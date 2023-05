§ 33.

1. Jeżeli nie jest możliwe wydanie odpisu lub wyciągu ze względu na to, że fundacja rodzinna wskazana we wniosku nie jest wpisana do rejestru, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie odpisu lub wyciągu.

2. Jeżeli na podstawie danych wpisanych do rejestru nie jest możliwe wydanie zaświadczenia, o którym mowa w § 30 pkt 2, zgodnie ze złożonym wnioskiem, wydaje się pisemną informację wskazującą okoliczności uniemożliwiające wydanie żądanego zaświadczenia.