Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 3 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 752)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji1)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 111) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

2) wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego;

3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w pkt 2.

§ 2. 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wzór legitymacji weterana określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zwaną dalej „legitymacją”, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej wydaje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów i przesyła odpowiednio weteranowi albo weteranowi poszkodowanemu na adres przez niego wskazany.

2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw weteranów.

§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.

2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej.

3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.

4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację.

5. Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.

§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.

2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona obowiązana jest do jej zwrotu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 752)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE





Załącznik nr 22)

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA

Wzór graficzny

Awers









Rewers









Opis wzoru legitymacji weterana

Legitymacja koloru zielonego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.

Awers:

1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA”, poniżej „VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;

4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.

Załącznik nr 32)

WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO

Wzór graficzny

Awers









Rewers









Opis wzoru legitymacji weterana poszkodowanego

Legitymacja koloru niebieskiego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana poszkodowanego zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.

Awers:

1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.

3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO”, poniżej „SUFFERED VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;

4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.

Rewers:

Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:

1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;

2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;

3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;

4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.





1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2025 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.



