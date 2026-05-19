Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 658
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 maja 2026 r.
w sprawie wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych
Na podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117, z 2025 r. poz. 1882 oraz z 2026 r. poz. 176) zarządza się, co następuje:
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
WZÓR STROJU URZĘDOWEGO DORADCÓW PODATKOWYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W ROZPRAWACH SĄDOWYCH
Toga jest suknią fałdzistą z lekkiej czarnej tkaniny wełnianej lub wełnopodobnej, sięgającą powyżej kostek około 25 cm od ziemi. Toga w górnej części ma odcinany karczek o wysokości 21 cm, podszyty czarną podszewką. U dołu ma w obwodzie od 2 do 2,7 m. Od karczka w dół toga jest ułożona w kontrafałdy: po 3 po obu stronach przodu togi i 7 z tyłu. Środkowa kontrafałda z tyłu togi ma fałdy po obu stronach, pozostałe są wszywane do karczka symetrycznie w kierunku rękawów.
Kołnierz togi jest okrągły, płasko wyłożony, zapinany pod szyją na haftkę. Szerokość kołnierza wynosi z tyłu 16 cm, a z przodu 18 cm. Końce kołnierza są półokrągło zakończone.
Rękawy togi u góry są ułożone w 7 do 9 kontrafałd tworzących bufy. Rękawy mają u dołu w obwodzie od 50 do 60 cm i są zakończone wywiniętym na wierzch, doszytym mankietem o wysokości 10 cm. Mankiet jest wykończony podszewką i przymocowany z przodu do rękawa. Wewnątrz rękawa przy przegubie ręki jest umieszczony zatrzask do zapięcia rękawa.
Przednie krawędzie togi są zaprasowane do wewnątrz na szerokość 10 cm. Toga jest zapinana na 5 krytych guzików.
Przy kołnierzu togi jest wszyty żabot z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym. Długość żabotu wynosi 21 cm, szerokość u góry 10 cm, zaś szerokość u dołu nie może być większa niż 28 cm. Żabot jest ułożony w 13 kontrafałd. Środkowa kontrafałda, szerokości 2 cm, ma fałdy po obu stronach, a pozostałe są symetrycznie ułożone w kierunku rękawów. Żabot jest zapinany na zatrzask.
Kołnierz i mankiety togi mają wypustkę o szerokości 0,5 cm z jedwabiu lub tkaniny jedwabnopodobnej w kolorze miodowym.
- Data ogłoszenia: 2026-05-19
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
