§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2026 r. - w terminie do dnia 20 maja 2026 r.;”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2026 r. - w terminie do dnia 11 maja 2026 r.;”;

2) w § 7 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2026 r. - w terminie do dnia 19 czerwca 2026 r.;”;

3) w § 8:

a) w ust. 4 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przygotowywanie posiłków dla uczniów więcej niż jednej szkoły, w tym szkoły lub przedszkola wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w art. 91 ust. 1, 2, 3a i 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w skład którego wchodzi również szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, wskazana we wniosku - 2 punkty.”,

b) ust. 5-7 otrzymują brzmienie:

„5. W ramach oceny, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się również stosunek, wyrażony w procentach, wskaźnika zamożności jednostki samorządu terytorialnego, obliczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok budżetowy do wskaźnika ustalonego dla danej kategorii jednostek samorządu terytorialnego:

1) poniżej 70 % - 4 punkty;

2) od 70 % do 90 % - 3 punkty;

3) powyżej 90 % do 110 % - 2 punkty;

4) powyżej 110 % do 130 % - 1 punkt;

5) powyżej 130 % - 0 punktów.

6. Wskaźniki, o których mowa w ust. 5, oblicza się jako iloraz:

1) sumy podstawowych dochodów podatkowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, ust. 6 i 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 i 1717 oraz z 2025 r. poz. 1659), z roku bazowego oraz należnych na rok budżetowy dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należnej na rok budżetowy subwencji ogólnej, pomniejszonych o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych obliczonych na rok budżetowy;

2) przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obliczonej na rok budżetowy.

7. Za rok bazowy i rok budżetowy, o których mowa w ust. 6, przyjmuje się odpowiednio rok, o którym mowa w art. 2 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.”;

4) w § 13 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 2026 r. - w terminie do dnia 10 lipca 2026 r.;”.