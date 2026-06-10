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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 752
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918), które stanowią:
„§ 2. Dopuszcza się wydawanie legitymacji weterana i weterana poszkodowanego na blankietach dokumentów sporządzonych według wzoru określonego na podstawie przepisów dotychczasowych do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 12 lipca 2026 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 czerwca 2026 r. (Dz. U. poz. 752)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 lutego 2012 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia będącego podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana i weterana poszkodowanego, wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu wydania, wymiany lub zwrotu tych legitymacji1)
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 111) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
2) wzór legitymacji weterana oraz weterana poszkodowanego;
3) tryb wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji, o których mowa w pkt 2.
§ 2. 1. Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Wzór legitymacji weterana określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Wzór legitymacji weterana poszkodowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Legitymację weterana albo weterana poszkodowanego, zwaną dalej „legitymacją”, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej wydaje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów i przesyła odpowiednio weteranowi albo weteranowi poszkodowanemu na adres przez niego wskazany.
2. Rejestr wydanych legitymacji prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw weteranów.
§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku zniszczenia, uszkodzenia, a także zmiany danych w niej zawartych.
2. Legitymację wymienia się na wniosek osoby uprawnionej.
3. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu, uszkodzeniu lub o zmianie danych zawartych w legitymacji.
4. W przypadku wymiany legitymacji osoba uprawniona zwraca dotychczasową legitymację.
5. Zwrócona legitymacja podlega zniszczeniu z dniem wydania nowej legitymacji.
§ 6. 1. W przypadku utraty legitymacji, na wniosek osoby uprawnionej, dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw weteranów, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, wydaje nową legitymację.
2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie o utracie legitymacji i jej okolicznościach.
3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji osoba uprawniona obowiązana jest do jej zwrotu.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 752)
Załącznik nr 1
WZÓR - ZAŚWIADCZENIE
Załącznik nr 22)
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA
Wzór graficzny
Awers
Rewers
Opis wzoru legitymacji weterana
Legitymacja koloru zielonego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.
Awers:
1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.
3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:
1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;
2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA”, poniżej „VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;
3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;
4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.
Rewers:
Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:
1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;
2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;
3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;
4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.
Załącznik nr 32)
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO
Wzór graficzny
Awers
Rewers
Opis wzoru legitymacji weterana poszkodowanego
Legitymacja koloru niebieskiego cieniowanego, w postaci karty z tworzywa sztucznego umożliwiającego trwałe naniesienie szaty graficznej i danych personalnych lub identyfikacyjnych, formatu ID-1, wykonana z materiału niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym. W legitymacji weterana poszkodowanego zastosowano zabezpieczenia przed fałszerstwem w postaci tła giloszowego wykonanego w technice druku offsetowego oraz mikrodruki.
Awers:
1. W prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W prawym dolnym rogu hologram z nadrukiem „MON”.
3. Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:
1) pod wizerunkiem orła napisy: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE”;
2) w lewym górnym rogu napisy: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO”, poniżej „SUFFERED VETERAN'S IDENTITY CARD”, poniżej „SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER” wraz z miejscem na naniesienie oznaczenia serii i numeru dokumentu;
3) w lewym dolnym rogu napisy: „NAZWISKO / SURNAME” wraz z miejscem na naniesienie nazwiska, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME” wraz z miejscem na naniesienie imienia, poniżej „Nr EWIDENCYJNY PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL)” wraz z miejscem na naniesienie numeru PESEL;
4) w dolnej części napis „WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / VALID WITH AN ID CARD”.
Rewers:
Napisy w kolorze białym i czarnym wykonane różną czcionką:
1) w lewym górnym rogu napisy: „MINISTER OBRONY NARODOWEJ”, poniżej „MINISTER OF NATIONAL DEFENCE”;
2) w prawym górnym rogu napis: „ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY”;
3) w lewym dolnym rogu napisy: „z up. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ / Authorized by THE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE” wraz z miejscem na naniesienie podpisu, poniżej „DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE” wraz z miejscem na naniesienie daty wydania;
4) w prawym dolnym rogu oznaczenie indywidualne (numeracja) naniesione w sposób trwały przez wytwórcę blankietów na etapie ich produkcji.
1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 918), które weszło w życie z dniem 24 lipca 2025 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
- Data ogłoszenia: 2026-06-10
- Data wejścia w życie: 2026-06-10
- Data obowiązywania: 2026-06-10
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