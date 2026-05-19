Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 657
OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 11 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. z 2023 r. poz. 2174), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 410);
2) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 277).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 410), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od dnia 1 stycznia 2025 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 277), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do podziału środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz art. 459 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od dnia 1 stycznia 2026 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 11 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 657)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną
Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a-d oraz art. 459 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. 1.3) Ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, wyodrębnia się część zasadniczą, której sposób podziału określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz część uzupełniającą z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.
2. Część uzupełniającą przeznacza się na:
1) korekty wysokości subwencji wynikające z uwzględnienia nieprawidłowych danych przy podziale środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego;
2) zwiększenia wysokości subwencji, o których mowa w art. 368 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 ustawy.
§ 3. Wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, danej uczelni artystycznej obliczona według algorytmu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie może być:
1) niższa niż większa z wartości:
a) 100 %,
b) wyrażony w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosunek całkowitej kwoty środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, do całkowitej kwoty tych środków z roku poprzedniego, pomniejszony o 1 punkt procentowy,
2) wyższa niż, wyrażony w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosunek całkowitej kwoty środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, do całkowitej kwoty tych środków z roku poprzedniego, powiększony o 2 punkty procentowe
- wysokości tej subwencji z roku poprzedzającego rok jej przyznania, w warunkach porównywalnych.
§ 4. 1. W latach 2019-2023 wysokość subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a-d ustawy, jest ustalana dla uczelni artystycznych zgodnie ze sposobem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
1) w roku 2019:
a) w algorytmie określonym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Dpi oznacza sumę części zasadniczej dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.4)), w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich), art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych,
b) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
x ? oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej,
ksk ? oznacza wskaźnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
Lsk,i ? oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
y ? oznacza liczbę stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej;
kdd ? oznacza wskaźnik kosztochłonności d-tych stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
Ld_stypd,i ? oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, otrzymujących stypendia doktoranckie, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Ldd,i ? oznacza liczbę doktorantów, którzy rozpoczęli d-te stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, nieotrzymujących stypendiów doktoranckich albo otrzymujących zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą wprowadzającą”, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Lpi - oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2 % liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni artystycznej,
Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbą studentów, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,
di - oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:
gdzie:
M – oznacza referencyjną sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,
dg – oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej sumy M, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,
SSRi – oznacza sumę liczby doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i liczby studentów studiów stacjonarnych, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni artystycznej, obliczaną według wzoru:
gdzie:
Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Dsi – oznacza liczbę doktorantów w i-tej uczelni artystycznej, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem osób zatrudnionych w i-tej uczelni w ramach stosunku pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,
n ? oznacza liczbę uczelni artystycznych,
c) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami i liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
n ? oznacza liczbę uczelni artystycznych,
d) wysokość subwencji dla i-tej uczelni artystycznej na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego nie może być niższa niż 99 % oraz wyższa niż 106 % sumy dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w części przeznaczonej na dofinansowanie remontów domów oraz stołówek studenckich, art. 94 ust. 1 pkt 1, 8 i 9, art. 94b ust. 1 pkt 6 tej ustawy, dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem zwiększeń tej dotacji, i dotacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przyznanych i-tej uczelni artystycznej w roku 2018, w warunkach porównywalnych;
2) w latach 2019-2022:
a) składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni artystycznej obliczany według wzoru:
gdzie:
Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,
Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,
Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,
Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową C,
b) składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
Ki – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, wynoszącą:
1,50 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,
0,70 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,
c) w składniku badawczym uwzględnia się kategorię naukową dla dyscypliny naukowej lub artystycznej, ustaloną według wzoru:
gdzie:
Wknj,i - oznacza współczynnik kategorii naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej w i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:
gdzie:
Nfj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A+ w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
Naj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową A w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
Nbj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej, które otrzymały kategorię naukową B w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej,
Ncj,i - oznacza sumę liczb pracowników, o których mowa w art. 238 ust. 18 pkt 2 ustawy wprowadzającej, w jednostkach naukowych i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku), które otrzymały kategorię naukową C w wyniku ostatniej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej;
3) w latach 2020-2023:
a) składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w pkt 1 lit. b, przy czym:
ksk ? oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
b) składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru określonego w ust. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy czym:
Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami, liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną będących cudzoziemcami oraz liczby doktorantów będących cudzoziemcami, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.
2. W latach 2019-2023 wartość poszczególnych parametrów i składników wymienionych we wzorach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wynosi:
1) w roku 2019:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,45 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,00 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
2) w roku 2020:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,44 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,01 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
3) w roku 2021:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,43 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,02 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
4) w roku 2022:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,42 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,03 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg;
5) w roku 2023:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,41 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg.
§ 5. Sposób podziału dla uczelni artystycznych środków finansowych, o których mowa w art. 459 pkt 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia6).7)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 657)
Załącznik nr 18)
SPOSÓB PODZIAŁU CZĘŚCI ZASADNICZEJ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO, A TAKŻE NA UTRZYMANIE I ROZWÓJ POTENCJAŁU BADAWCZEGO
1. Część zasadnicza środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego dla uczelni artystycznych, zwana dalej „częścią zasadniczą”, jest dzielona według algorytmu:
gdzie:
Dui - oznacza wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego, zwanych dalej „subwencją”, z części zasadniczej dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,
F - oznacza kwotę przyjętą do obliczenia części zasadniczej dla grupy uczelni artystycznych w danym roku,
Dpi? oznacza wysokość części zasadniczej subwencji dla i-tej uczelni artystycznej w poprzednim roku, w warunkach porównywalnych,
C ? oznacza stałą przeniesienia,
Ws ? oznacza wagę składnika studenckiego,
Si ? oznacza składnik studencki i-tej uczelni artystycznej,
Wk ? oznacza wagę składnika kadrowego,
Ki ? oznacza składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej,
Wu ? oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia,
Ui ? oznacza składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej,
Wa ? oznacza wagę składnika działalności naukowej,
Ai ? oznacza składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej,
Wd ? oznacza wagę składnika doktoranckiego,
Di ? oznacza składnik doktorancki i-tej uczelni artystycznej,
n ? oznacza liczbę uczelni artystycznych.
2. Składnik studencki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
x ? oznacza liczbę kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych na określonym poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej,
ksk ? oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu, prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej, ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
Lsk,i ? oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku, poziomie i profilu w i-tej uczelni artystycznej, z wyłączeniem cudzoziemców niezwolnionych z opłat na podstawie art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Lpi - oznacza liczbę studentów pierwszego roku, która przekracza o więcej niż 2 % liczbę studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki na i-tej uczelni artystycznej,
Swi - oznacza przeciętną, ważoną liczbę studentów studiów stacjonarnych, kosztochłonność kierunków studiów stacjonarnych prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,
di ? oznacza wskaźnik dostępności dydaktycznej i-tej uczelni artystycznej, obliczany według wzoru:
gdzie:
M – oznacza referencyjną liczbę studentów studiów stacjonarnych przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,
dg – oznacza dopuszczalne odchylenie od referencyjnej liczby studentów M, przypadających na nauczyciela akademickiego w uczelniach artystycznych,
SSRi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, przypadających na nauczyciela akademickiego w i-tej uczelni artystycznej, obliczaną według wzoru:
gdzie:
Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Nai – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w i-tej uczelni artystycznej (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji,
n ? oznacza liczbę uczelni artystycznych.
3. Składnik kadrowy i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
𝑁𝑎𝑖 = 2,5𝐿𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖 + 2𝐿𝑑?𝑖 + 1,5𝐿𝑑𝑟𝑖 + 𝐿𝑚𝑔𝑟𝑖
gdzie:
Lprofi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających tytuł profesora,
Ldhi – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki,
Ldri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki,
Lmgri – oznacza przeciętną liczbę nauczycieli akademickich zatrudnionych w roku poprzedzającym rok przyznania subwencji (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
Yi - oznacza wskaźnik potencjału naukowego i-tej uczelni artystycznej obliczany według wzoru:
gdzie:
Lfi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,
Lai - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,
Lpi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B+,
Lbi - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,
Lci - oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową C,
n ? oznacza liczbę uczelni artystycznych.
4. Składnik umiędzynarodowienia i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
Lsui – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów w i-tej uczelni artystycznej, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany artystycznej kształcenie za granicą trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,
Lspi – oznacza sumę liczby studentów i liczby doktorantów z zagranicznych uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odbywali w ramach międzynarodowej wymiany artystycznej kształcenie w i-tej uczelni artystycznej trwające co najmniej trzy miesiące, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną,
Lsci – oznacza sumę liczby studentów będących cudzoziemcami w i-tej uczelni artystycznej i liczby doktorantów w szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną będących cudzoziemcami według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Ssi – oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Sni – oznacza liczbę studentów studiów niestacjonarnych, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Dsi – oznacza liczbę doktorantów, łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi w i-tej uczelni artystycznej, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.
5. Składnik działalności naukowej i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
y ? oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna prowadzi działalność naukową i w których posiada kategorię naukową wyższą niż C,
kdnj - oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
Ni,j - oznacza liczbę pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym miejscem po przecinku) w i-tej uczelni artystycznej, prowadzących działalność naukową w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych (z uwzględnieniem czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach), w których i-ta uczelnia posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
Ki – oznacza wartość przypisaną j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, wynoszącą:
1,75 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A+,
1,25 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową A,
1,00 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B+,
0,75 - dla dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których i-ta uczelnia artystyczna posiada kategorię naukową B,
n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.
6. Składnik doktorancki i-tej uczelni artystycznej oblicza się według wzoru:
gdzie:
y ? oznacza liczbę szkół doktorskich prowadzonych przez i-tą uczelnię artystyczną,
kdnd - oznacza średni współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tych dyscyplinach naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną, zaokrąglony w dół do jednego miejsca po przecinku, obliczany według wzoru:
gdzie:
l – oznacza liczbę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,
kj – oznacza współczynnik kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w j-tej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
dd – oznacza sumę dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną samodzielnie albo wspólnie z innym podmiotem, jeżeli i-ta uczelnia w umowie, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy, została wskazana jako podmiot uprawniony do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej,
Ldi,d - oznacza liczbę doktorantów w d-tej szkole doktorskiej prowadzonej przez i-tą uczelnię artystyczną łącznie z osobami niebędącymi obywatelami polskimi, wymienionymi w art. 324 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, z wyłączeniem osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w i-tej uczelni artystycznej w charakterze nauczyciela akademickiego, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji,
n – oznacza liczbę uczelni artystycznych.
7. Dla poszczególnych parametrów i składników we wzorach, o których mowa w niniejszym załączniku, określa się następujące wartości:
a) 0,75 – dla stałej przeniesienia C,
b) 0,41 - dla wagi składnika studenckiego Ws,
c) 0,45 - dla wagi składnika kadrowego Wk,
d) 0,05 – dla wagi składnika umiędzynarodowienia Wu,
e) 0,05 – dla wagi składnika działalności naukowej Wa,
f) 0,04 – dla wagi składnika doktoranckiego Wd,
g) 3,7 - dla parametru M,
h) 0,6 - dla parametru dg.
Załącznik nr 29)
SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI ARTYSTYCZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ORGANIZOWANIU I PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
1. Dotacja dla uczelni artystycznych na zadania związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwane dalej „zadaniami związanymi z działalnością kulturalną”, jest dzielona według wzoru:
gdzie:
Dki - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną dla i-tej uczelni artystycznej w danym roku,
Dk - oznacza kwotę dotacji na zadania związane z działalnością kulturalną uczelni artystycznych w danym roku,
ksk - oznacza współczynnik kosztochłonności k-tego kierunku studiów stacjonarnych prowadzonego w i-tej uczelni artystycznej ustalony w roku 2019 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, a od roku 2020 ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy,
x - oznacza liczbę kierunków studiów prowadzonych w i-tej uczelni artystycznej,
Lk,i - oznacza liczbę studentów studiów stacjonarnych na k-tym kierunku studiów w i-tej uczelni artystycznej, wynikającą z danych przekazanych przez i-tą uczelnię artystyczną, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,
n - oznacza liczbę uczelni artystycznych.
2. Dotacja na zadania związane z działalnością kulturalną jest przeznaczona na dofinansowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych i artystycznych z dziedziny sztuki przedstawianych przez uczelnie artystyczne w danym roku, o zasięgu:
1) międzynarodowym;
2) ogólnopolskim;
3) regionalnym.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 410), które weszło w życie z dniem 29 marca 2025 r.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 912, 1000, 1115 i 1693.
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 39 i 534, z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086, z 2021 r. poz. 1630 i 2232, z 2022 r. poz. 1010, 1117 i 2306, z 2023 r. poz. 212 i 1672 oraz z 2024 r. poz. 124.
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 stycznia 2019 r.
7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:
1) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2163),
2) w zakresie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495)
- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).
8) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni artystycznych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z działalnością kulturalną (Dz. U. poz. 277), które weszło w życie z dniem 6 marca 2026 r.
9) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.
- Data ogłoszenia: 2026-05-19
- Data wejścia w życie: 2026-05-19
- Data obowiązywania: 2026-05-19
