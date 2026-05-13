§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787 oraz z 2025 r. poz. 1220) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II otrzymuje brzmienie:

„II. Elektroniczna legitymacja studencka rewers

awers





rewers







Opis:

1. Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) jest wykonany z wielowarstwowej karty z tworzywa sztucznego (PVC), o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (format ID-1), umożliwiającej trwałe naniesienie szaty graficznej oraz danych personalnych i identyfikacyjnych.

2. Podłoże karty nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym (UV). Blankiet jest zabezpieczony warstwą ochronną (overlay) niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Blankiety są przystosowane do procesu personalizacji z wykorzystaniem technik termotransferowych i termosublimacyjnych.

4. Awers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTUDENCKASTUDENTCARD”, „RP”,

c) element reliefowy - cienkie linie giloszowe tworzące powtarzające się napisy: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

2) zabezpieczenia farbą irydyscentną - obiekt graficzny „biret” w kolorze różowo-perłowym - zabezpieczenie sitodrukiem;

3) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: „Rzeczpospolita Polska” w kolorze czarnym w dwóch wierszach;

4) chip;

5) czarne napisy:

a) Data wydania,

b) Nr albumu,

c) Data urodzenia,

d) Nr PESEL;

6) granatowy napis: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

7) pola do umieszczenia:

a) nazwy uczelni,

b) imienia i nazwiska posiadacza legitymacji,

c) fotografii posiadacza legitymacji;

8) dane nanoszone w procesie personalizacji legitymacji studenckiej:

a) fotografia posiadacza legitymacji - kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykonane według standardów określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753), zajmujące 70-80 % pola zdjęciowego,

b) nazwa uczelni - w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7,5 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

c) imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, w kolorze czarnym, wykonane krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

d) data wydania w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

e) numer albumu w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

f) data urodzenia w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

g) numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt.

5. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 8, są nanoszone w następujący sposób: fotografia posiadacza dokumentu - termosublimacją, a dane alfanumeryczne - termotransferem.

6. Rewers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTU-DENCKASTUDENTCARD”, „RP”;

2) czarny napis: „Legitymacja ważna do:”;

3) dwanaście pól oznaczonych kolejno liczebnikami porządkowymi od 1 do 12 w kolorze czarnym, z przeznaczeniem na umieszczenie hologramu;

4) granatowy napis: „Poświadcza uprawnienia do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”;

5) pole do opcjonalnego umieszczenia kodu kreskowego;

6) oznaczenia indywidualne blankietu legitymacji naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone w prawej dolnej części, na które składają się:

a) skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: siedem liter oznaczających skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem PPPPPPP,

b) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR,

c) niepowtarzalny numer blankietu - dwie litery (A) i siedem cyfr (X), które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX;

7) opcjonalnie - kod kreskowy w kolorze czarnym nanoszony w procesie personalizacji.

7. Kod kreskowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, jest nanoszony termotransferem.”.