Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 664

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 13 maja 2026 r.

w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1585) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2027 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 10,80 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 34,50 zł za jeden miesiąc.

§ 2.

Opłaty wnoszone na poczet 2027 r. mogą być przyjmowane w 2026 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2027 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: A. Glapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-21
  • Data wejścia w życie: 2026-06-05
  • Data obowiązywania: 2026-06-05
  • Dokument traci ważność: 2027-12-31
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 664

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 13 maja 2026 r. w sprawie zniżek za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 665

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 663

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 662

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczeń pism w postaci elektronicznej w postępowaniu karnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 661

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 660

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2026 r. w sprawie legitymacji służbowej pracowników Biura Rzecznika Finansowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 659

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 657

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 656

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie wzoru stroju urzędowego doradców podatkowych biorących udział w rozprawach sądowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 658

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 655

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 654

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 650

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 652

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 651

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 648

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 649

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 647

