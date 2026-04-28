§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rejestru fundacji rodzinnych (Dz. U. poz. 971 oraz z 2024 r. poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru wydaje się w postaci papierowej lub elektronicznej na podstawie danych wyszukanych w rejestrze, dokładnie odpowiadających danym zawartym we wniosku.”;

2) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. 1. Na podmiotowej stronie internetowej sądu rejestrowego są udostępniane informacje, o których mowa w § 34 ust. 4, dotyczące podmiotów wpisanych do rejestru. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą być samodzielnie pobrane w formie wydruku komputerowego.

2. Pobrany samodzielnie wydruk komputerowy zawiera:

1) informację, że jest to samodzielny wydruk informacji pobranych z rejestru;

2) adres podmiotowej strony internetowej sądu rejestrowego, na której są zamieszczone informacje o podmiotach wpisanych do rejestru;

3) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie danych z rejestru;

4) wskazanie, ile stron liczy pobrany wydruk, oraz oznaczenie numeru każdej strony.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane automatycznie co najmniej raz dziennie, po zakończeniu godzin urzędowania sądu rejestrowego.”;

3) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z rejestru udziela się informacji o numerze RFR, pod którym jest wpisana dana fundacja rodzinna.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informacja w postaci papierowej zawiera wskazanie liczby wszystkich wyszukanych pozycji oraz dane odpowiadające niewięcej niż 20 wyszukanym pozycjom według kolejności ich wyszukania. Informacja w postaci elektronicznej zawiera wskazanie liczby wszystkich wyszukanych pozycji oraz dane, które odpowiadają wszystkim wyszukanym pozycjom według kolejności ich wyszukania.”;

4) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek organu wymiaru sprawiedliwości, organu ścigania, administracyjnego organu egzekucyjnego, sądowego organu egzekucyjnego oraz innego organu upoważnionego na mocy przepisów szczególnych, udziela się informacji odnośnie do statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w fundacjach rodzinnych wpisanych do rejestru w poszczególnych jego działach.”;

5) w § 36 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

„2. Wniosek o wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub informacji w postaci elektronicznej przesyła się na adres poczty elektronicznej sądu rejestrowego udostępniony na podmiotowej stronie internetowej tego sądu.

3. Wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

4. Do wniosku dołącza się dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej.”;

6) § 37 otrzymuje brzmienie:

„§ 37. Wniosek złożony z naruszeniem § 31 ust. 1 i 2, § 34 ust. 2, § 35 ust. 2, § 36 ust. 3, wniosek nieopłacony lub wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, pozostawia się bez nadania biegu, informując o tym wnioskodawcę.”;

7) w § 38:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu:

„Ewidencja wniosków złożonych drogą elektroniczną jest prowadzona w systemie, o którym mowa w § 3. Jeżeli prowadzenie ewidencji wniosków złożonych w trybie § 35 ust. 1 wiąże się z przetwarzaniem informacji niejawnych, do ewidencji takich wniosków stosuje się przepisy ustalone dla postępowania z informacjami niejawnymi.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ewidencji wniosków wpisuje się datę wpływu wniosku, rodzaj wniosku oraz sposób i datę jego załatwienia.”;

8) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest przesyłany drogą elektroniczną, opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu rejestrowego lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną i doręcza się go na adres poczty elektronicznej, z którego wpłynął wniosek.”.