REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 781
USTAWA
z dnia 30 kwietnia 2026 r.
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-06-15
- Data wejścia w życie: 2026-07-01
- Data obowiązywania: 2026-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:
- USTAWA z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
- USTAWA z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
- USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
- USTAWA z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 772
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 773
REKLAMA
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 775
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 776
REKLAMA
USTAWA z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 779
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 780
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 781
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 782
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 783
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 784
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 785
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 786
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 774
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 777
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 czerwca 2026 r. w sprawie postępowania w zakresie obejmowania przez Skarb Państwa akcji ze środków Funduszu Reprywatyzacji w roku 2026
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 787
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 czerwca 2026 r. w sprawie porównywania i przesyłania danych biometrycznych lub alfanumerycznych do systemu Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 766
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 771
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Raciążek w województwie kujawsko-pomorskim
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 768