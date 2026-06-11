Art. 2.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) agencji eu-LISA - rozumie się przez to Agencję Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 99, z późn. zm.);

2) danych alfanumerycznych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. t rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1358 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1351 i (UE) 2024/1350 i dyrektywy Rady 2001/55/WE oraz w celu identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców, w sprawie występowania z wnioskami o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 (Dz. Urz. UE L 2024/1358 z 22.05.2024), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/1358”;

3) danych biometrycznych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. s rozporządzenia 2024/1358;

4) danych daktyloskopijnych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. q rozporządzenia 2024/1358;

5) danych Eurodac - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia 2024/1358;

6) dostępie bezpośrednim - rozumie się przez to dostęp do danych zapisanych w systemie Eurodac z wykorzystaniem krajowego punktu dostępu lub WUI;

7) krajowym punkcie dostępu - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. k rozporządzenia 2024/1358;

8) krajowym zbiorze danych biometrycznych - rozumie się przez to zbiór danych, w którym są przetwarzane informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2));

9) NAP Eurodac - rozumie się przez to wyznaczoną komórkę organizacyjną znajdującą się w strukturze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zajmującą się w szczególności obsługą krajowego punktu dostępu;

10) organie weryfikującym - rozumie się przez to organ wyznaczony zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, uprawniony do przesyłania wniosków o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac do NAP Eurodac;

11) przetwarzaniu - rozumie się przez to operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, lub w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206);

12) systemie Eurodac - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;

13) użytkowniku indywidualnym - rozumie się przez to funkcjonariusza lub pracownika organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, upoważnionego do dostępu bezpośredniego z wykorzystaniem WUI;

14) użytkowniku końcowym - rozumie się przez to funkcjonariusza lub pracownika organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, upoważnionego do dostępu bezpośredniego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego tego organu;

15) wpisie - rozumie się przez to czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do systemu Eurodac, zmianie lub usunięciu z systemu Eurodac danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby;

16) WUI - rozumie się przez to interfejs użytkownika oparty na technologii internetowej, umożliwiający dostęp do funkcjonalności systemu Eurodac za pośrednictwem przeglądarki internetowej;

17) zestawie danych - rozumie się przez to zestaw informacji zawierający dane biometryczne, dane alfanumeryczne i zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli taki dokument jest dostępny.