Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 645
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 maja 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 153), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 670);
2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 715);
3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352);
4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 670), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 715), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;
3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 645)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego:
1) za wysługę lat;
2) za stopień;
3) służbowego.
2. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnego złotego w górę, natomiast kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§ 2. 1. Ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza, na dzień przyjęcia do służby, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin zaliczenia okresów służby i pracy wykonywanej przed przyjęciem do służby.
1a. Po 15 latach służby dodatek za wysługę lat wzrasta o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby.
2. Funkcjonariuszowi, na jego pisemny udokumentowany wniosek, ustala się wysokość dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy dotychczas nieuwzględnione lub nieudokumentowane.
3. Dokumentami potwierdzającymi wysługę lat są w szczególności:
1) akt mianowania, o którym mowa w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;
2) świadectwo służby;
3) świadectwo pracy;
4) wyciąg z książeczki wojskowej;
5) zaświadczenie właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
6) zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;
7) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych określające w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.
4. Do ustalenia wysługi lat wlicza się w przypadku ukończenia studiów:
1) w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów – tylko jeden z tych okresów,
2) przed terminem przewidzianym w programie nauczania – okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,
3) I stopnia i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach II stopnia – oba te okresy
- w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.
5. Do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat, w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, wlicza się zakończone okresy pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.
6. Ustalając lub zmieniając wysługę lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu dodatku za wysługę lat, jego procentową wysokość oraz datę, z którą upłynie okres wysługi lat uprawniający do wzrostu tego dodatku.
7. Ustalenie wysokości dodatku za wysługę lat w kolejnych latach służby następuje z urzędu.
§ 3. Wysokość dodatku za stopień ustaloną w stawkach miesięcznych określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4. 1.1) Wysokość dodatku służbowego ustala się kwotowo. Kwota dodatku służbowego nie może przekroczyć 60 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 3b i 4.
2. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej wysokość dodatku służbowego w wysokości do 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala właściwy przełożony w sprawach osobowych.
3. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej zgodę na ustalenie dodatku służbowego w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wyraża Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
3a. (uchylony).2)
3b. Funkcjonariuszom pełniącym służbę na uczelni Służby Więziennej zgodę na ustalenie dodatku służbowego w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wyraża Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej.
4.3) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala Minister Sprawiedliwości.
4a. Rektorowi-Komendantowi uczelni Służby Więziennej dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala Senat uczelni Służby Więziennej.
5. Wysokość dodatku służbowego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, nie może być niższa niż:
1) 100 zł miesięcznie – w okresie służby przygotowawczej;
2) 200 zł miesięcznie – w okresie służby stałej;
3) 400 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień podoficerski;
4) 500 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień chorążego;
5) 600 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień oficerski.
§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego uwzględnia się:
1) na stanowiskach kierowniczych – prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, inicjatywę oraz zaangażowanie, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku;
2) na pozostałych stanowiskach służbowych – prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku, a także powierzenie nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienie innej istotnej zmiany warunków służby związanej ze zwiększeniem obowiązków, wymagającej zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych.
2. W przypadku okresowego powierzenia nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienia okresowej, innej istotnej zmiany warunków służby wymagającej zwiększenia zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych można ustalić dodatek służbowy na czas określony.
§ 6. Dodatek służbowy:
1) składa się z części ustalonej na podstawie § 5;
2) może składać się z części ustalonej zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 r., której wysokość nie może przekroczyć kwoty 416 złotych.
§ 7. 1. Dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.
2. Dodatek służbowy obniża się w razie:
1) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w prawomocnej opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, nieprzydatności na zajmowanym stanowisku albo niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy – o 30 % otrzymywanego dodatku służbowego;
2) prawomocnego ukarania funkcjonariusza, z uwzględnieniem ust. 3:
a) karą dyscyplinarną nagany – o 10 % otrzymywanego dodatku służbowego,
b) karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku lub do służby w Służbie Więziennej – o 20 % otrzymywanego dodatku służbowego,
c) karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia albo wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia – o 30 % otrzymywanego dodatku służbowego,
d) karą dyscyplinarną wydalenia ze służby – o 50 % otrzymywanego dodatku służbowego;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego, lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe albo orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej – o 50 % otrzymywanego dodatku służbowego.
3. Dodatek służbowy ulega obniżeniu:
1) od najbliższego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły przesłanki uzasadniające obniżenie tego dodatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) od dnia uprawomocnienia się kar dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
3) od dnia uprawomocnienia wyroku w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Ponowne ustalenie funkcjonariuszowi dodatku służbowego z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w § 4, następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zatarcia kary dyscyplinarnej, wydania pozytywnej opinii albo zmiany lub ustania przesłanek uzasadniających jego obniżenie.
§ 8. Obniżenie dodatku służbowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, następuje z części dodatku służbowego określonego w § 6 pkt 1.
§ 9. W przypadku ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat w trybie określonym w § 2 ust. 2 dodatek służbowy ulega odpowiedniemu obniżeniu z części określonej w § 6 pkt 2.
§ 10. Funkcjonariuszowi, wobec którego w dniu 1 stycznia 2022 r. jest wykonywana kara dyscyplinarna, dodatek służbowy może zostać ustalony od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie § 6 pkt 2.
§ 11. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wysokości dodatków za wysługę lat, dodatków służbowych oraz dodatków za stopień funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8, który ma zastosowanie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 marca 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 645)6)
WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ
|
Lp.
|
Nazwa stopnia
|
Stawka miesięczna w zł
|
1
|
generał inspektor
|
2989
|
2
|
generał
|
2772
|
3
|
pułkownik
|
2554
|
4
|
podpułkownik
|
2392
|
5
|
major
|
2284
|
6
|
kapitan
|
2120
|
7
|
porucznik
|
2066
|
8
|
podporucznik
|
2012
|
9
|
starszy chorąży sztabowy
|
1979
|
10
|
chorąży sztabowy
|
1957
|
11
|
starszy chorąży
|
1925
|
12
|
chorąży
|
1881
|
13
|
młodszy chorąży
|
1849
|
14
|
starszy sierżant sztabowy
|
1729
|
15
|
sierżant sztabowy
|
1675
|
16
|
starszy sierżant
|
1632
|
17
|
sierżant
|
1588
|
18
|
plutonowy
|
1566
|
19
|
starszy kapral
|
1544
|
20
|
kapral
|
1522
|
21
|
starszy szeregowy
|
1381
|
22
|
szeregowy
|
1360
1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.
2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 marca 2022 r.
5) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2044), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448).
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2026 r.
- Data ogłoszenia: 2026-05-14
- Data wejścia w życie: 2026-05-14
- Data obowiązywania: 2026-05-14
