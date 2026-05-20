Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 661
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym
Na podstawie art. 133a § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421 i 638) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2:
a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2026 r. w sprawie portalu informacyjnego (Dz. U. poz. 216), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie PI”;
2) użytkowniku konta - rozumie się przez to użytkownika konta, o którym mowa w § 2 pkt 18 rozporządzenia w sprawie PI;”,
b) w pkt 5 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) sumach kontrolnych - rozumie się przez to sumy kontrolne, o których mowa w § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2026 r. w sprawie trybu i sposobu wnoszenia pism procesowych w postaci elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyjnego w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 221);
7) właścicielu konta - rozumie się przez to właściciela konta, o którym mowa w § 2 pkt 19 rozporządzenia w sprawie PI.”;
2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Sprawę, w której doręcza się pismo, udostępnia się właścicielowi konta bez konieczności składania przez niego wniosku o udostępnienie sprawy.”;
3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji zawiera w szczególności oznaczenie doręczonego pisma, właściciela konta, któremu doręczono pismo, imię i nazwisko użytkownika konta, który odebrał pismo, datę jego odbioru albo informację, że doręczenie uznaje się za skuteczne, informację o dacie umieszczenia pisma w portalu informacyjnym razem z oznaczeniem doręczonego pisma oraz sumy kontrolne.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-05-20
- Data wejścia w życie: 2026-06-01
- Data obowiązywania: 2026-06-01
