Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 659

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 maja 2026 r.

w sprawie legitymacji służbowej pracowników Biura Rzecznika Finansowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1109 oraz z 2025 r. poz. 146, 1069 i 1545) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej pracowników Biura Rzecznika Finansowego przeprowadzających kontrole w zakresie spełniania wymagań dostępności usług bankowości detalicznej, w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. poz. 731), zwanych dalej „pracownikami”;

2) termin ważności legitymacji służbowej;

3) okoliczności uzasadniające wymianę legitymacji służbowej i jej zwrot oraz postępowanie w razie utraty legitymacji służbowej.

§ 2.

Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Legitymacja służbowa jest ważna przez 5 lat od dnia wydania.

§ 4.

Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku:

1) upływu terminu jej ważności;

2) zmiany danych w niej zawartych;

3) jej uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 5.

Legitymacja służbowa podlega zwrotowi:

1) w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownika;

2) w przypadku udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;

3) w przypadku zmiany zakresu wykonywanych zadań przez pracownika, z którą wiąże się zaprzestanie przeprowadzania przez niego kontroli, o których mowa w § 1 pkt 1;

4) na żądanie pracodawcy.

§ 6.

1. W przypadku utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie pracodawcę.

2. W przypadku utraty legitymacji służbowej podlega ona unieważnieniu.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany zwrócić ją pracodawcy.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 659)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PRACOWNIKA BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

WZÓR GRAFICZNY

awers

infoRgrafika

rewers

infoRgrafika

Opis wzoru legitymacji służbowej pracownika Biura Rzecznika Finansowego

1. Legitymacja ma formę dokumentu dwustronnego, papierowego, o wymiarach 105 mm × 148 mm.

W legitymacji zastosowano następujące zabezpieczenia przed fałszerstwem:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, uczulony na działanie odczynników chemicznych, ze znakiem wodnym dwutonowym oraz włóknami i drobinami zabezpieczającymi;

2) tło giloszowe i mikrodruki o treści „RZECZNIKFINANSOWY” wykonane techniką druku offsetowego;

3) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) oznaczenie indywidualne (numeracja) blankietu składające się z dwóch liter wykonanych techniką druku offsetowego i pięciu cyfr wykonanych techniką druku typograficznego oraz farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Awers legitymacji:

1) napisy w kolorze czarnym: „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”, „Data ważności legitymacji”, „Podpis posiadacza”, „Imię”, „Nazwisko”, „Stanowisko”, „Podpis wystawcy”;

2) wizerunek twarzy posiadacza, sporządzony na podstawie fotografii o wymiarach 35 mm × 45 mm wykonanej zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753);

3) oznaczenie indywidualne (numeracja) blankietu składające się z dwóch liter i pięciu cyfr.

3. Rewers legitymacji:

1) napisy w kolorze czarnym: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „RZECZNIK FINANSOWY”, „Numer legitymacji”;

2) miejsce na czterocyfrowy numer legitymacji;

3) godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-20
  • Data wejścia w życie: 2026-06-04
  • Data obowiązywania: 2026-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

