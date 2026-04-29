Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 587
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r. poz. 881 i 1019 oraz z 2026 r. poz. 203 i 319) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 2026 r. - w terminie do dnia 20 maja 2026 r.;”,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 2026 r. - w terminie do dnia 11 maja 2026 r.;”;
2) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 2026 r. - w terminie do dnia 19 czerwca 2026 r.;”;
3) w § 8:
a) w ust. 4 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) przygotowywanie posiłków dla uczniów więcej niż jednej szkoły, w tym szkoły lub przedszkola wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w art. 91 ust. 1, 2, 3a i 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w skład którego wchodzi również szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, wskazana we wniosku - 2 punkty.”,
b) ust. 5-7 otrzymują brzmienie:
„5. W ramach oceny, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się również stosunek, wyrażony w procentach, wskaźnika zamożności jednostki samorządu terytorialnego, obliczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok budżetowy do wskaźnika ustalonego dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego:
1) poniżej 70 % - 4 punkty;
2) od 70 % do 90 % - 3 punkty;
3) powyżej 90 % do 110 % - 2 punkty;
4) powyżej 110 % do 130 % - 1 punkt;
5) powyżej 130 % - 0 punktów.
6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 5, oblicza się jako iloraz:
1) sumy podstawowych dochodów podatkowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1659), z roku bazowego oraz należnych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnej na rok budżetowy subwencji ogólnej, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych obliczonych na rok budżetowy;
2) przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obliczonej na rok budżetowy.
7. Za rok bazowy i rok budżetowy, o których mowa w ust. 6, przyjmuje się odpowiednio rok, o którym mowa w art. 2 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;
4) w § 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 2026 r. - w terminie do dnia 10 lipca 2026 r.;”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-04-29
- Data wejścia w życie: 2026-04-30
- Data obowiązywania: 2026-04-30
- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
