego,

2) pkt 9 i 11 - w terminie do dnia następującego po dniu przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie lub ubezpłodnienia, jeżeli zostały przeprowadzone przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,

3) pkt 10 - w dniu wydania psu albo kotu paszportu, o którym mowa w art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych przy przemieszczaniu w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym i zwierząt cyrkowych oraz o stosowaniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym, jeżeli został wydany przez lekarza weterynarii niewpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1,

4) pkt 12 - w dniu powzięcia informacji o śmierci psa albo kota

- składając jednocześnie przy pomocy KROPiK oświadczenie o prawdziwości tych danych.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, szóste i siódme i ust. 5, a także oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczące prawdziwości danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie Agencji o odpowiedzialności karnej osoby składającej to oświadczenie za składanie fałszywych oświadczeń.

7. W przypadku gdy nie jest możliwe wprowadzenie danych do KROPiK z przyczyn niezależnych od lekarza weterynarii wpisanego do ewidencji, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, właściciela psa lub kota, podmiotu prowadzącego schronisko albo organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym, wprowadzenia tych danych dokonuje się w terminie do dnia następującego po dniu, w którym ustała przyczyna uniemożliwiająca wprowadzenie danych do KROPiK, przy czym właściciel psa lub kota, który wprowadził dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, do KROPiK do tego dnia, nie ma obowiązku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie i tiret szóste.