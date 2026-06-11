§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 870, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu:

„§ 4c. 1. Jeżeli stan zdrowia świadczeniobiorcy i sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej pozwalają na wykonanie świadczenia w czasie niedłuższym niż 12 godzin od przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala, nie stosuje się § 6 i § 6a, o ile oceny, o których mowa w tych przepisach, nie są klinicznie wskazane.

2. W przypadku gdy czas wykonania świadczenia opieki zdrowotnej przekroczy 12 godzin od przyjęcia świadczeniobiorcy do szpitala, świadczeniodawca niezwłocznie dokonuje przesiewowej oceny stanu odżywienia, o której mowa w § 6, oraz realizuje procedurę oceny geriatrycznej, o której mowa w § 6a, wobec tego świadczeniobiorcy.”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń” w lp. 58 w kolumnie 4 wyrazy „ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1565)” zastępuje się wyrazami „ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1620)”.