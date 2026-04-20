Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 539

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 14 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 170) w § 2 w ust. 1 w pkt 38 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w brzmieniu:

„39) postępowania celnego prowadzonego w wyniku kontroli celnej przeprowadzonej na podstawie art. 48 unijnego kodeksu celnego - według siedziby organu celnego, który przeprowadził taką kontrolę celną.”.

§ 2.

Do postępowań celnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzonych w wyniku kontroli celnych przeprowadzonych na podstawie art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.2)) stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-04-20
  • Data wejścia w życie: 2026-05-05
  • Data obowiązywania: 2026-05-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

Strona główna » Dziennik Ustaw

