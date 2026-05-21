Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 664
ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 13 maja 2026 r.
w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r.
Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1585) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 10,80 zł za jeden miesiąc;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 34,50 zł za jeden miesiąc.
§ 2.
§ 3.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak
- Data ogłoszenia: 2026-05-21
- Data wejścia w życie: 2026-06-05
- Data obowiązywania: 2026-06-05
- Dokument traci ważność: 2027-12-31
