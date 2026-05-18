Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 655

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 maja 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 494) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Funkcjonariusz, którego głównym zadaniem jest kierowanie pojazdem, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem niedłużej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania pojazdem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Funkcjonariusz pełniący służbę na zmiany trwające po 12 lub 24 godziny na dobę może kierować pojazdem niedłużej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania pojazdem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

2. Funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może rozpoczynać służbę między godziną 7.00 a 9.00.

3. W przypadku uzasadnionym potrzebami służby kierownik jednostki organizacyjnej ABW może ustalić w kierowanej przez niego jednostce inne godziny rozpoczynania służby niż godziny określone w ust. 2.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-05-18
  • Data wejścia w życie: 2026-06-02
  • Data obowiązywania: 2026-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

