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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 752

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918), które stanowią:

„§ 2. Dopuszcza się wydawanie legitymacji weterana i weterana poszkodowanego na blankietach dokumentów sporządzonych według wzoru określonego na podstawie przepisów dotychczasowych do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 12 lipca 2026 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 752)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji1)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 111) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

2) wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego;

3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w pkt 2.

§ 2. 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór legitymacji weterana określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zwaną dalej „legitymacją”, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej wydaje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów i przesyła odpowiednio weteranowi albo weteranowi poszkodowanemu na adres przez niego wskazany.

2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw weteranów.

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację.

5. Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.

§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona obowiązana jest do jej zwrotu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 752)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika


Załącznik nr 22)

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA

Wzór graficzny

Awers

infoRgrafika



Rewers

infoRgrafika



Opis wzoru legitymacji weterana

Legitymacja koloru zielonego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.

Awers:

1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA”, poniżej „VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;

4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.

Załącznik nr 32)

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO

Wzór graficzny

Awers


infoRgrafika


Rewers

infoRgrafika



Opis wzoru legitymacji weterana poszkodowanego

Legitymacja koloru niebieskiego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana poszkodowanego zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.

Awers:

1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO”, poniżej „SUFFERED VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;

4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-06-10
  • Data wejścia w życie: 2026-06-10
  • Data obowiązywania: 2026-06-10
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