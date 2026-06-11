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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 760
USTAWA
z dnia 15 maja 2026 r.
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac1)
Art. 1.
Art. 2.
1) agencji eu-LISA - rozumie się przez to Agencję Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz. Urz. UE L 295 z 21.11.2018, str. 99, z późn. zm.);
2) danych alfanumerycznych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. t rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1358 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania danych biometrycznych w celu skutecznego stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1351 i (UE) 2024/1350 i dyrektywy Rady 2001/55/WE oraz w celu identyfikowania nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz bezpaństwowców, w sprawie występowania z wnioskami o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/818 oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 (Dz. Urz. UE L 2024/1358 z 22.05.2024), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/1358”;
3) danych biometrycznych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. s rozporządzenia 2024/1358;
4) danych daktyloskopijnych - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. q rozporządzenia 2024/1358;
5) danych Eurodac - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. m rozporządzenia 2024/1358;
6) dostępie bezpośrednim - rozumie się przez to dostęp do danych zapisanych w systemie Eurodac z wykorzystaniem krajowego punktu dostępu lub WUI;
7) krajowym punkcie dostępu - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. k rozporządzenia 2024/1358;
8) krajowym zbiorze danych biometrycznych - rozumie się przez to zbiór danych, w którym są przetwarzane informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2));
9) NAP Eurodac - rozumie się przez to wyznaczoną komórkę organizacyjną znajdującą się w strukturze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zajmującą się w szczególności obsługą krajowego punktu dostępu;
10) organie weryfikującym - rozumie się przez to organ wyznaczony zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, uprawniony do przesyłania wniosków o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac do NAP Eurodac;
11) przetwarzaniu - rozumie się przez to operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, lub w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1206);
12) systemie Eurodac - rozumie się przez to system, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;
13) użytkowniku indywidualnym - rozumie się przez to funkcjonariusza lub pracownika organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, upoważnionego do dostępu bezpośredniego z wykorzystaniem WUI;
14) użytkowniku końcowym - rozumie się przez to funkcjonariusza lub pracownika organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, upoważnionego do dostępu bezpośredniego z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego tego organu;
15) wpisie - rozumie się przez to czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do systemu Eurodac, zmianie lub usunięciu z systemu Eurodac danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby;
16) WUI - rozumie się przez to interfejs użytkownika oparty na technologii internetowej, umożliwiający dostęp do funkcjonalności systemu Eurodac za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
17) zestawie danych - rozumie się przez to zestaw informacji zawierający dane biometryczne, dane alfanumeryczne i zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, jeżeli taki dokument jest dostępny.
Art. 3.
2. Komendant Główny Policji zapewnia obsługę krajowego punktu dostępu przy pomocy NAP Eurodac oraz COT Eurodac.
3. Komendant Główny Policji jest administratorem informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem krajowego punktu dostępu.
4. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, są administratorami w odniesieniu do informacji, w tym danych osobowych, które pobrały, w szczególności umożliwiają osobie, której dane dotyczą, realizację prawa do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z art. 26 ust. 1.
5. Do zadań NAP Eurodac należy:
1) przetwarzanie danych na potrzeby systemu Eurodac, a w szczególności przesyłanie danych zgodnie z art. 37 oraz art. 38 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358 oraz weryfikowanie otrzymanych wyników porównań danych biometrycznych zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2024/1358;
2) przekazywanie organom, o których mowa w art. 5 ust. 1, danych uzyskanych z systemu Eurodac za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
3) wykonywanie porównań danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358;
4) przekazywanie wyników porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac jednostkom operacyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 5, za pośrednictwem organów weryfikujących;
5) obsługa krajowego zbioru danych biometrycznych.
6. Do zadań COT Eurodac należy:
1) zapewnienie technicznego funkcjonowania i utrzymania krajowego punktu dostępu;
2) zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa krajowego punktu dostępu;
3) współpraca z organami, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie zapewnienia łączności z krajowym punktem dostępu;
4) współpraca z agencją eu-LISA w zakresie wskazanym w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 4.
1) Policji;
2) Straży Granicznej;
3) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
2. Uprawnienie do dostępu bezpośredniego w celu wglądu do danych przysługuje Straży Granicznej w związku z rozpatrywaniem wniosku o wydanie zezwolenia na podróż zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiającego europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, (UE) nr 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 i (UE) 2017/2226 (Dz. Urz. UE L 236 z 19.09.2018, str. 1, z późn. zm.).
3. Uprawnienie do dostępu bezpośredniego w celu wglądu do danych przysługuje Straży Granicznej również w celu przekazania tych danych do państw trzecich zgodnie z art. 50 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 5.
1) Policji;
2) Straży Granicznej;
3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5) Agencji Wywiadu;
6) Żandarmerii Wojskowej;
7) Służbie Ochrony Państwa;
8) Krajowej Administracji Skarbowej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac, gdy spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358.
3. W wyjątkowo naglących przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 4 rozporządzenia 2024/1358, organy, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac bez weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w art. 33 rozporządzenia 2024/1358.
4. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o dostęp do systemu Eurodac na podstawie art. 33 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358.
5. Organy, o których mowa w ust. 1, wyznaczają jednostki operacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358.
6. Jednostki operacyjne organów, o których mowa w ust. 1, występują z wnioskami, o których mowa w ust. 2-4, za pośrednictwem organu weryfikującego.
7. Organ weryfikujący wyznacza w:
1) Policji - Komendant Główny Policji;
2) Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej;
3) Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5) Agencji Wywiadu - Szef Agencji Wywiadu;
6) Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
7) Służbie Ochrony Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa;
8) Krajowej Administracji Skarbowej - Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
9) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
8. Do zadań organu weryfikującego należy:
1) weryfikowanie wniosków otrzymywanych od jednostek operacyjnych pod kątem spełnienia warunków określonych w art. 33 rozporządzenia 2024/1358;
2) przekazywanie wniosków o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac do NAP Eurodac;
3) odmawianie przekazywania wniosków do NAP Eurodac w przypadku braku spełnienia któregoś z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;
4) pośredniczenie w przekazywaniu wyników porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac między NAP Eurodac a jednostkami operacyjnymi;
5) wymiana informacji pozwalających na ustalenie danych osobowych związanych z numerem referencyjnym, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2026 r. poz. 230 i 760), w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac, za pośrednictwem punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy.
9. Porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, wykonuje NAP Eurodac.
10. Organy, o których mowa w ust. 1, informują Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji o wyznaczonych jednostkach operacyjnych i organach weryfikujących oraz o zmianach dotyczących tych jednostek i organów.
11. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi wykaz organów, o których mowa w ust. 1, oraz jednostek operacyjnych wyznaczonych w tych organach, zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2024/1358, a także wykaz organów weryfikujących.
12. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji powiadamia Komisję Europejską o organach, o których mowa w ust. 1, jednostkach operacyjnych tych organów oraz organach weryfikujących, a także o zmianach dotyczących tych organów.
Art. 6.
1) istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba, której dane dotyczą, ma zamiar popełnić lub popełnia którykolwiek czyn zabroniony będący przestępstwem, o którym mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638 i 760);
2) informacje przetwarzane w systemie Eurodac są niezbędne do wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności w odniesieniu do osoby skazanej za popełnienie któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;
3) ogólna ocena osoby, której dane dotyczą, w szczególności w świetle wcześniej popełnionych przestępstw, pozwala przypuszczać, że osoba ta może w przyszłości popełnić czyn zabroniony będący przestępstwem, o którym mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego;
4) istnieje zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, infrastruktury krytycznej, mienia znacznej wartości w rozumieniu art. 115 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872), dziedzictwa narodowego lub środowiska;
5) zachodzi potrzeba zapobieżenia zdarzeniu o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 194);
6) zachodzi potrzeba ochrony dobra prawnego osoby małoletniej.
Art. 7.
2. NAP Eurodac przekazuje organowi weryfikującemu wynik porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego przy użyciu formularza.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób i tryb porównywania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac i przesyłania tych danych do systemu Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego,
2) sposób nadawania oraz strukturę numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, nadawanego wnioskowi o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego,
3) wzory:
a) wniosku o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac,
b) wniosku o udostępnienie danych Eurodac po uprzednim dokonaniu sprawdzenia we wspólnym repozytorium danych umożliwiających identyfikację na podstawie art. 33 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358,
c) wniosku o porównanie danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac składanego przez organ weryfikujący do NAP Eurodac,
d) formularza wyniku porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac
- uwzględniając potrzebę sprawnego udzielania informacji o wyniku porównania danych biometrycznych lub alfanumerycznych z danymi Eurodac.
Art. 8.
2. W przypadku dokonywania wpisów przez organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, za pośrednictwem krajowego punktu dostępu, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych tych organów, organy te prowadzą elektroniczny rejestr, w którym odnotowuje się informacje dotyczące:
1) użytkownika końcowego - ze wskazaniem numeru identyfikatora kadrowego lub innego numeru identyfikującego tego użytkownika;
2) daty i godziny dokonania wpisu danych Eurodac;
3) danych Eurodac, których dotyczył wpis;
4) niepowtarzalnego identyfikatora organu nadanego przez krajowy punkt dostępu;
5) rodzaju czynności wykonanej za pośrednictwem krajowego punktu dostępu.
3. W przypadku wyszukiwania danych Eurodac przez organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, w elektronicznym rejestrze odnotowuje się również informacje dotyczące:
1) kryteriów wyszukiwania;
2) listy wyników wyszukiwania, do których użytkownik końcowy uzyskał dostęp.
4. Komunikacja między NAP Eurodac, organami, o których mowa w art. 5 ust. 1, a organami weryfikującymi odbywa się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych organów, o których mowa w art. 5 ust. 1, spełniających wymogi określone w art. 35 rozporządzenia 2024/1358.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz warunki techniczne dokonywania wpisów przez organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz występowania z wnioskami, o których mowa w art. 5, a także wymogi techniczne dla systemów teleinformatycznych, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpiecznego i efektywnego przekazywania danych oraz bezpieczeństwo i ochronę danych przetwarzanych w systemie Eurodac.
Art. 9.
2. Straż Graniczna przesyła do NAP Eurodac zestaw danych zawierający dane biometryczne pobrane od osoby, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358 i art. 56 ust. 2 lit. a (i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1351 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zarządzania azylem i migracją, zmiany rozporządzeń (UE) 2021/1147 i (UE) 2021/1060 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 604/2013 (Dz. Urz. UE L 2024/1351 z 22.05.2024), wraz z danymi, o których mowa w art. 17 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2024/1358, w celu porównania ich z danymi Eurodac oraz zapisania ich w systemie Eurodac.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2024/1358, zestaw danych, o których mowa w ust. 1, przesyła się do NAP Eurodac wraz z informacją o dacie przybycia osoby, o której mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, w celu zapisania ich w systemie Eurodac.
4. W przypadku osób, o których mowa w art. 56 ust. 2 lit. a (ii) i art. 68 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1351 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zarządzania azylem i migracją, zmiany rozporządzeń (UE) 2021/1147 i (UE) 2021/1060 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 604/2013, zestaw danych, o którym mowa w ust. 2, przesyła się do NAP Eurodac wraz z danymi, o których mowa w art. 31 ust. 6 rozporządzenia 2024/1358.
5. Zestawy danych o osobach, o których mowa w ust. 1-4, aktualizuje:
1) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 16 ust. 1, 3 i 4, art. 17 ust. 2 lit. h oraz j, a także w art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;
2) Straż Graniczna lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 16 ust. 2 lit. c oraz art. 17 ust. 2 lit. k i ust. 4 rozporządzenia 2024/1358;
3) Straż Graniczna - w zakresie wskazanym w art. 16 ust. 2 lit. b oraz d rozporządzenia 2024/1358.
6. W przypadkach wskazanych w art. 37 ust. 1 i art. 68 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1351 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zarządzania azylem i migracją, zmiany rozporządzeń (UE) 2021/1147 i (UE) 2021/1060 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 604/2013 Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wskazuje odpowiedzialne państwo członkowskie ustalone zgodnie z przepisami części III tego rozporządzenia.
Art. 10.
2. Straż Graniczna pobiera dane biometryczne od osoby, o której mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358, a następnie przesyła do NAP Eurodac zestaw danych zawierający dane biometryczne pobrane od tej osoby wraz z danymi, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2024/1358, w celu zapisania ich w systemie Eurodac.
3. Wraz z danymi, o których mowa w ust. 2, przesyła się odpowiednio dane, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. o-q rozporządzenia 2024/1358.
Art. 11.
Art. 12.
2. Zestaw danych o osobie, o której mowa w ust. 1, aktualizuje:
1) Straż Graniczna - w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 3 lit. a i c oraz ust. 7 rozporządzenia 2024/1358;
2) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 3 lit. b oraz art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;
3) Straż Graniczna lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2024/1358.
Art. 13.
2. W przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358, Straż Graniczna przesyła do NAP Eurodac zestaw danych, o którym mowa w ust. 1, wraz z danymi, o których mowa w art. 23 ust. 3 lit. c rozporządzenia 2024/1358, w celu porównania ich z danymi Eurodac oraz zapisania ich w systemie Eurodac.
3. Zestaw danych o osobie, o której mowa w ust. 1, aktualizuje:
1) Straż Graniczna - w zakresie wskazanym w art. 23 ust. 3 lit. a, c i d oraz ust. 6 rozporządzenia 2024/1358;
2) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 23 ust. 3 lit. b oraz art. 25 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358;
3) Straż Graniczna lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 23 ust. 3 lit. e rozporządzenia 2024/1358.
4. Zestaw danych o osobie, o której mowa w ust. 2, aktualizuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie wskazanym w art. 23 ust. 6 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 14.
2. Zestaw danych o osobie, o której mowa w ust. 1, aktualizuje:
1) Straż Graniczna - w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 3 lit. c i e oraz ust. 7 rozporządzenia 2024/1358;
2) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 3 lit. d rozporządzenia 2024/1358;
3) Straż Graniczna lub Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 3 lit. f rozporządzenia 2024/1358.
Art. 15.
Art. 16.
2. Straż Graniczna może wystąpić z wnioskiem o pobranie danych biometrycznych i przesłanie zestawu danych osoby, o której mowa w art. 22 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, odpowiednio zgodnie z art. 22 ust. 8 lub art. 24 ust. 8 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 17.
2. Zestawy danych, o których mowa w art. 9-15, zawierają unikalny numer identyfikujący dany zestaw, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”. Numer identyfikacyjny stanowi element numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358.
3. Numer referencyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, nadaje Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji poprzez dodanie do numeru identyfikacyjnego unikalnego numeru rejestracji biometrycznej, nadawanego w zbiorze automatycznie przetwarzającym dane biometryczne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
4. Numer identyfikacyjny nadają organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, w chwili wszczęcia procedury rejestracyjnej osoby, o której mowa w art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358.
5. W sytuacji, w której dochodzi do jednoczesnego wszczęcia procedury rejestracyjnej osoby, o której mowa w art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 lub art. 26 ust. 1, wynikającej z różnych podstaw prawnych, organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1, nadaje oddzielny numer referencyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, dla każdej z kategorii, o których mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia 2024/1358, w których jest dokonywana rejestracja tej osoby, i wykonuje oddzielne rejestracje biometryczne dla każdej z tych kategorii.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, strukturę numeru identyfikacyjnego oraz numeru referencyjnego, o którym mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, uwzględniając konieczność zapewnienia jednoznacznego przyporządkowania danych do określonej osoby.
Art. 18.
2. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, odmawia umożliwienia pobrania swoich danych biometrycznych, organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, pouczają tę osobę o takim obowiązku oraz o możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 244 i 737), w przypadku dalszej odmowy umożliwienia pobrania jej danych biometrycznych.
3. W przypadku dalszej odmowy umożliwienia pobrania danych biometrycznych przez osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, funkcjonariusze organów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8 i 12 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
4. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Art. 19.
2. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji zarządza dostępem użytkowników indywidualnych do WUI, w tym nadaje, modyfikuje i cofa uprawnienia dostępu do WUI.
3. Nadanie użytkownikowi indywidualnemu upoważnienia do dostępu do WUI następuje po odbyciu przez niego szkolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 6.
4. Upoważnienie do dostępu do WUI zawiera:
1) imię i nazwisko użytkownika indywidualnego;
2) numer PESEL użytkownika indywidualnego;
3) służbowy adres poczty elektronicznej użytkownika indywidualnego;
4) identyfikator kadrowy lub inny numer identyfikujący użytkownika indywidualnego;
5) zakres uprawnień przyznanych użytkownikowi indywidualnemu;
6) okres, na który przyznaje się uprawnienia użytkownikowi indywidualnemu;
7) oświadczenie użytkownika indywidualnego o zobowiązaniu do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie Eurodac, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 6;
8) nazwę organu, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w którym pełni służbę lub jest zatrudniony użytkownik indywidualny.
5. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi ewidencję upoważnionych użytkowników indywidualnych. Ewidencja ta zawiera elementy wymienione w ust. 4 pkt 1-6 i 8, a także datę nadania i cofnięcia upoważnienia.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb nadawania użytkownikom indywidualnym dostępu do WUI oraz modyfikacji i cofania tego dostępu, a także wzór upoważnienia do dostępu do WUI, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz prawidłową realizację przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających z udziału w systemie Eurodac.
Art. 20.
2. Po uzyskaniu informacji o nabyciu przez osobę, której dane zostały przesłane do systemu Eurodac na podstawie art. 9-15, obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców usuwa te dane z systemu Eurodac zgodnie z art. 30 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 2024/1358.
3. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje do NAP Eurodac informację o usunięciu danych.
Art. 21.
2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców usuwa z systemu Eurodac oznaczenie w przypadkach określonych w art. 31 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358.
3. W przypadku udzielenia osobie, o której mowa w art. 15 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1 lub art. 26 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, ochrony przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oznacza dane tej osoby w systemie Eurodac zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358.
4. W przypadku pozbawienia osoby, o której mowa w ust. 3, ochrony udzielonej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców usuwa oznaczenie tej osoby w systemie Eurodac zgodnie z art. 31 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358.
5. W przypadku wydania dokumentu pobytu osobie, o której mowa w art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 rozporządzenia 2024/1358, zgodnie z art. 245 ust. 2 lub art. 273 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) Komendant Główny Straży Granicznej oznacza dane tej osoby w systemie Eurodac zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 22.
2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje się każdy przypadek, w którym uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób poprzez krajowy punkt dostępu.
3. Przypadki uzyskania dostępu do danych lub wykorzystania danych w inny sposób poprzez krajowy punkt dostępu rejestruje się przez umieszczenie w rejestrze, o którym mowa w ust. 1:
1) celu dostępu do systemu Eurodac;
2) daty i godziny dostępu do systemu Eurodac;
3) danych przesłanych do systemu Eurodac przez użytkownika końcowego;
4) danych użytych do dokonania zapytania w systemie Eurodac przez użytkownika końcowego;
5) danych otrzymanych z systemu Eurodac przez użytkownika końcowego;
6) identyfikatora i nazwy systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego;
7) identyfikatora oraz nazwy organu wprowadzającego lub pobierającego dane, lub dokonującego zapytania w systemie Eurodac;
8) identyfikatora, imienia i nazwiska użytkownika końcowego.
4. Umieszczenie danych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, w tym zapytań i przeglądań, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacji (VIS) oraz wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych (rozporządzenia w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.), następuje za pomocą krajowego punktu dostępu, systemu centralnego Eurodac, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2024/1358, lub europejskiego portalu wyszukiwania, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/818 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 (Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 85, z późn. zm.).
Art. 23.
Art. 24.
2. Informację można przekazać z wykorzystaniem wspólnej ulotki, o której mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia 2024/1358, uzupełnionej o informacje dotyczące odpowiednich przepisów prawa polskiego, mających zastosowanie do osoby, której dane zostały pobrane.
Art. 25.
Art. 26.
2. Osoba, której dane zostały przesłane do systemu Eurodac przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, może zwrócić się z wnioskiem do dowolnego organu uprawnionego do pobrania danych zgodnie z art. 9-15.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ uprawniony do pobrania danych zgodnie z art. 9-15:
1) pobiera od osoby zwracającej się z wnioskiem, złożonym na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2024/1358, zestaw danych i przekazuje te dane do NAP Eurodac w celu dokonania ich porównania z danymi w systemie Eurodac;
2) w sytuacjach określonych w art. 43 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 2024/1358 kontaktuje się za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w celu sprawdzenia prawidłowości danych oraz zgodności z prawem przesłania ich do systemu Eurodac i zapisania ich w systemie Eurodac;
3) wyjaśnia pisemnie osobie, której dane dotyczą, dlaczego nie zamierza sprostować ani usunąć jej danych zapisanych w systemie Eurodac, a także przekazuje tej osobie informacje, o których mowa w art. 43 ust. 5 akapit drugi rozporządzenia 2024/1358, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym poucza ją o sposobie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub sądów, przy czym może ograniczyć zakres udzielanych wyjaśnień w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
4) przetwarza dane osobowe osoby, o której mowa w ust. 1 i 2, i usuwa je zgodnie z art. 43 ust. 6 rozporządzenia 2024/1358;
5) odnotowuje w formie dokumentu pisemnego fakt złożenia wniosku o dostęp do danych, o którym mowa w ust. 1 i 2, i sposób jego rozpatrzenia oraz udostępnia ten dokument Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Organ uprawniony do pobrania danych zgodnie z art. 9-15, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, może ograniczyć prawo osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania w związku z zapisem wskazującym, że dana osoba może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Osobę, której dane dotyczą, informuje się o dokonanym ograniczeniu, chyba że przekazanie jej takiej informacji naruszyłoby cel tego ograniczenia.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych udziela osobie, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w art. 43 ust. 9 rozporządzenia 2024/1358.
6. Do rozpatrywania wniosków obywateli państw trzecich dotyczących praw, o których mowa w art. 15-18 rozporządzenia 2016/679, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691). Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 77 rozporządzenia 2016/679, oraz bezpośrednio do sądu, zgodnie z art. 79 rozporządzenia 2016/679.
Art. 27.
1) zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. a-c oraz j rozporządzenia 2024/1358, w tym przesyłanie tych danych do systemu Eurodac;
2) zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie rozporządzenia 2024/1358 na potrzeby ochrony porządku publicznego, w tym na potrzeby przesyłania tych danych do systemu Eurodac i z tego systemu.
2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych raz w roku przeprowadza kontrolę przetwarzania danych osobowych na potrzeby ochrony porządku publicznego, o której mowa w art. 46 ust. 2 rozporządzenia 2024/1358.
Art. 28.
2. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, stosują procedury kontrolne określające czynności podejmowane w tych organach w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z rozporządzeniem 2024/1358 oraz przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, tworzą profile opisujące funkcje i kompetencje osób upoważnionych do dostępu do danych zapisanych w systemie Eurodac oraz do wprowadzania, aktualizacji, usuwania i wyszukiwania tych danych, o których mowa w art. 48 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2024/1358.
4. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, udostępniają Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych profile, o których mowa w ust. 3, oraz związane z nimi informacje.
5. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, informują COT Eurodac o wykrytych w ich systemach zdarzeniach odnoszących się do systemu Eurodac, które mogłyby wskazywać na wystąpienie incydentu związanego z bezpieczeństwem. COT Eurodac analizuje zgłoszone informacje o zdarzeniach i w razie potrzeby informuje agencję eu-LISA o wystąpieniu incydentu.
6. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, prowadzą szkolenia osób upoważnionych do dostępu do danych Eurodac oraz do wprowadzania, aktualizacji, usuwania i wyszukiwania tych danych w zakresie użytkowania, bezpieczeństwa i jakości danych, praw podstawowych oraz procedur regulujących przetwarzanie danych w systemie Eurodac.
7. COT Eurodac oraz NAP Eurodac udzielają organom, o których mowa w art. 4 ust. 1, wsparcia w przygotowaniu materiałów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń, o których mowa w ust. 6.
Art. 29.
Art. 30.
2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskuje dostęp do rejestru lub dokumentacji zgodnie z art. 51 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia 2024/1358.
Art. 31.
2. W sprawach o roszczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 10 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 oraz z 2026 r. poz. 252 i 548).
Art. 32.
2. Komendant Główny Policji przekazuje Komisji Europejskiej informacje niezbędne do sporządzenia ogólnej oceny, o której mowa w art. 57 ust. 5 rozporządzenia 2024/1358.
3. Komendant Główny Policji przygotowuje co 2 lata sprawozdanie dotyczące skuteczności porównywania danych biometrycznych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego, zawierające informacje i statystyki, o których mowa w art. 57 ust. 8 rozporządzenia 2024/1358.
4. Organy, o których mowa w art. 4 ust. 1, przekazują Komendantowi Głównemu Policji informacje, o których mowa w ust. 1-3, w zakresie korzystania przez nie z systemu Eurodac.
5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przekazuje Komendantowi Głównemu Policji wyniki kontroli, o której mowa w art. 27 ust. 2, w celu dołączenia ich do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3.
Art. 33.
1) przekazują dokumenty;
2) udzielają informacji oraz przekazują aktualne i niezbędne dane na potrzeby prowadzenia wykazu jednostek operacyjnych oraz w celu przekazywania powiadomień o organach uprawnionych do przetwarzania danych Eurodac;
3) zgłaszają ujawnione zdarzenia, które mogłyby wskazywać na wystąpienie incydentu związanego z bezpieczeństwem w związku z dostępem do krajowego punktu dostępu oraz przetwarzaniem danych za pośrednictwem tego punktu.
2. Komendant Główny Policji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 marca każdego roku informacje dotyczące oceny funkcjonowania krajowego punktu dostępu w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem krajowego punktu dostępu.
4. W celu sprawowania nadzoru minister właściwy do spraw wewnętrznych ma prawo do:
1) dostępu do informacji, o których mowa w art. 48 ust. 2 lit. j rozporządzenia 2024/1358;
2) sprawdzania, czy krajowy punkt dostępu spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac;
3) sprawdzania, czy osoby mające dostęp do krajowego punktu dostępu posiadają ważne upoważnienie do dostępu do krajowego punktu dostępu, przetwarzania danych za pośrednictwem krajowego punktu dostępu oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie zasad bezpieczeństwa danych oraz ich ochrony, a także w zakresie praw podstawowych;
4) sprawdzania prawidłowości opisu zadań i funkcji osób mających dostęp do krajowego punktu dostępu;
5) sprawdzania zapewnienia odpowiedniej ochrony fizycznej krajowego punktu dostępu przez organy mające do niego dostęp bezpośredni, w szczególności przez uniemożliwianie osobom nieuprawnionym dostępu do krajowego punktu dostępu.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, sprawując nadzór, może:
1) żądać przedłożenia informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
2) przeprowadzać w godzinach urzędowania danego organu oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do krajowego punktu dostępu w ramach danego organu;
3) zlecać sporządzanie ekspertyz i opinii w zakresie funkcjonowania krajowego punktu dostępu;
4) żądać zablokowania dostępu bezpośredniego do krajowego punktu dostępu do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Art. 34.
Art. 35.
1) użyte w art. 20 w ust. 1o, w art. 21h w ust. 3, w art. 21i, w art. 21j, w art. 21k w ust. 1 i 3, w art. 21l w ust. 1, 2 i 4, w art. 21m, w art. 21n oraz w art. 21nb w ust. 1a, w różnym przypadku, wyrazy „zbiory danych daktyloskopijnych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „zbiory danych biometrycznych”;
2) w art. 21h:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendant Główny Policji prowadzi następujące zbiory danych biometrycznych, których jest administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych:
1) Centralną Registraturę Daktyloskopijną, w której gromadzi się karty daktyloskopijne palców i dłoni, zawierające odciski linii papilarnych osób,
2) zbiór automatycznie przetwarzający dane biometryczne, w którym przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w postaci odcisków linii papilarnych osób, wizerunku twarzy lub wizerunku osoby, niezidentyfikowane ślady linii papilarnych z miejsc przestępstw oraz ślady linii papilarnych, które mogą pochodzić od osób zaginionych
- zwane dalej „zbiorami danych biometrycznych”.”,
b) w ust. 2:
- we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zbiorach danych daktyloskopijnych” zastępuje się wyrazami „zbiorach danych biometrycznych”,
- w pkt 2:
- - lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) imiona, nazwiska, w tym wcześniej stosowane imiona i nazwiska, lub pseudonimy,”,
- - lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) rodzaj i numer dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, trzyliterowy kod państwa wydającego oraz datę ważności tego dokumentu,”,
- - w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k oraz l w brzmieniu:
„k) wizerunek twarzy lub wizerunek osoby,
l) w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 lit. g - zeskanowaną kolorową kopię dokumentu tożsamości lub dokumentu podróży, a w przypadku gdy nie jest on dostępny - innego dokumentu ułatwiającego identyfikację, wraz z adnotacją o ich autentyczności;”,
- w pkt 3:
- - lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) datę albo rok urodzenia,”,
- - w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz h w brzmieniu:
„g) wizerunek twarzy lub wizerunek osoby,
h) obywatelstwo;”;
3) w art. 21k:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. a-g oraz k, są przechowywane w zbiorach danych biometrycznych i wykorzystywane w celu prowadzenia czynności wykrywczych, z zastrzeżeniem ust. 4.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21h ust. 2 pkt 1 lit. g, mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia czynności wykrywczych wyłącznie w odniesieniu do przestępstw o charakterze terrorystycznym lub przestępstw, o których mowa w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”;
4) w art. 21l w ust. 3:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zbiorów danych daktyloskopijnych” zastępuje się wyrazami „zbiorów danych biometrycznych”,
b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) uzyskała obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.”;
5) w art. 145j:
a) w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7,
b) uchyla się ust. 5b,
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, Komendant Główny Policji wykonuje przy pomocy CLKP.”.
Art. 36.
1) w art. 213 § 1c otrzymuje brzmienie:
„§ 1c. Na potrzeby ustalenia, a także potwierdzenia lub weryfikacji tożsamości oskarżonego będącego obywatelem państwa trzeciego w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/816”, należy od niego pobrać odciski linii papilarnych oraz przekazać je wraz z jego danymi osobowymi do zbiorów danych biometrycznych prowadzonych przez Komendanta Głównego Policji. Nadany karcie daktyloskopijnej numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane biometryczne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zamieszcza się w aktach postępowania. Przepis art. 74 § 2 pkt 1 i § 3a stosuje się odpowiednio.”;
2) w art. 332 w § 1 pkt 1b i 1c otrzymują brzmienie:
„1b) numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane biometryczne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, albo informację o niemożności jego ustalenia - w przypadku oskarżonego będącego obywatelem państwa trzeciego w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia 2019/816;
1c) numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane biometryczne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, o ile oskarżyciel nim dysponuje - w przypadku oskarżonego będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia 2019/816;”.
Art. 37.
1) w art. 12 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-3, 5 i 6, w przypadku gdy orzeczenie wydał sąd karny, będącej obywatelem państwa trzeciego lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada także co najmniej jedno obywatelstwo państwa trzeciego, zamieszcza się numer rejestracyjny zbioru automatycznie przetwarzającego dane biometryczne, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.3)), albo informację o niemożności jego ustalenia.”;
2) w art. 12c:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dane, o których mowa w ust. 1, biuro informacyjne pozyskuje ze zbioru danych biometrycznych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób pozyskiwania danych o odciskach linii papilarnych ze zbioru danych biometrycznych, o którym mowa w art. 21h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, mając na względzie szybkość pozyskiwania danych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich pozyskiwania.”.
Art. 38.
1) w art. 1 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany, zgromadzonych w zbiorach danych referencyjnych, w szczególności obejmujących dane o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), oraz w zbiorach danych biometrycznych;”;
2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych biometrycznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.4)).”.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawę z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646 i 760.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646 i 760.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646 i 760.
- Data ogłoszenia: 2026-06-11
- Data wejścia w życie: 2026-06-12
- Data obowiązywania: 2026-06-12
- USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym
- USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
- USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi
- USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
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Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w systemie Eurodac
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
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