Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 643

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 8 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2787 oraz z 2025 r. poz. 1220) w załączniku nr 1 do rozporządzenia część II otrzymuje brzmienie:

„II. Elektroniczna legitymacja studencka rewers

awers

infoRgrafika

rewers

infoRgrafika

Opis:

1. Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) jest wykonany z wielowarstwowej karty z tworzywa sztucznego (PVC), o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (format ID-1), umożliwiającej trwałe naniesienie szaty graficznej oraz danych personalnych i identyfikacyjnych.

2. Podłoże karty nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym (UV). Blankiet jest zabezpieczony warstwą ochronną (overlay) niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Blankiety są przystosowane do procesu personalizacji z wykorzystaniem technik termotransferowych i termosublimacyjnych.

4. Awers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTUDENCKASTUDENTCARD”, „RP”,

c) element reliefowy - cienkie linie giloszowe tworzące powtarzające się napisy: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

2) zabezpieczenia farbą irydyscentną - obiekt graficzny „biret” w kolorze różowo-perłowym - zabezpieczenie sitodrukiem;

3) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: „Rzeczpospolita Polska” w kolorze czarnym w dwóch wierszach;

4) chip;

5) czarne napisy:

a) Data wydania,

b) Nr albumu,

c) Data urodzenia,

d) Nr PESEL;

6) granatowy napis: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;

7) pola do umieszczenia:

a) nazwy uczelni,

b) imienia i nazwiska posiadacza legitymacji,

c) fotografii posiadacza legitymacji;

8) dane nanoszone w procesie personalizacji legitymacji studenckiej:

a) fotografia posiadacza legitymacji - kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykonane według standardów określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753), zajmujące 70-80 % pola zdjęciowego,

b) nazwa uczelni - w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7,5 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

c) imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, w kolorze czarnym, wykonane krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,

d) data wydania w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

e) numer albumu w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

f) data urodzenia w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,

g) numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt.

5. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 8, są nanoszone w następujący sposób: fotografia posiadacza dokumentu - termosublimacją, a dane alfanumeryczne - termotransferem.

6. Rewers zawiera:

1) zabezpieczenia w druku offsetowym:

a) tło giloszowe,

b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTU-DENCKASTUDENTCARD”, „RP”;

2) czarny napis: „Legitymacja ważna do:”;

3) dwanaście pól oznaczonych kolejno liczebnikami porządkowymi od 1 do 12 w kolorze czarnym, z przeznaczeniem na umieszczenie hologramu;

4) granatowy napis: „Poświadcza uprawnienia do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”;

5) pole do opcjonalnego umieszczenia kodu kreskowego;

6) oznaczenia indywidualne blankietu legitymacji naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone w prawej dolnej części, na które składają się:

a) skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: siedem liter oznaczających skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem PPPPPPP,

b) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR,

c) niepowtarzalny numer blankietu - dwie litery (A) i siedem cyfr (X), które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX;

7) opcjonalnie - kod kreskowy w kolorze czarnym nanoszony w procesie personalizacji.

7. Kod kreskowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, jest nanoszony termotransferem.”.

§ 2.

1. Elektroniczne legitymacje studenckie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmienianego w § 1 i ważne w tym dniu zachowują ważność do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

2. Elektroniczne legitymacje studenckie mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych do dnia 12 lipca 2026 r.

3. Elektroniczne legitymacje studenckie wydane zgodnie z ust. 2 zachowują ważność do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.

4. Ważność legitymacji studenckich, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-13
  • Data wejścia w życie: 2026-05-14
  • Data obowiązywania: 2026-05-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

