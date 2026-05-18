Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 655
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 26) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Funkcjonariusz, którego głównym zadaniem jest kierowanie pojazdem, może pełnić służbę do 12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem niedłużej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania pojazdem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Funkcjonariusz pełniący służbę na zmiany trwające po 12 lub 24 godziny na dobę może kierować pojazdem niedłużej niż 10 godzin. Czas nieprzerwanego kierowania pojazdem nie może przekroczyć 6 godzin, po których następuje przerwa trwająca 30 minut.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
2. Funkcjonariusz pełniący służbę w podstawowym rozkładzie czasu służby może rozpoczynać służbę między godziną 7.00 a 9.00.
3. W przypadku uzasadnionym potrzebami służby kierownik jednostki organizacyjnej ABW może ustalić w kierowanej przez niego jednostce inne godziny rozpoczynania służby niż godziny określone w ust. 2.”.
§ 2.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
- Data ogłoszenia: 2026-05-18
- Data wejścia w życie: 2026-06-02
- Data obowiązywania: 2026-06-02
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym w roku 2026
