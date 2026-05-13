Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 643
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„II. Elektroniczna legitymacja studencka rewers
Opis:
1. Blankiet elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) jest wykonany z wielowarstwowej karty z tworzywa sztucznego (PVC), o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (format ID-1), umożliwiającej trwałe naniesienie szaty graficznej oraz danych personalnych i identyfikacyjnych.
2. Podłoże karty nie wykazuje luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym (UV). Blankiet jest zabezpieczony warstwą ochronną (overlay) niewykazującą luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym.
3. Blankiety są przystosowane do procesu personalizacji z wykorzystaniem technik termotransferowych i termosublimacyjnych.
4. Awers zawiera:
1) zabezpieczenia w druku offsetowym:
a) tło giloszowe,
b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTUDENCKASTUDENTCARD”, „RP”,
c) element reliefowy - cienkie linie giloszowe tworzące powtarzające się napisy: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;
2) zabezpieczenia farbą irydyscentną - obiekt graficzny „biret” w kolorze różowo-perłowym - zabezpieczenie sitodrukiem;
3) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: „Rzeczpospolita Polska” w kolorze czarnym w dwóch wierszach;
4) chip;
5) czarne napisy:
a) Data wydania,
b) Nr albumu,
c) Data urodzenia,
d) Nr PESEL;
6) granatowy napis: „LEGITYMACJA STUDENCKA”, „STUDENT CARD”;
7) pola do umieszczenia:
a) nazwy uczelni,
b) imienia i nazwiska posiadacza legitymacji,
c) fotografii posiadacza legitymacji;
8) dane nanoszone w procesie personalizacji legitymacji studenckiej:
a) fotografia posiadacza legitymacji - kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 × 45 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, wykonane według standardów określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1753), zajmujące 70-80 % pola zdjęciowego,
b) nazwa uczelni - w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7,5 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyjustowana do prawej strony; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,
c) imię do 24 znaków oraz nazwisko w dwóch wierszach, do 28 znaków każdy, w kolorze czarnym, wykonane krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt, wyjustowane centralnie; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”; pozycjonowanie: oś pionowa tekstu 43,6 mm w poziomie i 24 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu,
d) data wydania w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,
e) numer albumu w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,
f) data urodzenia w kolorze czarnym, wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt,
g) numer PESEL (dla obcokrajowców data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL) w kolorze czarnym, wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 8 pkt.
5. Dane, o których mowa w ust. 4 pkt 8, są nanoszone w następujący sposób: fotografia posiadacza dokumentu - termosublimacją, a dane alfanumeryczne - termotransferem.
6. Rewers zawiera:
1) zabezpieczenia w druku offsetowym:
a) tło giloszowe,
b) mikrodruki - powtarzające się napisy o treści: „RZECZPOSPOLITAPOLSKA”, „LEGITYMACJASTU-DENCKASTUDENTCARD”, „RP”;
2) czarny napis: „Legitymacja ważna do:”;
3) dwanaście pól oznaczonych kolejno liczebnikami porządkowymi od 1 do 12 w kolorze czarnym, z przeznaczeniem na umieszczenie hologramu;
4) granatowy napis: „Poświadcza uprawnienia do 50 % ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26. roku życia - z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.”;
5) pole do opcjonalnego umieszczenia kodu kreskowego;
6) oznaczenia indywidualne blankietu legitymacji naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone w prawej dolnej części, na które składają się:
a) skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: siedem liter oznaczających skrót nazwy producenta blankietu dokumentu publicznego, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem PPPPPPP,
b) cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu, które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem RRRR,
c) niepowtarzalny numer blankietu - dwie litery (A) i siedem cyfr (X), które umieszcza się w miejscu oznaczonym we wzorze symbolem AA XXXXXXX;
7) opcjonalnie - kod kreskowy w kolorze czarnym nanoszony w procesie personalizacji.
7. Kod kreskowy, o którym mowa w ust. 6 pkt 7, jest nanoszony termotransferem.”.
§ 2.
2. Elektroniczne legitymacje studenckie mogą być wydawane według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych do dnia 12 lipca 2026 r.
3. Elektroniczne legitymacje studenckie wydane zgodnie z ust. 2 zachowują ważność do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, a w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia - do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.
4. Ważność legitymacji studenckich, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kulasek
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 68).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635 i 637.
- Data ogłoszenia: 2026-05-13
- Data wejścia w życie: 2026-05-14
- Data obowiązywania: 2026-05-14
