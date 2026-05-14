Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 645

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 maja 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2024 r. poz. 153), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 670);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 715);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352);

4) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 670), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 715), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wysokości dodatków za stopień funkcjonariuszy Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 maja 2026 r. (Dz. U. poz. 645)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1750 i 1823) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przyznawania funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego:

1) za wysługę lat;

2) za stopień;

3) służbowego.

2. Kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnego złotego w górę, natomiast kwotę dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala się w stawkach miesięcznych i zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 2. 1. Ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat dokonuje się na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach osobowych funkcjonariusza, na dzień przyjęcia do służby, chyba że z przepisów odrębnych wynika inny termin zaliczenia okresów służby i pracy wykonywanej przed przyjęciem do służby.

1a. Po 15 latach służby dodatek za wysługę lat wzrasta o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35 % po 30 latach służby.

2. Funkcjonariuszowi, na jego pisemny udokumentowany wniosek, ustala się wysokość dodatku za wysługę lat, uwzględniając okresy dotychczas nieuwzględnione lub nieudokumentowane.

3. Dokumentami potwierdzającymi wysługę lat są w szczególności:

1) akt mianowania, o którym mowa w art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej;

2) świadectwo służby;

3) świadectwo pracy;

4) wyciąg z książeczki wojskowej;

5) zaświadczenie właściwego urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

6) zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym;

7) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych określające w szczególności: datę rozpoczęcia i zakończenia studiów, programowy czas trwania nauki, datę uzyskania dyplomu.

4. Do ustalenia wysługi lat wlicza się w przypadku ukończenia studiów:

1) w więcej niż jednej szkole wyższej lub na kilku kierunkach studiów – tylko jeden z tych okresów,

2) przed terminem przewidzianym w programie nauczania – okres do uzyskania dyplomu ich ukończenia,

3) I stopnia i kontynuowania nauki na uzupełniających studiach II stopnia – oba te okresy

- w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

5. Do ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat, w razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy albo równoczesnego pozostawania w stosunku pracy i kontynuowania nauki w szkole wyższej, wlicza się zakończone okresy pracy lub nauki, w wymiarze korzystniejszym dla funkcjonariusza.

6. Ustalając lub zmieniając wysługę lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu dodatku za wysługę lat, jego procentową wysokość oraz datę, z którą upłynie okres wysługi lat uprawniający do wzrostu tego dodatku.

7. Ustalenie wysokości dodatku za wysługę lat w kolejnych latach służby następuje z urzędu.

§ 3. Wysokość dodatku za stopień ustaloną w stawkach miesięcznych określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1.1) Wysokość dodatku służbowego ustala się kwotowo. Kwota dodatku służbowego nie może przekroczyć 60 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 3b i 4.

2. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej wysokość dodatku służbowego w wysokości do 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala właściwy przełożony w sprawach osobowych.

3. Funkcjonariuszom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej zgodę na ustalenie dodatku służbowego w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wyraża Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

3a. (uchylony).2)

3b. Funkcjonariuszom pełniącym służbę na uczelni Służby Więziennej zgodę na ustalenie dodatku służbowego w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień wyraża Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej.

4.3) Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala Minister Sprawiedliwości.

4a. Rektorowi-Komendantowi uczelni Służby Więziennej dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień ustala Senat uczelni Służby Więziennej.

5. Wysokość dodatku służbowego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2, nie może być niższa niż:

1) 100 zł miesięcznie – w okresie służby przygotowawczej;

2) 200 zł miesięcznie – w okresie służby stałej;

3) 400 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień podoficerski;

4) 500 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień chorążego;

5) 600 zł miesięcznie – w okresie służby stałej po złożeniu egzaminu na pierwszy stopień oficerski.

§ 5. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku służbowego uwzględnia się:

1) na stanowiskach kierowniczych – prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, rodzaj wykonywanych zadań i zakres ponoszonej odpowiedzialności, skuteczność w zarządzaniu posiadanymi środkami, terminowość i efektywność podejmowanych działań lub decyzji, umiejętność organizacji pracy, kierowania i sprawowania nadzoru, inicjatywę oraz zaangażowanie, a także posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku;

2) na pozostałych stanowiskach służbowych – prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności inicjatywę i samodzielność w realizacji zadań służbowych, terminowość i efektywność podejmowanych działań, posiadane kwalifikacje i umiejętności wykorzystywane na zajmowanym stanowisku, a także powierzenie nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienie innej istotnej zmiany warunków służby związanej ze zwiększeniem obowiązków, wymagającej zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych.

2. W przypadku okresowego powierzenia nowych lub dodatkowych obowiązków służbowych lub wystąpienia okresowej, innej istotnej zmiany warunków służby wymagającej zwiększenia zaangażowania funkcjonariusza w wykonywanie zadań służbowych można ustalić dodatek służbowy na czas określony.

§ 6. Dodatek służbowy:

1) składa się z części ustalonej na podstawie § 5;

2) może składać się z części ustalonej zgodnie z zasadami realizacji podwyżki uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 r., której wysokość nie może przekroczyć kwoty 416 złotych.

§ 7. 1. Dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania przesłanek, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2.

2. Dodatek służbowy obniża się w razie:

1) nieprzydatności do służby, stwierdzonej w prawomocnej opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej, nieprzydatności na zajmowanym stanowisku albo niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych stwierdzonego w okresie służby stałej w dwóch kolejnych opiniach służbowych, między którymi upłynęło co najmniej 6 miesięcy – o 30 % otrzymywanego dodatku służbowego;

2) prawomocnego ukarania funkcjonariusza, z uwzględnieniem ust. 3:

a) karą dyscyplinarną nagany – o 10 % otrzymywanego dodatku służbowego,

b) karą dyscyplinarną ostrzeżenia o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku lub do służby w Służbie Więziennej – o 20 % otrzymywanego dodatku służbowego,

c) karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia albo wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia – o 30 % otrzymywanego dodatku służbowego,

d) karą dyscyplinarną wydalenia ze służby – o 50 % otrzymywanego dodatku służbowego;

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego, lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe albo orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub środka karnego zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej – o 50 % otrzymywanego dodatku służbowego.

3. Dodatek służbowy ulega obniżeniu:

1) od najbliższego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły przesłanki uzasadniające obniżenie tego dodatku, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

2) od dnia uprawomocnienia się kar dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2;

3) od dnia uprawomocnienia wyroku w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Ponowne ustalenie funkcjonariuszowi dodatku służbowego z uwzględnieniem przesłanek, o których mowa w § 4, następuje pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu zatarcia kary dyscyplinarnej, wydania pozytywnej opinii albo zmiany lub ustania przesłanek uzasadniających jego obniżenie.

§ 8. Obniżenie dodatku służbowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2, następuje z części dodatku służbowego określonego w § 6 pkt 1.

§ 9. W przypadku ustalenia wysokości dodatku za wysługę lat w trybie określonym w § 2 ust. 2 dodatek służbowy ulega odpowiedniemu obniżeniu z części określonej w § 6 pkt 2.

§ 10. Funkcjonariuszowi, wobec którego w dniu 1 stycznia 2022 r. jest wykonywana kara dyscyplinarna, dodatek służbowy może zostać ustalony od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie § 6 pkt 2.

§ 11. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wysokości dodatków za wysługę lat, dodatków służbowych oraz dodatków za stopień funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem § 8, który ma zastosowanie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 marca 2022 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 645)6)

WYSOKOŚĆ DODATKU ZA STOPIEŃ

Lp.

Nazwa stopnia

Stawka miesięczna w zł

1

generał inspektor

2989

2

generał

2772

3

pułkownik

2554

4

podpułkownik

2392

5

major

2284

6

kapitan

2120

7

porucznik

2066

8

podporucznik

2012

9

starszy chorąży sztabowy

1979

10

chorąży sztabowy

1957

11

starszy chorąży

1925

12

chorąży

1881

13

młodszy chorąży

1849

14

starszy sierżant sztabowy

1729

15

sierżant sztabowy

1675

16

starszy sierżant

1632

17

sierżant

1588

18

plutonowy

1566

19

starszy kapral

1544

20

kapral

1522

21

starszy szeregowy

1381

22

szeregowy

1360

1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 352), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 marca 2022 r.

5) Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2044), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 467), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-14
  • Data wejścia w życie: 2026-05-14
  • Data obowiązywania: 2026-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 646

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 647

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przekazywaniem informacji do europejskiego pojedynczego punktu dostępu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 644

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 645

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 639

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 643

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 13 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 642

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 641

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz ustawy o rachunkowości

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 640

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 638

USTAWA z dnia 27 marca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 637

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 636

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 635

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 634

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 633

USTAWA z dnia 17 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 631

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie sporządzania wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 630

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 maja 2026 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 629

