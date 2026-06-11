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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 758
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 czerwca 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2024 r. poz. 581 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„4. W przypadku przysposobienia dziecka na wniosek jego przedstawiciela ustawowego dokumentację medyczną udostępnia się przez sporządzenie wyciągu ze wskazaniem danych identyfikacyjnych noworodka lub dziecka, o których mowa w § 10 pkt 2, wynikających z dokonania przysposobienia.”.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-06-11
- Data wejścia w życie: 2026-06-26
- Data obowiązywania: 2026-06-26
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie wysokości opłat dotyczących egzaminu na doradcę podatkowego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji
USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
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