Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 1273) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 oraz wysokości tej pomocy (Dz. U. poz. 2128, z 2024 r. poz. 1032 i 1806 oraz z 2025 r. poz. 192, 646 i 1521) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 6 w lit. b wyrazy „pkt 1-6 i 8” zastępuje się wyrazami „pkt 1-6, 8 i 9”,

b) w pkt 11 w lit. e wyrazy „pkt 3, 6 i 8” zastępuje się wyrazami „pkt 3, 6, 8 i 9”;

2) w § 26:

a) w pkt 5 po wyrazach „utrzymania statków patrolowych” dodaje się wyrazy „służących do przeprowadzania kontroli rybołówstwa morskiego, w tym kosztów paliwa”,

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) zakup fotopułapek, kamer terenowych z detektorami ruchu i trybem nocnym, łódek patrolowych, sonarów i echosond, radiotelefonów, środków transportu oraz wyposażenia osobistego, wykorzystywanych przez Społeczną Straż Rybacką do realizacji jej zadań.”;

3) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Pomoc w ramach działania Kontrola i egzekwowanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa przyznaje się:

1) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 1, 3 i 4;

2) Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 1-5;

3) Państwowej Straży Rybackiej na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 1-5;

4) armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 6 i 7;

5) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o organizacji rynku rybnego, na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 7;

6) zarządowi powiatu na realizację operacji, o których mowa w § 26 pkt 8.

2. Pomoc na realizację operacji przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przyznaje się, jeżeli statut danej Państwowej Straży Rybackiej uwzględnia realizację zadań z zakresu rozwoju, wdrażania i utrzymywania systemu monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2021/1139.

3. Pomoc na realizację operacji przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przyznaje się, jeżeli regulamin danej Społecznej Straży Rybackiej uwzględnia realizację zadań z zakresu rozwoju, wdrażania i utrzymywania systemu monitorowania, kontroli lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, o których mowa w art. 22 rozporządzenia 2021/1139.”;

4) w § 28:

a) w pkt 1 wyrazy „w § 27 pkt 1-3” zastępuje się wyrazami „w § 27 ust. 1 pkt 1-3 i 6”,

b) w pkt 2 wyrazy „w § 27 pkt 4 i 5” zastępuje się wyrazami „w § 27 ust. 1 pkt 4 i 5”;

5) w § 32 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) działaniami wspierającymi migrację węgorza europejskiego zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (UE) 2026/249 z dnia 26 stycznia 2026 r. ustanawiającego uprawnienia do połowów na lata 2026, 2027 i 2028 w odniesieniu do niektórych stad ryb, mającego zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniającego rozporządzenie (UE) 2025/202 (Dz. Urz. UE L 2026/249 z 30.01.2026, z późn. zm.).”;

6) po § 37b dodaje się § 37c w brzmieniu:

„§ 37c. 1. Pomoc w ramach działania Ochrona środowiska naturalnego i zmniejszenie wpływu działalności rybackiej na środowisko na realizację operacji, o której mowa w § 32 pkt 9, przyznaje się instytutowi w formie:

1) zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100 % tych kosztów lub

2) finansowania na podstawie stawek jednostkowych.

2. Pomoc w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się na wynajem środków transportu do przewozu ryb, zwrot kosztów związanych z zarybianiem, znakowaniem i monitorowaniem migracji ryb, w tym kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację operacji, o której mowa w § 32 pkt 9, oraz zwrot kosztów delegacji związanych z realizacją operacji.

3. Pomoc w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przyznaje się w wysokości 110 zł za każdy kilogram odłowionego żywego węgorza srebrzystego o długości ciała powyżej 65 cm.

4. Realizacja operacji, o której mowa w § 32 pkt 9, obejmuje przygotowanie sprawozdania z podjętych działań wspierających migrację węgorza europejskiego, które zawiera co najmniej opis zastosowanych rozwiązań, wyniki podjętych działań i ich analizę oraz wnioski w zakresie tych działań.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, składa się niepóźniej niż z dniem złożenia ostatniego wniosku o płatność.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 9 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) kopia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kopia statutu Państwowej Straży Rybackiej - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 11 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) kopia pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych w zakresie rybołówstwa morskiego lub prac rozwojowych w zakresie rybołówstwa morskiego, wydanego na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w ust. 9 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokument przedstawiający rozliczenie kosztów paliwa, który zawiera co najmniej informacje dotyczące wykorzystania paliwa na cele związane z realizacją zadań w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa, w tym datę, czas i rejon realizacji zadań wykonywanych za pomocą statku patrolowego - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”,

b) w ust. 11 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9-11 w brzmieniu:

„9) kopie dokumentów potwierdzających odbiór żywych węgorzy - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) kopie protokołów zarybień - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) sprawozdanie, o którym mowa w § 37c ust. 4 rozporządzenia - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.”.

§ 2.

Do przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przyznaniem tej pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się:

1) przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisu § 26 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) ust. 9 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-14
  • Data wejścia w życie: 2026-05-15
  • Data obowiązywania: 2026-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA